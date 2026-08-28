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कृति सेनन का धाकड़ अंदाज, बहन को राखी बांध बोलीं- फैशन कमेटी लगे रहो

कृति सेनन ने नूपुर सेनन के साथ एक राखी पोस्ट शेयर की और अपने रक्षाबंधन विज्ञापन की आलोचना के बीच 'राखी फैशन कमेटी' वाला कैप्शन दिया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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कृति सेनन ने कसा तंज (Photo: Instagram/kritisanon)
कृति सेनन ने कसा तंज (Photo: Instagram/kritisanon)

कृति सेनन ने अपनी बहन नूपुर सेनन के साथ सोशल मीडिया पर एक नई पोस्ट शेयर करके अपने रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर हो रही चर्चा पर रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने राखी सेलिब्रेशन की एक फोटो शेयर की और राखी फैशन कमेट के बारे में मजाक करते हुए अपने फेस्टिव आउटफिट पर हो रही बातचीत का जिक्र किया.

यह पोस्ट तब आई है जब कृति को विज्ञापन में पहने गए आउटफिट के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था. उन्होंने पहले भी इस बहस पर कहा था कि त्योहार का असली मतलब उसके रीति-रिवाजों और भावनाओं में होता है, न कि पहने जाने वाले कपड़ों में.

नूपुर के साथ राखी पोस्ट शेयर की
कृति ने सोशल मीडिया पर अपनी और नूपुर की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके हाथों में राखियां बंधी हुई थीं. फोटो के साथ उन्होंने लिखा, 'हालांकि राखी फैशन कमेटी अभी भी मीटिंग कर रही है. हम उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जो असल में मायने रखती है. सभी को राखी की शुभकामनाएं.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एड को लेकर हुआ विवाद
'राखी फैशन कमेटी' का उनका जिक्र रक्षाबंधन विज्ञापन में उनके लुक को लेकर चल रही चर्चा के बीच आया है. इस कैंपेन के लिए, कृति ने ऑफ-व्हाइट रंग का आउटफिट पहना था. जिसमें ब्रालेट-स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट शामिल थी. उनके लुक की सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने आलोचना की, जिन्होंने त्योहार पर आधारित विज्ञापन के लिए आउटफिट के चुनाव पर सवाल उठाए.

इसके अलावा एक्ट्रेस और सांसद कंगना ने विज्ञापन में कृति के ब्रालेट जैसे आउटफिट में राखी बांधने पर सवाल उठाया था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि कोई बिकिनी या अंडरगार्मेंट पहनकर अपने भाई को राखी क्यों बांधेगा?  

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कृति सेनन ने आलोचना पर की थी बात
विज्ञापन पर रिएक्शन सामने आने के बाद कृति ने महिलाओं, फैशन और सांस्कृतिक परंपराओं पर हो रही चर्चा पर अपने विचार पहले ही शेयर किए थे.

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एक्ट्रेस ने कहा, 'त्योहारों का असली मतलब आपके पहने हुए कपड़ों में नहीं, बल्कि परंपराओं के प्रति आपकी भावनाओं और उनके अर्थ में होता है.' उनकी लेटेस्ट पोस्ट में वह नूपुर के साथ रक्षाबंधन मनाती हुई दिख रही हैं, जबकि ऑनलाइन कैंपेन को लेकर चर्चा जारी है.

कृति के आउटफिट के अलावा, विज्ञापन के एक और हिस्से पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन आया था. वीडियो में, कृति एक कुत्ते के भौंकने के बाद उसे राखी बांधती हुई दिख रही हैं. इस सीन को पालतू जानवर के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था.

हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस सीन पर आपत्ति जताई और ब्रांड पर भारतीय त्योहारों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया. बाद में, उस विज्ञापन को लेकर हुई आलोचना में कृति के कपड़ों और कुत्ते वाले सीन, दोनों पर सवाल उठाए गए.

कृति और नूपुर अक्सर एक-दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर साथ नजर आती रही हैं. रक्षाबंधन के मौके पर दोनों बहनों ने एक-दूसरे को राखी बांधी और कृति ने अपनी तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, 'हमारा ध्यान उन चीजों पर है जो सच में मायने रखती हैं.'

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