मुंबई वर्कशॉप से 46.4 लाख की चांदी चोरी, कानपुर से पकड़ा गया मास्टरमाइंड, पुलिस एक्शन की पूरी कहानी

मुंबई पुलिस ने साकीनाका इलाके की एक वर्कशॉप पर हाथ साफ करने वाले चार चोरों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करीब 1300 किलोमीटर दूर कानपुर से हुई. इन शातिर चोरों में वर्कशॉप का एक पुराना कर्मचारी भी शामिल था. आरोपी 22 किलो चांदी, नकदी और दो मोबाइल फोन चोरी करने के बाद फरार हो गए थे. चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 46.4 लाख रुपये बताई जा रही है.

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हैरानी की बात यह है कि वर्कशॉप में रखी चांदी किसी बाजार से नहीं खरीदी गई थी, बल्कि एक पुराने रेलवे इंजन को कबाड़ में काटते समय मिली थी. पुलिस के मुताबिक, स्क्रैप कारोबारी मोहम्मद खान (31) ने करीब 25 साल पुराने एक रेलवे इंजन को सरकारी टेंडर के जरिए दौंड रेलवे स्टेशन से खरीदा था. इंजन को कबाड़ के तौर पर वर्कशॉप में लाया गया और उसे खोलते समय उसमें से शुद्ध चांदी बरामद हुई.

खान ने इस चांदी को वर्कशॉप में नकदी के साथ सुरक्षित रखा था. इसी चांदी पर आरोपियों की नजर पड़ी और उन्होंने पूरी चोरी की साजिश रच डाली. पुलिस के अनुसार, चोरी की योजना रमजान मकसूद साह (20) ने बनाई थी, जो वारदात से एक दिन पहले ही वर्कशॉप की नौकरी छोड़ चुका था. आरोप है कि इसके बाद उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर रात के समय वर्कशॉप में घुसने की योजना बनाई.

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वारदात के दौरान वर्कशॉप में करीब 14 कर्मचारी सो रहे थे. आरोपी वहां से मेजेनाइन फ्लोर तक पहुंचे और चांदी, नकदी और दो मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए. चोरी का पता 26 जुलाई को चला, जिसके बाद साकीनाका पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने वर्कशॉप में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाया.

जांच में रमजान साह की लोकेशन कुर्ला टर्मिनस के आसपास मिली. पुलिस को शक हुआ कि वह वहां से गोरखपुर एक्सप्रेस में सवार होकर मुंबई से बाहर निकल गया है. इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम हवाई मार्ग से कानपुर पहुंची और ट्रेन में कार्रवाई करते हुए रमजान साह और 21 वर्षीय जिशान अब्दुल सबूब खान को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की पूरी संपत्ति बरामद कर ली. मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों को वर्कशॉप में रखी चांदी और नकदी के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली और इस साजिश में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं.

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