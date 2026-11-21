आजतक मास्टरक्लास के सेशन में राज शमानी ने वर्ल्ड नंबर वन पॉडकास्ट होस्ट बनने का सफर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे इंदौर के एक 16 साल के लड़के ने बड़े सपने देखने शुरू किए और आज वह भारतीय कंटेंट को दुनिया तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है. राज ने युवाओं को सलाह दी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमेशा हकीकत के दायरे में सोचने के बजाय बड़े सपने देखने चाहिए, उनके मुताबिक, युवाओं को थोड़ा 'पागल' और अपने सपनों को लेकर 'डिल्यूजनल' होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बड़े काम करने वाले लोग अक्सर अपनी मौजूदा परिस्थितियों से कहीं आगे का सपना देखते हैं.

और पढ़ें

राज शमानी से जब उनके शुरुआती दिनों और आज के सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह आज भी इंदौर के वही 16 साल के लड़के हैं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया है, फर्क सिर्फ इतना है कि आज उनकी भूख और बढ़ गई है, अब वह और बड़े काम करना चाहते हैं, ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं और भारतीय कंटेंट को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं.

उन्होंने बताया कि जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब उनके आसपास कोई ऐसा उदाहरण नहीं था जिसने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा काम किया हो, ज्यादातर लोगों के सपने एक अच्छी नौकरी पाने, छोटा कारोबार शुरू करने या परिवार का बिजनेस आगे बढ़ाने तक सीमित थे, वर्ल्ड क्लास काम करने या करोड़ों का कारोबार खड़ा करने जैसे सपनों पर आसपास कोई चर्चा नहीं होती थी. हालांकि, आज उनका माहौल बदल चुका है. अब उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो बड़े सपने देखते हैं और कुछ अलग करने की चाह रखते हैं.

Advertisement

राज के लाइफ में दो मोमेंट डेली आते हैं...

राज शमानी ने युवाओं को बताया कि आप कंटेंट क्रिएटर हो आप या आप एंकर हो या आप राइटर हो या आप एंटरप्रेन्योर हो या आप स्टूडेंट हो या कुछ भी हो, हम सबकी लाइफ में दो मोमेंट डेली आते ही आते हैं. अगर आप ड्रीमर हो, अगर आपको फोड़ना है लाइफ में, आपको चाहिए कि कल मेरा बेटर हो, दो मोमेंट्स आएंगा. एक दिन तो मैं फोड़ दूंगा. और दूसरा, आज कुछ नहीं हो पाया.

युवाओं को रियल नहीं, थोड़ा पागल होना चाहिए

राज शमानी ने युवाओं को बड़े सपने देखने की सलाह देते हुए कहा कि उन्हें हमेशा प्रैक्टिकल रहने और हकीकत के हिसाब से कदम उठाने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनके मुताबिक, युवाओं के लिए यह सबसे खराब सलाह है. उन्होंने कहा कि किसी को भी हमेशा रियलिटी के दायरे में रहकर नहीं सोचना चाहिए. बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए थोड़ा पागलपन भी होना चाहिए, दुनिया में जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं.

उनके अंदर भी एक तरह का जुनून और विश्वास था कि वे कुछ असाधारण कर सकते हैं, भले ही उस समय उनकी परिस्थितियां इसकी इजाजत नहीं देती थीं. राज के मुताबिक, जब इंसान अपनी मौजूदा परिस्थितियों से आगे जाकर सोचता है, तभी वह कुछ बड़ा करने की दिशा में कदम उठा पाता है. युवाओं को अपनी उम्र में बड़े सपने देखने से डरना नहीं चाहिए.

Advertisement

छोटी-छोटी सफलताओं से बढ़ता है खुद पर भरोसा

सेशन के दौरान राज से पूछा गया कि क्या असफलता इंसान को ज्यादा सिखाती है या सफलता. इस पर उन्होंने कहा कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि फेलियर से सीख मिलती है, लेकिन उन्हें लगता है कि सफलता इंसान को ज्यादा सिखाती है. उनके मुताबिक, असफलता कई बार निराशा बढ़ा देती है और खुद पर भरोसा भी कम कर सकती है.

राज ने कहा कि हर किसी को अपनी जिंदगी में छोटे-छोटे ऐसे मौके तलाशने चाहिए, जहां वह सफल हो सके. जरूरी नहीं कि सफलता बहुत बड़ी हो. अगर आपने सुबह छह बजे उठने का लक्ष्य रखा और समय पर उठ गए, तो यह भी सफलता है. अगर आपने आधे घंटे दौड़ने का सोचा और दौड़ लिया, तो यह भी एक उपलब्धि है. इसी तरह अगर आपने किताब के दस पन्ने पढ़ने का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा कर लिया, तो इसे भी अपनी सफलता मानना चाहिए.

उनके मुताबिक, जब इंसान छोटे-छोटे लक्ष्य पूरे करता है तो उसका खुद पर भरोसा बढ़ता है. उसे लगने लगता है कि वह जो तय करता है, उसे पूरा कर सकता है. यही भरोसा आगे चलकर उसे बड़े लक्ष्य हासिल करने की हिम्मत देता है.

बचपन में रेडियो पर कहानियां सुनने का था शौक

Advertisement

राज ने बताया कि बचपन में स्कूल बस से घर लौटते समय उन्हें रेडियो सुनना पसंद था. स्कूल उनके घर से करीब आधे घंटे से 45 मिनट की दूरी पर था. सुबह स्कूल जाते समय उन्हें नींद आती थी और लौटते वक्त भी वह घर पहुंचकर सोने का इंतजार करते थे. लेकिन बस में रेडियो पर आने वाली कहानियां उन्हें पसंद थीं. उन्होंने बताया कि गानों के बजाय उन्हें रेडियो एंकर की बातें और अलग-अलग लोगों की कहानियां सुनने में ज्यादा दिलचस्पी थी. कोई एंकर मजेदार किस्से सुनाता था तो कोई ऐसे लोगों के बारे में बताता था जिन्होंने कुछ अलग और बड़ा काम किया हो. उन्हें इन कहानियों का इंतजार रहता था. राज के मुताबिक, शायद यहीं से उन्हें लोगों की बातचीत और उनकी कहानियों में दिलचस्पी पैदा हुई.

कम व्यूज आने पर भी खुद पर भरोसा रखना जरूरी

राज ने बताया कि कंटेंट क्रिएशन के शुरुआती दिनों में उन्हें भी कम व्यूज मिलते थे. कई बार वीडियो पर एक, पांच या दस व्यू ही आते थे. ऐसे समय में इंसान को खुद पर शक होने लगता है. कभी उसे लगता है कि शायद वह अच्छा नहीं दिखता, कभी परिवार के लोग ताने मारते हैं और कभी पढ़ाई या दूसरे कारणों से भी मन कमजोर पड़ता है.

Advertisement

लेकिन राज के मुताबिक, वह इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे. उन्हें भरोसा था कि उनका समय आएगा और एक दिन वह अच्छा काम करेंगे. उनका मानना था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता जरूर मिलेगी, बस काम करते रहना होगा.

उन्होंने युवाओं को एक और सलाह दी कि वे ऐसे लोगों को भी फॉलो करें, जिन्हें देखकर लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट या सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी उन्होंने सफलता हासिल की. राज ने कहा कि ऐसे लोगों को देखकर खुद को भरोसा मिलता है कि अगर वे अपनी परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं.



---- समाप्त ----