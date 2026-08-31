scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ब्लॉकबस्टर, 'नीम करोली' बाबा बने एक्टर ने की भावुक अपील

हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ने 'टॉक्सिक' जैसी बड़ी फिल्म को टक्कर देना शुरू कर दिया है. अब इस बीच फिल्म के एक्टर शोभिनव सत्या ने लोगों से अपील की है.

Advertisement
X
हनुमान अंश एक्टर की अपील (Photo: Screengrab)
हनुमान अंश एक्टर की अपील (Photo: Screengrab)

फिल्म  'हनुमान अंश' चमत्कारिक रुप से अब बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. नीम करौली बाबा पर आधारित इस भक्ति-प्रधान फिल्म ने रिलीज के 24वें दिन अपनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की और 12 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया.  यह वाकई हैरान करने वाला है, खासकर तब जब शुरुआती दो हफ्तों में फिल्म को काफी संघर्ष करना पड़ा था. 

दिलचस्प बात यह है कि 'हनुमान अंश' रोजाना की कमाई के मामले में 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के साथ अंतर को धीरे-धीरे कम कर रही है. शनिवार को 'टॉक्सिक' ने जहां 13.50 करोड़ रुपये कमाए, वहीं 'हनुमान अंश' ने 9.25 करोड़ रुपये की कमाई की.

एक्टर का आया रिएक्शन
वहीं फिल्म को अचानक से मिली जबरदस्त सफलता के बाद अब इस पर फिल्म 'हनुमान अंश' के अभिनेता शोभिनव सत्या का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है. एक्टर ने कहा, 'आज मैं आपके सामने एक निवेदन लेकर आया हूं. आप सभी जानते हैं कि हमारी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप ये फिल्म देखकर आ रहे हैं और आपको ये फिल्म अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे अपने तक मत रखिए.'

Advertisement

एक्टर ने आगे कहा, 'ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फिल्म के बारे में बताइये. सिर्फ स्टेटस तक मत रखिए. इसे अपनी फिल्म समझकर प्रमोट कीजिए. अगर आपको वो चीज और भावनाएं फील हुई है तो लोगों को बताइये और सिनेमाघरों में भेजिए. क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद आने वाले शुक्रवार को हमारी ये फिल्म आपको थियेटर में नहीं दिखाई देगी. इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए.'

शोभिनव सत्या ने अंत में कहा, 'मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस फिल्म को प्रमोट कीजिए, अब बैठने का वक्त नहीं है.'

क्या 100 करोड़ रुपये कमाएगी फिल्म?
खैर, फिल्म जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यह कहना मुश्किल है कि यह कहां तक जाएगी.  यह फिल्म पहले ही एक 'क्लीन हिट' साबित हो चुकी है. जिस तरह से यह अभी चल रही है, हो सकता है कि सिनेमाघरों में अपनी पूरी रन के आखिर तक यह 'ब्लॉकबस्टर' का दर्जा भी हासिल कर ले. अगर सब कुछ इसी तरह चला तो जल्द ही 100 करोड़ क्लब में फिल्म की एंट्री हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, शुद्धिकरण यज्ञ पर छिड़ा विवाद |
    फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रही थी महिला, 8 साल के मासूम को रौंदा; मौत |
    बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' ब्लॉकबस्टर, 'नीम करोली' बाबा बने एक्टर ने की भावुक अपील |
    यूपी के कुशीनगर में गंडक में मिलीं चार और लाशें, पिछले 4 दिन में नेपाल से बहकर आए 13 शव |
    Shani Margi 2026: 11 दिसंबर को शनि होंगे मार्गी, 5 राशियों को मिलेगा बंपर लाभ |
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! इन वंदे भारत ट्रेनों का समय बदला, अब 10 मिनट पहले चलेंगी |
    चित्रकूट से सतना तक सड़कों पर नेपाल जैसा कीचड़, बाढ़ से हालात खराब! मंदाकिनी खतरे के निशान से ऊपर |
    'दृश्यम 3' के स्टारकास्ट की चांदी, अजय देवगन को मिले करोड़ों, जानें तब्बू और श्रिया सरन की फीस |
    JSSC CGL परीक्षा गड़बड़ी केस में CID ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार |
    Upma Cutlet Recipe: बचा उपमा फेंकें नहीं, सब्जियां-ब्रेड क्रम्ब्स मिलाकर बनाएं कुरकुरे कटलेट; संजीव कपूर की आसान ट्रिक
    Advertisement