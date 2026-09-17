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Kesar Mawa Modak: बाजार की मिठाई छोड़ें, घर में बनाएं मावा केसर वाले उकादिचे मोदक, खोया की स्टफिंग करेगी कमाल

Kesar Mawa Modak: अगर आप भी गणेशोत्सव के पर्व पर भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना चाहते हैं तो यहां हम आपको मावा केसर मोदक की रेसिपी बता रहे हैं. पारंपरिक उकादिचे मोदक में चावल के आटे की आउटर लेयर और अंदर ताजा नारियल और गुड़ होता है लेकिन यहां थोड़ा ट्विस्ट देते हुए हम मावा और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग करेंगे.

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केसर मावा मोदक (Photo: ITG)
केसर मावा मोदक (Photo: ITG)

महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को उकादिचे मोदक (भाप में पके हुए मोदक) का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है. पारंपरिक रूप से उकादिचे मोदक के अंदर नारियल और गुड़ की स्टफिंग भरी जाती है, लेकिन अगर आप बप्पा के भोग को थोड़ा शाही और खास बनाना चाहते हैं तो इस बार खोया और मेवे की स्वादिष्ट स्टफिंग वाले उकादिचे मोदक बनाएं. केसर के फ्लेवर वाले चावल के आटे की सॉफ्ट ऊपरी परत और अंदर मखमली खोया का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि हर कोई खुश हो जाएगा.

सामग्री:

बाहरी परत (उकड/आटे) के लिए: चावल का आटा (मोदक पीठ) - 1 कप, पानी - 1.25 कप, देसी घी - 1 छोटा चम्मच, नमक - 1 चुटकी, दूध - 2 बड़े चम्मच (सॉफ्टपन के लिए), 8 से 10 केसर (भिगोकर पानी में कलर निकाल लें.)

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खोया स्टफिंग (भराव) के लिए: खोया (मावा) - 1 कप, पिसी चीनी या तगार - 1/2 कप, इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच, जायफल पाउडर - 1 चुटकी, कद्दूकस किया सूखा नारियल - 2 बड़े चम्मच, बारीक कटे काजू-बादाम-पिस्ता - 2 बड़े चम्मच, केसर के धागे - 8-10 (दूध में भीगे हुए).

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड:

खोया स्टफिंग बनाएं: एक पैन में खोया डालकर धीमी आंच पर 3-4 मिनट हल्का गुलाबी होने तक भूनें. अब इसमें कटे मेवे, कद्दूकस नारियल, केसर का दूध, जायफल और इलायची पाउडर मिलाकर गैस बंद करें. मिश्रण के हल्का ठंडा होने पर पिसी चीनी मिलाकर एक तरफ रख लें.

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उकड (चावल का आटा) तैयार करें: एक बर्तन में पानी, 2 चम्मच दूध, 1 चुटकी नमक, भिगोए हुए केसर का पानी और 1 चम्मच घी डालकर उबालें. उबाल आते ही गैस धीमी करें और चावल का आटा डालकर अच्छी तरह कड़छी से मिलाएं.

भाप में पकाएं: बर्तन को ढक दें और धीमी आंच पर 2 मिनट भाप बनने दें. इसके बाद गैस बंद कर दें और बर्तन को 5 मिनट ढका रहने दें ताकि आटा अपनी ही भाप में सॉफ्ट हो जाए.

आटा गूंथें: गुनगुने आटे को एक परात में निकालें. हाथों में थोड़ा सा पानी और घी लगाकर आटे को 4-5 मिनट तक मल-मलकर एकदम चिकना और सॉफ्ट गूंथ लें ताकि मोदक फटे नहीं.

मोदक का आकार दें: आटे की छोटी लोई लें. हाथों से या मोदक सांचे (मोल्ड) में हल्का घी लगाकर चावल के आटे की पतली कटोरी जैसा आकार बनाएं.

स्टफिंग भरें व कली बनाएं: बीच में 1-2 चम्मच खोया स्टफिंग भरें. उंगलियों की मदद से चारों तरफ 7 से 9 कलियां (Pleats) बनाएं और ऊपर लाकर सारे किनारों को आपस में जोड़कर बंद कर दें.

स्टीम (भाप) करें: इडली स्टीमर या छलनी पर भीगा हुआ सूती कपड़ा रखें. मोदक को पानी में हल्का सा डुबोकर छलनी पर रखें और 10-12 मिनट तक मध्यम आंच पर स्टीम करें. गरमा-गरम मोदक पर ऊपर से थोड़ा सा देसी घी डालकर बप्पा को अर्पित करें.

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