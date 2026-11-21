Zaheer Khan Brother-In-Law Royal Wedding New Photos: इन दिनों एक्ट्रेस सागरिका घाटगे और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के परिवार में शादी का जश्न देखने को मिल रहा है. दरअसल, सागरिका के भाई और जहीर के साले साहब शिवजीत घाटगे की हाल ही में जयपुर में शादी हुई. इस शाही शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इन तस्वीरों में कहीं दूल्हा-दुल्हन का शाही अंदाज देखने को मिल रहा है, तो कहीं ब्लैक शेरवानी में जहीर खान अपने नवाबी स्वैग से ध्यान खींच रहे हैं. वहीं, रॉयल सिल्क साड़ी में सागरिका का विंटेज लुक भी किसी से कम नहीं है. खास बात यह है कि इस शादी में दुल्हन ने लाल लहंगे के बजाय गोल्डन साड़ी चुनकर अपने ब्राइडल लुक को बेहद क्लासी रखा. सागरिका ने हाल ही में लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें जहीर साले साहब और उनकी नई दुल्हन के साथ पोज दे रहे हैं, तो सागरिका भाभी को तिलक लगाती दिखीं.



ब्लैक शेरवानी में जहीर खान का दिखा रॉयल अंदाज

सागरिका के भाई की शादी में जहीर खान का लुक काफी शानदार रहा. उन्होंने इस खास मौके के लिए ब्लैक कलर की क्लासिक बंदगला शेरवानी चुनी. शेरवानी पर लगे खूबसूरत बटन और पॉकेट स्क्वायर उनके लुक को क्लासी टच दे रहे थे. इसके साथ उन्होंने सफेद चूड़ीदार पायजामा और ब्राउन लेदर फॉर्मल शूज पहने.

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जहीर का यह सिंपल लेकिन रॉयल अंदाज शादी के माहौल के साथ खूब जंच रहा था. वह तस्वीरों में अपने साले साहब और नई दुल्हन के साथ मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आए. उनका यह ट्रेडिशनल लुक दिखाता है कि शादी में रॉयल दिखने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है.

सागरिका ने फैमिली फोटो शेयर की हैं. (Photo: Instagram/@sagarikaghatge)



डस्टी-पिंक सिल्क साड़ी में सागरिका का विंटेज लुक

भाई की शादी में सागरिका घाटगे ने भी अपने स्टाइल से खूब ध्यान खींचा. उन्होंने डस्टी पिंक शेड की खूबसूरत सिल्क साड़ी पहनी थी. साड़ी पर की गई बारीक सिल्वर और थ्रेड वर्क की कढ़ाई इसे बेहद खास बना रही थी. इस साड़ी का रंग और ट्रेडिशनल डिजाइन सागरिका को विंटेज रॉयल लुक दे रहा था.

अपने आउटफिट के साथ उन्होंने जूलरी का भी खास ध्यान रखा. बालों को बन में बांधकर उन्होंने माथे पर ट्रेडिशनल मांगटीका लगाया. वहीं, गले में हैवी चोकर नेकलेस और कानों में मैचिंग झुमके पहने. सागरिका का पूरा लुक काफी ग्रेसफुल नजर आया. एक तस्वीर में वह अपनी नई भाभी को तिलक लगाकर रस्म निभाती भी दिखीं. इस दौरान उनके चेहरे की खुशी साफ नजर आई.



आइवरी शेरवानी और शाही साफे में दूल्हे राजा

अब बात करें शादी के सबसे खास शख्स यानी दूल्हे की, तो उनका लुक भी किसी राजकुमार से कम नहीं था. सागरिका के भाई ने अपनी शादी के लिए आइवरी कलर की सिल्क शेरवानी पहनी. इसके साथ सफेद चूड़ीदार पायजामा और गोल्डन जरी वर्क वाला दुपट्टा कैरी किया.

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उनके लुक की सबसे खास चीज थी सिर पर सजा पेस्टल शेड का शाही साफा. इस पर लगी जड़ाऊ कलगी और मोतियों की लड़ी ने उनके पूरे लुक को महाराजा जैसा अंदाज दिया. गले में मोतियों की माला और लाल गुलाबों की जयमाला के साथ दूल्हे राजा बेहद शानदार लग रहे थे. उनका यह आउटफिट ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ काफी रॉयल भी था.



लाल लहंगा छोड़ गोल्डन साड़ी में दुल्हन ने जीता दिल

आमतौर पर भारतीय शादियों में दुल्हनें लाल या मरून रंग का भारी-भरकम लहंगा पहनना पसंद करती हैं, लेकिन सागरिका की नई भाभी ने अपने ब्राइडल लुक के लिए कुछ अलग चुना. उन्होंने शैंपेन-गोल्डन रंग की खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी, जिसमें उनका अंदाज बेहद एलिगेंट लग रहा था.

दुल्हन ने अपने इस आउटफिट को हैवी जूलरी के साथ स्टाइल किया. माथे पर कुंदन और रूबी से सजा मांगटीका, गले में एमराल्ड और रूबी जड़ित नेकलेस और हाथों में हरी-सुनहरी चूड़ियां उनके लुक को खास बना रही थीं. खुले वेवी बाल, खूबसूरत मेकअप और हाथों में रची मेहंदी ने उनके ब्राइडल लुक में चार चांद लगा दिए. गोल्डन साड़ी और ग्रीन जूलरी का कॉम्बिनेशन काफी रॉयल नजर आया.





कभी तिलक की रस्म तो कभी दूल्हा-दुल्हन के साथ फैमिली पोज

सागरिका और जहीर की शेयर की गई तस्वीरों में शादी के कई खूबसूरत पल देखने को मिल रहे हैं. एक तस्वीर में पूरा परिवार दूल्हा-दुल्हन के साथ कैमरे के सामने पोज देता नजर आ रहा है. वहीं, दूसरी तस्वीरों में शादी की रस्मों और परिवार के बीच की प्यारी बॉन्डिंग की झलक मिलती है. कहीं दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे के साथ रस्में निभाते और मुस्कुराते दिख रहे हैं, तो कहीं सागरिका अपनी नई भाभी का स्वागत करती नजर आ रही हैं.

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