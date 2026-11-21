उत्तराखंड को देश के प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए मुक्तेश्वर से उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ. देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 66 प्रतिभागी इस रोमांचक अभियान में हिस्सा ले रहे हैं. इस आयोजन की खासियत इसकी अनूठी परिकल्पना, व्यापक तैयारियां और उत्तराखंड पर्यटन को नई पहचान देने का विजन है. इसके पीछे पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल की दूरदर्शी सोच और सक्रिय पहल अहम है. उनके नेतृत्व में उत्तराखंड पर्यटन को पारंपरिक गतिविधियों से आगे बढ़ाकर एडवेंचर, स्पोर्ट्स और अनुभव आधारित पर्यटन से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

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10 जिलों से गुजरेंगे साइकिलिस्ट

मुक्तेश्वर से शुरू हुई यह प्रतियोगिता प्रदेश के 10 जिलों से गुजरते हुए कुल 658 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 26 नवंबर को मसूरी में संपन्न होगी. यह चुनौतीपूर्ण साइकिलिंग रूट उत्तराखंड के पर्वतीय भूगोल, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक खेलों की संभावनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का बड़ा माध्यम बनेगा.

10 जिलों से गुजरेंगे साइकिलिस्ट. (Photo: ITG)

पर्यटन को नई पहचान, युवाओं को नए अवसर

पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल की पहल का उद्देश्य उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा और भौगोलिक विविधता को एडवेंचर टूरिज्म की वैश्विक संभावनाओं से जोड़ना है. MTB चैलेंज जैसी प्रतियोगिताएं न केवल देशभर के खिलाड़ियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित करेंगी, बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को वर्षभर बढ़ावा देने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने में भी सहायक साबित हो सकती हैं.

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यह आयोजन इस बात का उदाहरण है कि सुनियोजित पर्यटन रणनीति, नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से उत्तराखंड को साहसिक खेलों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया जा सकता है.

प्रतियोगिता में पहुंचे हैं बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट. (Photo: ITG)

देशभर के प्रतिभागियों ने आयोजन को बताया शानदार पहल

प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों ने भी इस पहल की सराहना की.हैदराबाद में भारतीय सेना में तैनात राकेश ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में इस तरह की साइकिलिंग प्रतियोगिता में शामिल होना बेहद शानदार अनुभव है. हिमाचल प्रदेश के डेविड ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को साइकिलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और रोजगार की संभावनाएं भी विकसित होंगी. उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के शिव सिंह ने भी प्रतियोगिता को सीखने और अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच बताया.

उत्तराखंड पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है आयोजन

मुक्तेश्वर से मसूरी तक 658 किलोमीटर का यह अभियान केवल एक साइकिलिंग प्रतियोगिता नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पर्यटन क्षमता, साहसिक खेलों और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास है. पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के विजन और पर्यटन विभाग की इस पहल से उत्तराखंड को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है.

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प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड की सड़कों और पहाड़ी रास्तों पर दौड़ते साइकिलिस्ट देश को यह संदेश दे रहे हैं कि देवभूमि केवल धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन का केंद्र ही नहीं, बल्कि रोमांच और साहसिक खेलों की भी असीम संभावनाओं वाली धरती है.

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