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Dandruff and Hair Fall : क्या डैंड्रफ से बाल भी झड़ने लगते हैं? क्या है इलाज, डॉक्टर ने बताया

डैंड्रफ का होना एक आम समस्या है ,जिससे सिर पर खुजली होती है. कई लोगों को सालों तक यह समस्या होती है. लेकिन क्या यह बालों के झड़ने और गंजेपन का कारण भी बन सकती है.

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डैंड्रफ से बाल झड़ने का खतरा ( PHOTO-ITGD)
डैंड्रफ से बाल झड़ने का खतरा ( PHOTO-ITGD)

डैंड्रफ एक आम समस्या है जिससे सिर की स्किन पर  बहुत छोटी- छोटी सफेद परत आ जाती है. कुछ मामलों में पपड़ी भी जमने लगती है. जब ये बढ़ जाती है तो अकसर झड़कर कंधों पर गिरती है और सफेद कणों के रूप में दिखाई देती है, लेकिन क्या डैंड्रफ वाले कुछ लोगों को बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है? क्या डैंड्रफ का हमेशा रहना गंजेपन का भी कारण बन सकता है?

गाजियाबाद के मैक्स हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी विभाग में डॉ. सौम्या सचदेवा ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. डॉ सौम्या बताती हैं कि अधिकतर मामलों में, डैंड्रफ सीधे तौर पर बाल झड़ने का कारण नहीं बनता है, हालांकि, इससे होने वाली खुजली के कारण लोग सिर खुजलाते हैं. इससे बालों की जड़ों (हेयर फॉलिकल्स) को नुकसान पहुंच सकता है और कुछ बाल झड़ सकते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह गंजापन नहीं आता है.  इसके अलावा, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया (एक ऐसी स्थिति जिससे पुरुषों और महिलाओं में गंजापन होता है) वाले लोगों में डैंड्रफ बाल झड़ने की समस्या को बढ़ा सकता है,

डैंड्रफ़ की वजह से बालों को झड़ने से कैसे रोकें

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डैंड्रफ़ की वजह से बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है कि खुजली को जितना हो सके कम किया जाए. इससे खुजली करने की आपकी इच्छा कम होगी और आपके बालों की जड़ों को और नुकसान से बचाया जा सकेगा. यह भी जरूरी है कि डैंड्रफ़ होने के सही कारणों का पता करें.

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डॉ. सौम्या बताती हैं कि डैंड्रफ़ कई वजहों से हो सकता है, जैसे बाल धोने की आदतें या स्किन से जुड़ी कोई अंदरूनी समस्या अगर आपको पक्का नहीं पता कि डैंड्रफ़ किस वजह से हो रहा है, तो अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूरी मिलें. वे आपके स्कैल्प (सिर की स्किन) की जांच करके यह पता लगा सकते हैं कि डैंड्रफ़ की वजह बहुत ज्यादा या बहुत कम बार बाल धोना तो नहीं है, वे किसी अंदरूनी समस्या के लक्षणों की भी जांच कर सकते हैं, जैसे- अगर किसी की सिर की स्किन रूखी है तो स्किन पर छोटी-छोटी पपड़ी निकलती है.

कुछ लोगों के सिर पर मैलासेज़िया पनपने लगता है.  यग एक फंगस है जो ज़्यादातर लोगों के सिर की स्किन (स्कैल्प) पर पाया जाता है, हालांकि, कभी-कभी यह स्कैल्प में जलन पैदा कर सकता है और स्किन की सेल्स) के बढ़ने का कारण बन सकता है, जब ये सेल्म मर जाती हैं, तो डैंड्रफ हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Hair Care: रूखे-बेजान बालों को बनाएं मुलायम और चमकदार, फॉलो करें ये हेयर केयर टिप्स

मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करें

डॉ सौम्या बताती हैं कि  अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, तो डैंड्रफ़ के लिए बने मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल करके देखें, ऐसे प्रोडक्ट चुनें जिनमें पाइरिथियोन ज़िंक, सैलिसिलिक एसिड. केटोकोनाज़ोल, सेलेनियम सल्फाइड हो. अगर डैंड्रफ़ की समस्या कम है, तो आपको कुछ हफ़्तों तक ही मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है.अगर आपके बाल हल्के रंग के हैं, तो सेलेनियम सल्फाइड वाले शैम्पू से बचें.

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नमी बनाए रखें

डैंड्रफ़ की वजह चाहे जो भी हो, कंडीशनर से स्कैल्प को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है. मेडिकेटेड शैम्पू, खासकर सैलिसिलिक एसिड वाले शैम्पू क  इस्तेमाल करते समय यह और भी जरूरी हो जाता है, इनके रेगुलर इस्तेमाल से बाल रूखे हो सकते हैं.
 

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