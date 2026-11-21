सिटकॉम शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में रमशा फारूकी ने एक वक्त रीटा रिपोर्टर का रोल प्ले किया था. गोकुलधाम सोसायटी में होती चहल-पहल को उन्होंने अपने मजेदार अंदाज में कवर किया था. लेकिन 2025 में रमशा ने शो को अलविदा कह दिया था. रमशा से पहले प्रिया आहूजा ने ये रोल किया था. रमशा को शो में लोगों ने काफी मिस किया था. मगर अब फैंस के लिए गुडन्यूज है.

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कहां गायब हैं रमशा?

रमशा ने रियलिटी शो रोडीज रीबर्थ के लिए ऑडिशन दिया है. शो में रमशा ने कंटेस्टेंट बनकर एंट्री की. लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पाईं. रमशा ने शो में आकर सभी मेंटर का दिल जीता. अपनी फिटनेस का लोहा मनवाया. मशा ने रीटा रिपोर्टर के स्टाइल में रिपोर्टिंग की. उनके एक्ट को सबने पसंद किया. रमशा ने जजों को इंप्रेस करने के लिए पुशअप किए. फैंस का कहना है रमशा फुलऑन एंटरटेनिंग हैं. उनके ऑडिशन की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

अपनी रोडीज की जर्नी पर रमशा ने इमोशनल पोस्ट लिखा. वो कैप्शन में लिखती हैं- सभी जानते हैं कि मैं रोडीज को लेकर कितनी पैशनेट हूं. ये मेरे लिए बस एक शो नहीं, बल्कि एक ऐसा सपना है जो हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है. मैं बचपन से ये शो देखते हुए बड़ी हुई हूं. शो के कंटेस्टेंट्स को देखकर मैं सोचती हूं काश मैं भी शो में होती. मैंने पहले कभी ऑडिशन देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं.

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''शायद मुझमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं उतनी खूबसूरत, फिट या एंटरटेनिंग नहीं हूं. लेकिन इस साल मैंने खुद से कहा कि अब जज ही फैसला करेंगे कि मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं. उस मोमेंट में मैंने अपना बेस्ट दिया. पहले ही अटेम्प्ट में मैंने ऑडिशन के शुरुआती दो राउंड क्लियर किए. पर्सनल इंटरव्यू तक पहुंची.''

एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी के कई सारे शेड्स हैं. उनके मन में कई सवाल हैं. कई सारे अगर-मगर के बाद उन्होंने सोचा- मन का हो तो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा. शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और बेहतर सोचा हुआ है. रमशा ने जनता से वादा किया कि वो अगली बार और ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करेंगी. वो रोडीज और खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने का सपना देख रही है.

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