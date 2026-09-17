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लखनऊ: 2799 रुपये की किस्त के लिए ब्लड बैंक ले जाकर निकलवाया था खून, अब दो गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

लखनऊ के निगोहां में मोबाइल की किस्त बकाया होने पर युवक के साथ हैवानियत की गई. फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने पीड़ित को अगवा कर बंधक बनाया, मारपीट की और समाधान चैरिटेबल ब्लड सेंटर ले जाकर जबरन खून निकलवा कर बेच दिया. अब पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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पीड़ित नेवल ने पुलिस को बताई आपबीती (Photo: ITG)
पीड़ित नेवल ने पुलिस को बताई आपबीती (Photo: ITG)

लखनऊ के निगोहां थाना क्षेत्र के राजारामखेड़ा गांव निवासी नेवल को मोबाइल की किस्त न चुका पाने के कारण टीवीएस सर्विस क्रेडिट लिमिटेड से जुड़े लोगों ने बंधक बना लिया. आरोपियों ने पीड़ित को लखनऊ के समाधान चैरिटेबल ब्लड सेंटर ले जाकर उसका एक यूनिट खून निकलवा कर बेच दिया. इसके बाद उसे सदर इलाके के एक मकान में रखकर जबरन मजदूरी कराई और जान से मारने की धमकी देकर परिजनों से पैसे ऐंठे. पुलिस ने अब इस मामले में दो आरोपियों अनिकेत सिंह उर्फ काका और सुशांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी शुभम सिंह अभी फरार है.

किस्त के विवाद में एक साल बाद रची खौफनाक साजिश

नेवल ने निगोहां की गीता मोबाइल शॉप से 21,500 रुपये का फोन टीवीएस सर्विस क्रेडिट से फाइनेंस कराया था. पहली किस्त बकाया होने पर दुकान वाले एक साल पहले ही फोन छीनकर ले गए थे. इसके बावजूद 8 सितंबर को आरोपी पहुंचे और नेवल को स्कूटी पर ले गए.

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ब्लड बैंक में खून निकलवाया और परिजनों से ऐंठे पैसे

आरोपियों ने नेवल का जबरन खून निकलवाने के बाद उसे बंधक बनाकर रखा. इस दौरान उसके भाई से ऑनलाइन 2,799 रुपये मंगवाए और 12 हजार रुपये और मांगे. परिजनों द्वारा डीसीपी दक्षिणी से शिकायत करने के बाद निगोहां पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी शुरू हुई.

आपको बता दें कि इस मामले को 'आजतक' ने प्रमुखता से उठाया था जिसके बाद जिम्मेदारों ने संज्ञान लिया. पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल है. मुख्य आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल, अग्रिम विधिक कार्यवाही जारी है.

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