बच्चों के शव, सिलेंडर, कीमती सामान... नेपाल से महराजगंज आ रहा पानी साथ क्या-क्या ला रहा

नेपाल में आई भीषण बाढ़ और जल प्रलय के बाद तबाही का असर अब भारत आने वाली नारायणी नदी में भी दिखाई देने लगा है. उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में नेपाल से बहकर आने वाली नारायणी नदी में चार शव बरामद किए गए हैं. इनमें तीन बच्चों के शव भी शामिल हैं. चारों शवों में तीन महिला और एक पुरुष के बताए गए हैं. सभी शवों को मोर्चरी में रख दिया गया है.

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नदी में शव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी नेपाल को दे दी है. शवों के फोटो और वीडियो के साथ संबंधित पहचान की जानकारी भी नेपाल के साथ साझा की गई है. अब जिला प्रशासन नेपाल से होने वाले उच्चस्तरीय निर्णय का इंतजार कर रहा है. फिलहाल शवों को सुरक्षित रखा गया है और संबंधित स्तर पर जानकारी साझा करने की प्रक्रिया जारी है.

बताया गया है कि नेपाल में आई जल प्रलय के बाद नारायणी नदी में शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है. नदी में सिर्फ मलबा ही नहीं बहकर आ रहा, बल्कि लकड़ियां, होम अप्लाइंस, सिलेंडर, कीमती सामान और जानवरों के शव भी दिखाई दे रहे हैं. इसी के साथ बच्चों और महिलाओं के शव भी नदी में बहकर भारत की तरफ आ रहे हैं.

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शवों की फोटो, वीडियो और पहचान की जानकारी नेपाल को भेजी

एसएसबी के राहत और बचाव दल के जवान नारायणी नदी में लगातार निगरानी कर रहे हैं. नदी में जब भी उन्हें कोई संदिग्ध चीज दिखाई देती है, जवान तुरंत मौके पर पहुंचते हैं. यह सुनिश्चित किया जाता है कि नदी में दिखाई दे रही चीज क्या है. इसी दौरान जब जवानों को इंसान का शव दिखाई दिया तो उन्होंने उसे तुरंत नदी से बाहर निकाला.

चार शवों की बरामदगी भी इसी तरह हुई. राहत और बचाव दल ने नदी में संदिग्ध चीज देखी. जवान जब उसके पास पहुंचे तो वहां शव मिले. इसके बाद शवों को नदी से किनारे लाया गया. लिखित कार्रवाई पूरी करने के बाद सभी शवों को मोर्चरी हाउस भेज दिया गया. बरामद किए गए चार शवों में तीन बच्चे भी शामिल हैं.

जिला प्रशासन की ओर से इन शवों के मिलने की सूचना नेपाल को दी गई है. प्रशासन ने शवों की फोटो और वीडियो भी नेपाल के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किए हैं. इसके अलावा शवों से संबंधित पहचान की जानकारी भी साझा की गई है. अब प्रशासन नेपाल की ओर से होने वाले उच्चस्तरीय निर्णय का इंतजार कर रहा है.

नारायणी नदी में इस समय नेपाल से बहकर बड़ी मात्रा में सामान भी आ रहा है. नदी के बहाव के साथ लकड़ियां और घरेलू इस्तेमाल का सामान दिखाई दे रहा है. होम अप्लाइंस, सिलेंडर और अन्य कीमती सामान भी नदी में बहकर भारत की ओर आ रहे हैं. बाढ़ की भयावहता के बीच नदी का तेज बहाव अपने साथ लोगों के घरों का सामान और दूसरी चीजें भी बहाकर ला रहा है.

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दूसरी तरफ कुछ लोग नदी के बहाव के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लकड़ी और कीमती सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं. नेपाल में आई जल प्रलय के बाद जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है, वहीं नदी में बहकर आ रही चीजों को निकालने के लिए लोग तेज बहाव के बीच उतर रहे हैं.

राहत और बचाव दल के जवान ऐसे लोगों को लगातार नदी से दूर हटने के लिए आवाज लगा रहे हैं. उन्हें नदी के तेज बहाव और खतरे से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है. इसके बावजूद लोग नदी के पास से हटने के लिए तैयार नहीं हैं. लोग बहकर आ रही लकड़ियों और सामान को निकालने में जुटे हुए हैं.

नारायणी नदी में लगातार हो रही निगरानी के बीच एसएसबी के राहत और बचाव दल के जवान किसी भी संदिग्ध वस्तु पर नजर रख रहे हैं. इंसानी शव मिलने पर उन्हें नदी से निकालकर किनारे लाया जा रहा है और आवश्यक लिखित कार्रवाई के बाद मोर्चरी भेजा जा रहा है.

नेपाल से बहकर भारत पहुंच रहा तबाही का मलबा

नेपाल की जल प्रलय के बाद नारायणी नदी का यह मंजर तबाही की गंभीर तस्वीर सामने ला रहा है. नदी में मलबे के साथ घरेलू सामान, लकड़ियां, सिलेंडर, कीमती सामान, जानवरों और इंसानों के शव बहकर आ रहे हैं. महराजगंज में अब तक चार शव बरामद किए गए हैं, जिनमें तीन बच्चे शामिल हैं. तीन महिला और एक पुरुष के शव मोर्चरी में रखे गए हैं. प्रशासन ने नेपाल को पूरी जानकारी, फोटो और वीडियो साझा कर दिए हैं और अब वहां से उच्चस्तरीय निर्णय का इंतजार किया जा रहा है.

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