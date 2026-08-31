फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रही थी महिला, 8 साल के मासूम को रौंदा; मौत

मुंबई के बांद्रा इलाके में रविवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. बीते दिन एक तेज रफ्तार गाड़ी ने आठ साल के बच्चे को कुचल दिया. बच्चे की हादसे में मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक कार चलाने वाली महिला फोन पर व्यस्त थी जिसके कारण यह हादसा हुआ. महिला की गिरफ्तारी हुई है.

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पुलिस के मुताबिक कार चालक की पहचान 45 वर्षीय मेघा रावल के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में पता चला है कि वह अपनी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी चलाते समय फोन पर बात कर रही थी. साथ ही, वह गाड़ी भी बहुत तेज़ चला रही थी. फोन पर बात करने के कारण रास्ते पर उसका ध्यान नहीं गया और उसने बच्चे पर गाड़ी चढ़ा दी. बच्चे की पहचान आठ वर्षीय अंश गुप्ता के रूप में हुई.

इस हादसे में अंश को गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस ने मामले में मेघा रावल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 281 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना) और धारा 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही, मेघा रावल के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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मृतक बच्चे के पिता अरविंद गुप्ता ने न्याय की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि अंश उनका इकलौता बेटा था. उन्होंने बताया कि वे अपने काम पर थे, उन्हें हादसे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्हें मैसेज करके बुलाया गया कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Father of deceased child, Arvind Gupta, says, "My son was Ansh; I want justice for what happened to him. He was my only child... He has been snatched away from me. What am I to do? I just want justice; that is all I want... My daughter is over there… https://t.co/oALA1uAEi7 pic.twitter.com/ohPKOc4xyr — ANI (@ANI) August 30, 2026

पुलिस के मुताबिक आरोपी मेघा रावल बांद्रा इलाके की रहने वाली है. फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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