'प्रसाद खाने से सद्बुद्धि मिलती है', अंजलि अरोड़ा का रणबीर कपूर पर बड़ा वार

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर हाल ही में अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ अंबानी हाउस में गणेश चतुर्थी के जश्न में शामिल हुए. इस जश्न के बीच, एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसे लेकर काफी विवाद हो रहा है, इस पर अब अंजलि अरोड़ा का रिएक्शन आया है.

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दरअसल वायरल वीडियो में रणबीर पैपराजी को मोदक बांटते हुए नजर आए. हालांकि, जब एक पैपराजी ने रणबीर को प्रसाद दिया, तो एक्टर ने उसे लेने से मना कर दिया और कहा, 'मैं तो डाइट पर हूं, तुम खा लो.'

प्रसाद लेने से मना करने पर एक्टर को अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. कई आलोचकों ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में रणबीर की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, 'सच कहूं तो, प्रसाद के तौर पर एक मिठाई का टुकड़ा खाने से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. डाइट का यह बहाना बिल्कुल बकवास है.'

अंजलि अरोड़ा का रिएक्शन

वहीं अपनी फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो अंजलि ने इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ी है. ट्रेलर इवेंट के दौरान जब अंजलि से पूछा गया कि हाल ही में रणबीर कपूर को ट्रोल करा गया क्योंकि जब भगवान गणपति का उनको प्रसाद दिया तो उन्होंने कहा कि वो डाइट पे हैं. उसके बाद वो ट्रोल हुए हैं, आपका क्या कहना है इस पर? आप प्रसाद खाती हैं या डाइट का बहाना लेती हैं?'

Wohoo 🎉 What an answer by #AnjaliArora!



Now her film will sell a 100 tickets more, crazy hi ho gaya 🏹#Ramayana #RanbirKapoor pic.twitter.com/PNIaoP4KMr — Bollywood Talkies (@bolly_talkies) September 17, 2026

इस पर अंजलि अरोड़ा ने कहा, 'अरे! मैं तो खुद अभी गणपति जी रखकर आई हूं घर पर और मुझे मीठा बहुत पसंद है. मैं तो इतना ज्यादा मीठा खाती हूं कि बस... और वैसे भी प्रसाद जो हमें मिलता है, वो आशीर्वाद होता है. उससे ना हमारा पेट बढ़ता है, हमें सद्बुद्धि ही मिलती है. तो जितना प्रसाद आपको मिले, बहुत सारा खाना है. थोड़ा खाया करो, क्योंकि भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको पता नहीं होता कि कब क्या मिल जाए. सुना है ना... किसी भी रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे!'

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हालांकि, आपको बता दें कि यह वायरल वीडियो 2023 का है. जिसे 2026 का बता कर वायरल किया जा रहा है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

महाकाव्य श्री रामायण कथा 25 सितंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'द वन' से टकराएगी. वहीं, इस फिल्म की तुलना रणबीर कपूर और साई पल्लवी रामायण से भी की जा रही है.

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