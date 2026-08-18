फोन करके बाहर बुलाया...फिर बरसाई गोलियां! 28 साल की टिकटॉकर को गोलियों से भूना, मचा हड़कंप

पाकिस्तान की मशहूर TikToker आयशा गिलमाना की गोली मारकर हत्या कर दी गई. 28 साल की आयशा को 14 अगस्त को तक्षशिला (Taxila) शहर में दो बाइक सवार हमलावरों ने निशाना बनाया. इस हमले में उनकी 15 साल की छोटी बहन असीमा भी गंभीर रूप से घायल हो गईं.

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घर से बुलाया और फिर कर दी हत्या

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, आयशा का असली नाम शम्सू बीबी था. उनके पिता फजल साहिबजादा ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि घटना से पहले आयशा को एक शख्स का फोन आया था. उसकी पहचान कशिफ उर्फ ‘काशी’ के तौर पर हुई है.

बताया गया कि कशिफ ने आयशा को तुरंत घर से बाहर आने के लिए कहा. इसके बाद वह अपने परिवार के साथ कार में निकलीं. कुछ ही देर बाद परिवार को खबर मिली कि आयशा को गोली मार दी गई है और उनकी छोटी बहन असीमा बुरी तरह घायल हो गई हैं.

पेट्रोल पंप के पास बाइक सवारों ने बरसाईं गोलियां

पुलिस के मुताबिक, तक्षशिला में एक पेट्रोल स्टेशन के पास दो अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने आयशा की कार पर अचानक गोलियां चला दीं. हमले के दौरान एक गोली आयशा की गर्दन में लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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गोली लगते ही ड्राइवर नैमतुल्लाह ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी दूसरी कार से जा टकराई. हादसे में आयशा की 15 वर्षीय बहन असीमा गंभीर रूप से घायल हो गईं. बाद में आयशा के पिता ने तक्षशिला के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में उनकी लाश की पहचान की.

CCTV में कैद हुए हमलावर

पुलिस को घटनास्थल की CCTV फुटेज भी मिल गई है. फुटेज में करीब 30 से 35 साल की उम्र के दो लोग वारदात के बाद बाइक से भागते नजर आ रहे हैं. अब पुलिस इसी फुटेज के जरिए दोनों हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आयशा की हत्या आखिर किस वजह से की गई.

पैसों के विवाद में मिली थी जान से मारने की धमकी?

आयशा के पिता ने पुलिस को दिए बयान में एक चौंकाने वाली बात बताई है. उनके मुताबिक, आयशा का दो लोगों कौसर और जावेद उर्फ शाहीन के साथ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. पिता का दावा है कि पैसे लौटाने को लेकर आयशा को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी थीं. उन्होंने इस मामले में दोनों के खिलाफ इस्लामाबाद में शिकायत भी दर्ज कराई थी.

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अब परिवार ने पुलिस से दोनों नामजद लोगों के साथ-साथ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. परिवार का कहना है कि आयशा के भाई नैमतुल्लाह हमलावरों को पहचान परेड में पहचान सकते हैं. पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज और मामले से जुड़े सुरागों की जांच कर रही है.

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