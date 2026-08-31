बिहार से दिल्ली के बीच चलेगी स्लीपर वंदे भारत... रूट, स्टॉपेज तय! अब रेलवे बोर्ड की मंजूरी का इंतजार

बिहार के भागलपुर से देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्लीपर कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होने की उम्मीद है. रेलवे बोर्ड की अंतिम मंजूरी मिलते ही इस ट्रेन के संचालन की तारीख, टाइम टेबल, रूट और स्टॉपेज की आधिकारिक घोषणा की जाएगी. अगर यह ट्रेन शुरू होती है, तो दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ से पहले दिल्ली रूट पर सफर करने वाले बिहार के यात्रियों को बड़ी राहत मिल सकती है.

और पढ़ें

भागलपुर-दिल्ली रेल सेक्शन पर त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ रहती है. नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इसी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ईस्टर्न रेलवे से इस रूट पर ट्रैफिक और ट्रेनों की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी मांगी थी. ईस्टर्न रेलवे ने रेलवे बोर्ड को तकनीकी और परिचालन से जुड़ी जरूरी रिपोर्ट भेज दी है. अब अंतिम फैसला रेलवे बोर्ड के स्तर पर होना है.

ईस्टर्न रेलवे जोन हेडक्वार्टर, कोलकाता के प्रिसिंपल चीफ कमर्शियल मैनेजर (PCCM) डॉ. उदय शंकर झा के मुताबिक, भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल के बीच स्लीपर वंदे भारत चलाने की पूरी तैयार कर ली गई है. रेलवे बोर्ड की ओर से मांगी गई सभी जानकारियां भेज दी गई हैं. बोर्ड से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ट्रेन के शुभारंभ की तारीख और समय की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

Advertisement

भागलपुर समेत इन इलाकों को फायदा

नई स्लीपर वंदे भारत शुरू होने पर भागलपुर के अलावा बांका, मुंगेर और आसपास के जिलों के यात्रियों को दिल्ली आने-जाने का एक नया विकल्प मिलेगा. तेज रफ्तार वाली इस प्रीमियम ट्रेन से लंबी दूरी की यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाजनक हो सकती है. साथ ही त्योहारों के दौरान मौजूदा ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, प्रस्तावित ट्रेन किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी, इसका अंतिम फैसला रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद होगा.

ईस्टर्न रेलवे की पहली स्लीपर वंदे भारत

ईस्टर्न रेलवे जोन में फिलहाल हावड़ा-जमालपुर रूट पर चेयर कार वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन होता है. भागलपुर-आनंद विहार रूट पर प्रस्तावित ट्रेन स्लीपर वर्जन के तौर पर इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत होगी. स्लीपर वंदे भारत को देश के चुनिंदा व्यस्त और लंबी दूरी वाले रेल मार्गों पर शुरू करने की योजना है. इसी कड़ी में भागलपुर-दिल्ली रेल सेक्शन को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी यह ट्रेन

रेलवे के मुताबिक, प्रस्तावित स्लीपर वंदे भारत में यात्रियों के आराम और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इस एसी स्लीपर ट्रेन के कोच आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे. लोको पायलटों के लिए भी एडवांस कंट्रोल पैनल और बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम वाला आधुनिक केबिन उपलब्ध होगा.

---- समाप्त ----