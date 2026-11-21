Shadashtak Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 22 नवंबर 2026 की सुबह सूर्य और चंद्रमा के बीच षडाष्टक योग बनने जा रहा है. ज्योतिष में इस योग को शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि इसका असर धन, नौकरी और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है.

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दरअसल, 22 नवंबर की सुबह चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे. इन दोनों ग्रहों की स्थिति से षडाष्टक योग बनेगा. ज्योतिष के अनुसार, वृषभ, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को इस दौरान सावधान रहना होगा. इन राशियों को पैसों, कामकाज और रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि इन राशियों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह योग कुछ मुश्किलें बढ़ा सकता है. इस दौरान चंद्रमा आपके बारहवें भाव में रहेंगे और सूर्य सातवें भाव में होंगे. इसकी वजह से अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. इसलिए अपने पैसों का ध्यान रखें. बचत के पैसे खर्च करने से बचें. बिना सोचे-समझे कहीं भी निवेश न करें.

नौकरी और कारोबार में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अनबन होने की आशंका है. ऐसे में अपनी बात शांति से रखें और सबके साथ मिलकर काम करें. परिवार में जमीन या संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है. छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों को इस दौरान थोड़ा संभलकर रहना होगा. चंद्रमा आपके आठवें भाव में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, इस वजह से अचानक कोई परेशानी आ सकती है. पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें. किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचें और बिना सोचे-समझे निवेश न करें.

सेहत का भी खास ध्यान रखें. कोई परेशानी होने पर उसे नजरअंदाज न करें. नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में सतर्क रहना होगा. छोटी सी गलती भी मुश्किल बढ़ा सकती है. वैवाहिक जीवन में भी संयम रखें. बेवजह के झगड़ों से बचें.

धनु राशि

धनु राशि के लोगों को इस दौरान पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे. जल्दबाजी में किया गया निवेश नुकसान पहुंचा सकता है. शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचें. किसी भी जोखिम भरे निवेश से पहले अच्छी तरह सोच लें. दूसरों की बातों में आकर अपना पैसा न लगाएं.

कामकाज में भी मनचाहा परिणाम मिलने में समय लग सकता है. ऐसे में धैर्य रखें और मेहनत करते रहें. अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें. किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान का भी ध्यान रखें.

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