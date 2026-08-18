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फ्लैट में 'दूसरी वाली' के साथ पकड़े गए 'सचिव जी', पत्नी ने पहले महिला में जड़े 5 थप्पड़, फिर पति को जूतियों से पीटा

Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ में पत्नी ने पंचायत सचिव पति को दूसरी महिला के साथ फ्लैट में पकड़ा. गुस्से में महिला को थप्पड़ और पति की जूतियों से पिटाई का वीडियो वायरल है.

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पुलिस संग अचानक पहुंची पत्नी ने मचाया हंगामा.(Photo:Screengrab)
पुलिस संग अचानक पहुंची पत्नी ने मचाया हंगामा.(Photo:Screengrab)

UP News: राजधानी लखनऊ के गुडंबा इलाके में एक हाई-वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. यहां कुर्सी रोड स्थित सुलभ आवास के एक फ्लैट में पंचायत सचिव को उसकी पत्नी ने दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. पति को गैर-महिला के साथ देखते ही पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने महिला पर ताबड़तोड़ 5 थप्पड़ बरसा दिए और पति के चेहरे पर भी जूतियां जड़ दीं. इस ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पूरा मामला माल विकासखंड की ग्राम पंचायत में तैनात सचिव अल्सफ बेग से जुड़ा है. अतरौली निवासी पत्नी सबा को खबर मिली थी कि उसका पति कुर्सी रोड स्थित फ्लैट में किसी अन्य महिला के साथ मौजूद है. सबा बिना देर किए मौके पर जा पहुंची और दोनों को आमने-सामने पकड़ लिया. इसके बाद फ्लैट के भीतर जमकर चीख-पुकार और मारपीट हुई. 

सूचना मिलते ही यूपी-112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई. गुडंबा इंस्पेक्टर अंजनी कुमार मिश्रा के अनुसार, पत्नी की तहरीर पर मामले को मेडिएशन भेजा गया है, जबकि सचिव अल्सफ बेग के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई की गई है.

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पीड़िता सबा ने पुलिस को दी तहरीर में अपने पति पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. सबा के मुताबिक, उनका निकाह 9 जून 2021 को अल्सफ बेग के साथ हुआ था और दोनों की एक ढाई साल की मासूम बेटी भी है. देखें VIDEO:- 

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आरोप है कि शादी के बाद से ही अल्सफ का चाल-चलन ठीक नहीं था, जिसके चलते ससुराल वालों ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया था. इसके बाद से वे किराए के मकान में रह रहे थे. 

पीड़िता का आरोप है कि अल्सफ शराब और ड्रग्स के नशे का आदी है और आए दिन उसके साथ मारपीट करता है. वह सरकारी नौकरी की धौंस दिखाकर जान से मारने और दूसरी शादी करने की धमकी भी देता रहा है.

सबा ने यह भी दावा किया कि पति कई गैरकानूनी गतिविधियों और सेक्स रैकेट के संचालन में लिप्त है. 15 अगस्त को जब उसने पति को रंगे हाथों पकड़ा, तो सारा विवाद सड़क पर आ गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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