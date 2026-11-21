अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने अपने नए एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम 'बघीरा AT1' की सफल टेस्टिंग की है. यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया. 20 नवंबर को हुई इस टेस्टिंग में वाहन पर तैनात मिसाइल सिस्टम की क्षमताओं को परखा गया.

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इस परीक्षण को भारतीय सेना, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने देखा. यह नो कॉस्ट नो कमिटमेंट (NCNC) प्रदर्शन था. यानी इस परीक्षण के लिए सेना पर खरीद को लेकर कोई प्रतिबद्धता नहीं थी.

टेस्टिंग के दौरान बघीरा AT1 की कई क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया. इसमें दिन और रात दोनों समय लक्ष्य को निशाना बनाना शामिल था. इसके अलावा एक ही बीम के साथ दो मिसाइलें दागी गईं. इनका लक्ष्य एक बख्तरबंद वाहन जैसा बनाया गया था.

सिस्टम ने लंबी दूरी पर एक हवाई लक्ष्य को निशाना बनाने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया. फायरिंग के बाद पूरे सिस्टम को स्थिर रूप में प्रदर्शित किया गया.

Four successful firings at Pokhran. One formidable leap for India’s anti-armour capabilities. Bagheera AT1 delivers precision, versatility and readiness. 🇮🇳 #AdaniDefence #AatmanirbharBharat https://t.co/VNu6SwKbnQ — Adani Defence and Aerospace (@AdaniDefence) November 21, 2026

18 महीने में तैयार किया गया सिस्टम

अडानी डिफेंस के मुताबिक, बघीरा AT1 को 18 महीने के डिजाइन और डेवलपमेंट के बाद तैयार किया गया है. कंपनी ने इसे भारतीय जमीन, मौसम और सेना की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया है.

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इस पूरे सिस्टम में मिसाइल, ऑटोमेटेड लॉन्चर और दिन-रात में देखने वाले साइट्स शामिल हैं. इन्हें कंपनी की ओर से डिजाइन किए गए 4x4 हाई मोबिलिटी बख्तरबंद वाहन पर लगाया गया है. इससे यह सिस्टम जमीन पर तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सेना को आधुनिक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों की जरूरत है. सेना में फिलहाल दूसरी पीढ़ी की मिलान-2T और कोंकर्स-M मिसाइलें इस्तेमाल की जा रही हैं. इसके अलावा स्पाइक मिसाइलें भी शामिल की गई हैं. भारत जेवलिन मिसाइल सिस्टम की खरीद की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है.

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हाल के युद्धों में बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ लड़ाई में मिसाइलों की मारक दूरी और उनकी तेजी से तैनाती की अहमियत सामने आई है. बघीरा AT1 को सेना के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली मोबाइल ग्राउंड क्षमता के एक अतिरिक्त विकल्प के तौर पर पेश किया गया है.

रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका

बघीरा AT1 का विकास भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है. अडानी डिफेंस ने इस सिस्टम का विकास, अलग-अलग उपकरणों का एकीकरण और परीक्षण किया है.

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कंपनी के मुताबिक, इस तरह के सिस्टम का देश में विकास और निर्माण होने से भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता मजबूत होगी. इससे भविष्य में इनके रखरखाव और तकनीक को देश में विकसित करने में भी मदद मिल सकती है. इसका उद्देश्य रक्षा जरूरतों के लिए अचानक होने वाले विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है.

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हालांकि, पोखरण में सफल प्रदर्शन के बाद बघीरा AT1 को भारतीय सेना में शामिल किए जाने या इसकी खरीद का कोई ऐलान नहीं हुआ है. फिलहाल यह सिस्टम सेना के मूल्यांकन के लिए प्रदर्शित किया गया है.



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