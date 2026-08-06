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'हज में पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग लेकर आते हैं...', BJP विधायक के बयान से मचा घमासान, मौलाना साजिद रशीदी पर FIR कराने पहुंचे

क्या हज और कांवड़ यात्रा को जोड़कर लखनऊ में नया विवाद खड़ा हो गया? जवाब है, हां. हजरतगंज कोतवाली पहुंचे नंदकिशोर गुर्जर ने आज तक से बातचीत में ऐसा बयान दिया, जिसने सियासी और सामाजिक घमासान को और भड़का दिया.

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BJP MLA बोले- कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान.(Photo:ITG)
BJP MLA बोले- कांवड़ियों को आतंकवादी कहना सनातन का अपमान.(Photo:ITG)

मौलाना साजिद रशीदी की कांवड़ यात्रियों को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी के बाद मामला गरमा गया है. गाजियाबाद के लोनी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नंदकिशोर गुर्जर लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंचे और मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित तहरीर दी.

हजरतगंज कोतवाली परिसर में 'आजतक' से खास बातचीत के दौरान भाजपा विधायक ने मौलाना साजिद रशीदी और उनके बयानों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कई तीखे और विवादित बयान दिए.

'आजतक' से बातचीत में नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि कांवड़ यात्रा मुगल काल और अंग्रेजों के समय से चली आ रही एक अत्यंत पवित्र परंपरा है. कांवड़ यात्री 150-150 किलो की कांवड़ उठाकर नंगे पैर मीलों चलते हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं. ऐसे श्रद्धालुओं को आतंकवादी कहना सीधे तौर पर सनातन धर्म का अपमान है.

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उन्होंने आरोप लगाया कि मौलाना साजिद रशीदी जानबूझकर कांवड़ियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माहौल बिगड़े और दंगे की स्थिति पैदा हो.

विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत सौंप दी है. उनकी मांग है कि मौलाना साजिद रशीदी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत सख्त कार्रवाई हो. इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए और आरोपी को फांसी की सजा दी जाए.

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सपा और डिंपल यादव का जिक्र कर साधा निशाना
नंदकिशोर गुर्जर ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मौलाना रशीदी ने पिछले दिनों सपा सांसद डिंपल यादव के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन सपा के नेताओं और अखिलेश यादव ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई. सपा नेताओं की इसी ढिलाई की वजह से मौलाना का दुस्साहस बढ़ता गया.

जांच और बयानों पर गर्माई राजनीति
बातचीत के दौरान BJP विधायक ने 'हज यात्रा' और धार्मिक रस्मों को लेकर बेहद सख्त और विवादित टिप्पणियां कीं, जिसको लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग भारत में रहकर सनातन का अपमान करेंगे, उनके लिए कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई जरूरी है.

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