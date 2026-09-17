प्रयागराज में 'हनुमान अंश' की स्पेशल स्क्रीनिंग, रायबरेली में सवा करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप... PM मोदी के जन्मदिन पर UP में भव्य आयोजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में भी इस मौके पर कई खास आयोजन हुए. संगम नगरी प्रयागराज में जन्मदिन का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने शहरवासियों के लिए 'हनुमान अंश' फिल्म के चारों शो बुक कराए. इस विशेष आयोजन में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचे.

और पढ़ें

प्रयागराज के सिनेमा हॉल में इस अवसर पर माहौल पूरी तरह बदला नजर आया. केक काटकर PM मोदी का जन्मदिन मनाया गया. मंत्रियों और वहां मौजूद लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की. इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ फिल्म देखी.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज का वो घर जहां नीम करोली बाबा ने बिताई थी रात... हनुमान अंश ने किया फेमस, लगी भक्तों की भीड़

केक कटिंग के बाद 'हनुमान अंश' की स्क्रीनिंग शुरू हुई. दर्शकों से भरे सिनेमा हॉल में फिल्म के दौरान भक्तिमय माहौल नजर आया. हनुमान जी की भक्ति और फिल्म के दृश्यों के बीच लोग पूरी तरह डूबे दिखाई दिए. यह आयोजन तीन दिनों तक चलेगा और इस दौरान फिल्म के चारों शो की स्क्रीनिंग कराई जा रही है.

Advertisement

​

प्रयागराज में तीन दिन तक फिल्म के चारों शो बुक

PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर हुआ यह कार्यक्रम इसलिए खास रहा क्योंकि जन्मदिन के उत्साह के साथ भगवान हनुमान की भक्ति का रंग भी देखने को मिला. नंद गोपाल गुप्ता नंदी की ओर से शहरवासियों के लिए तीन दिनों तक सिनेमा हॉल के चारों शो बुक कराए गए हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को सामूहिक रूप से फिल्म देखने का मौका मिल रहा है.

इसी बीच रायबरेली के ऊंचाहार में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भव्य आध्यात्मिक आयोजन किया गया. यहां PM मोदी की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना को लेकर सवा करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक जाप हुआ. यह आयोजन कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय के आह्वान पर आयोजित महा शिवपुराण के दौरान किया गया.

​

श्री शिवमहापुराण कथा के भव्य पंडाल में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु इस अनुष्ठान में शामिल हुए. पूज्य पं. प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में वैदिक विधि-विधान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ. शंखनाद और डमरू के नाद के बीच लाखों लोगों ने एक साथ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया.

ऊंचाहार में 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जाप

शंख की गूंज, डमरू के नाद और 'हर-हर महादेव' के उद्घोष से पूरा कथा परिसर शिवमय हो गया. श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव से प्रधानमंत्री के लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन की प्रार्थना की. आयोजकों के मुताबिक इस सामूहिक अनुष्ठान में 5 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी रही.

Advertisement

​

PM मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ऊंचाहार में आयोजित यह कार्यक्रम एक बड़े आध्यात्मिक आयोजन के रूप में सामने आया. एक ओर सवा करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक पाठ हुआ, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में हनुमान भक्ति से जुड़ी फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग कराई गई.

इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की अलग-अलग तस्वीरें देखने को मिलीं. प्रयागराज में तीन दिनों तक फिल्म के चारों शो बुक कर शहरवासियों को विशेष स्क्रीनिंग का हिस्सा बनाया गया, जबकि रायबरेली में लाखों श्रद्धालुओं ने सामूहिक जाप के जरिए प्रधानमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.

---- समाप्त ----