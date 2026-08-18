26 साल की महिला डॉक्टर का शव क्लिनिक में फंदे से लटका मिला, सात महीने पहले मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी शादी

मेरठ के पल्लवपुरम फेस-2 में रविवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब 26 वर्षीय डॉक्टर खुशहाली का शव उनके ही क्लिनिक के अंदर फंदे से लटका मिला. खुशहाली सुबह करीब सवा छह बजे घर से क्लिनिक के लिए निकली थीं. करीब साढ़े दस बजे उनके भाई रजत क्लिनिक पहुंचे तो कमरे के अंदर दुपट्टे के सहारे उनका शव लटका मिला. मृतका के परिजनों ने उनके पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है. मृतका के भाई रजत का दावा है कि खुशहाली के दोनों हाथ बंधे हुए थे और आरोप है कि हत्या के बाद शव को फंदे पर लटकाया गया. हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच में हाथ बंधे होने के दावे की पुष्टि नहीं की है. डॉ. खुशहाली की शादी करीब सात महीने पहले मैट्रिमोनियल साइट के जरिए टीपीनगर निवासी आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. मयंक चौधरी से हुई थी. परिजनों के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया था.

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परिजनों का आरोप है कि मयंक ने खुद और खुशहाली के नाम पर 10 लाख रुपये से अधिक का लोन लिया था. इसके बाद खुशहाली पर और लोन लेने का दबाव बनाया जा रहा था. परिजनों के अनुसार, 29 जुलाई की रात खुशहाली के साथ मारपीट हुई थी. आरोप है कि वह किसी तरह वहां से निकलकर बागपत रोड पहुंचीं. इसके बाद उनके भाई रजत उन्हें मायके ले आए. तब से खुशहाली अपने मायके में रह रही थीं. रविवार सुबह वह अपने क्लिनिक पहुंचीं, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उनका शव क्लिनिक के अंदर फंदे से लटका मिला. खुशहाली पहले बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर काम करती थीं. करीब दो साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी. इसके बाद उन्होंने आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू की. करीब 10 महीने पहले उन्होंने पल्लवपुरम फेस-2 की सर्विस रोड पर आयुर्वेदा एंड नेचुरल सेंटर नाम से अपना क्लिनिक शुरू किया था.

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क्लिनिक में फंदे से लटका मिला महिला डॉक्टर का शव

उनके पिता बीएसएफ में सब-इंस्पेक्टर हैं और फिलहाल दिल्ली में तैनात हैं. वहीं भाई रजत सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने क्लिनिक के अंदर घटनास्थल की गहन जांच की. क्लिनिक के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस ने कब्जे में ली है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खुशहाली के क्लिनिक पहुंचने के बाद वहां कौन-कौन आया था. बिल्डिंग और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस के मुताबिक, क्लिनिक के अंदर सामान व्यवस्थित मिला है. शुरुआती जांच में तोड़फोड़ या जबरदस्ती के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं. पुलिस क्लिनिक स्टाफ, पति मयंक चौधरी और ससुराल पक्ष से पूछताछ की तैयारी कर रही है.

मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाए हत्या के आरोप

परिजनों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर मौत की वजह और पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी. सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि 112 पर सूचना मिली थी कि पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के रघु आयुर्वैदिक सेंटर के एक कमरे में महिला का शव मिला है. सूचना पर थाना पुलिस, संबंधित अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. विधि अनुसार पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला घरेलू विवाद के कारण पिछले कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी. परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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