scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेल्जियम से यूपी पहुंचा 308 पहियों वाला 'बाहुबली' ट्रक, निकालने के लिए क्रेन से ब्रिज को पड़ा उठाना!

चंदौली स्थित नेशनल हाईवे 19 पर 308 पहियों वाले विशालकाय ट्रक और उस पर लदी बेल्जियम की मशीन को देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. लखीमपुर खीरी में बन रहे बायोप्लास्टिक प्लांट के लिए लाई जा रही इस मशीन को निकालने के लिए क्रेन से फुट ओवर ब्रिज तक उठाना पड़ा.

Advertisement
X
इस विशालकाय ट्रक को देखने उमड़ी भीड़ (Photo- ITG)
इस विशालकाय ट्रक को देखने उमड़ी भीड़ (Photo- ITG)

यूपी के चंदौली स्थित नेशनल हाईवे 19 पर उड़ीसा से लखीमपुर जा रहा 308 पहियों वाला विशालकाय ट्रक लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया. बेल्जियम से समुद्री मार्ग द्वारा उड़ीसा मंगाई गई यह मशीन लखीमपुर खीरी के कुंभी में बायोप्लास्टिक निर्माण प्लांट में लगाई जाएगी. झारखंड और बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल हुए इस बेहद ऊंचे ट्रक को देखने के लिए हाईवे पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. विशालकाय ट्रक की आवाजाही सुरक्षित रखने, ट्रैफिक संभालने और रास्ते में आने वाले फुट ओवर ब्रिज को क्रेन से लिफ्ट कर रास्ता साफ करने के लिए पुलिस और विशेषज्ञ तैनात रहे.

308 पहियों का ट्रक और बायोप्लास्टिक मशीन

308 पहियों वाले इस विशालकाय ट्रक पर रखी मशीन बेल्जियम से मंगाई गई है. यह समुद्री मार्ग से उड़ीसा बंदरगाह पहुंची और फिर सड़क मार्ग से झारखंड, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के लिए रवाना हुई. लखीमपुर के कुंभी में बायोप्लास्टिक बनाने का प्लांट लगाया जा रहा है, जहां इस विशाल मशीन का इस्तेमाल होगा.

सम्बंधित ख़बरें

लड़की से पूछताछ करती पुलिस (Photo: ITG)
कर्ज के पैसे को लेकर लड़की RO प्लांट में बंद कर बाहर से लगाया ताला
Chandauli Alchohal
पुलिस को ट्रक के चैंबर से मिली 1350 लीटर अवैध शराब
Liquor was smuggled after being purchased from local shops (Photo: ITG)
ट्रक के सीक्रेट चैंबर में करीब 1350 लीटर शराब! पुलिस रह गई दंग
कार के गियर बॉक्स के नीचे छिपाए थे 22 सोने के बिस्किट
Chandauli Police seized gold biscuits during check. (Photo: ITG)
कार के गियर बॉक्स के नीचे छुपाया ढाई किलो सोना, पूरा माल जब्त
फुट ओवर ब्रिज को खोलकर ऊंचा किया गया ताकि ट्रक निकल पाए

हाईवे पर कौतूहल और भीड़ का माहौल

जैसे ही यह ट्रक चंदौली पहुंचा, इसे देखने के लिए हाईवे पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. सोशल मीडिया पर उड़ीसा से ही वायरल हो रहे वीडियो को देखकर स्थानीय लोग इसे खुद देखने पहुंचे. भीड़ को नियंत्रित करने और ट्रक को सकुशल आगे बढ़ाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी एसपी कृष्ण मुरारी शर्मा की अगुआई में पुलिसकर्मी तैनात रहे.

Advertisement

रास्ते के अवरोध हटाने के लिए क्रेन का सहारा

ट्रक की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि रास्ते में जगह-जगह लगे फुट ओवर ब्रिज और होर्डिंग्स इसमें बाधा बन रहे हैं. होर्डिंग्स को उठाने के लिए हाइड्रा मशीन और फुट ओवर ब्रिज को ऊंचा करने के लिए दो बड़ी क्रेनों की मदद ली गई. फुट ओवर ब्रिज के दोनों हिस्सों को खोलकर क्रेन से लिफ्ट किया गया ताकि ट्रक आसानी से नीचे से निकल सके.

आगे के रास्ते के लिए भी विशेष तैयारी

उड़ीसा से लखीमपुर तक के रास्ते में दो दर्जन से ज्यादा ऐसे अवरोध थे जिन्हें हटाकर ट्रक को आगे बढ़ाया गया. क्रेन ऑपरेटर के अनुसार, लखीमपुर तक के आगे के सफर में भी आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे अवरोध मौजूद हैं, जिन्हें लिफ्ट करने और हटाने का जिम्मा उनकी कंपनी को सौंपा गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Himachal Pradesh offbeat places: शिमला-मनाली छोड़िए, अक्टूबर में घूम आएं हिमाचल की 7 जगहें, खूबसूरत नजारे देख मिलेगा सुकून |
    8 बेटे, 5 बेटियां... 13 बच्चों का पिता बोला- घर में बच्चों की आवाज नहीं होगी तो अकेलापन खा जाएगा! |
    बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट... मुख्य सचिव ने 17 जिलों के DM के साथ की बैठक, NDRF-SDRF अलर्ट मोड पर |
    बेल्जियम से यूपी पहुंचा 308 पहियों वाला 'बाहुबली' ट्रक, निकालने के लिए क्रेन से ब्रिज को पड़ा उठाना! |
    'कोई आपको जानता नहीं...नेपोटिज्म के सहारे आई', मनोज तिवारी की बेटी पर भड़के सलमान खान, सुनाई खरी-खरी |
    AI से आध्यात्म तक, जेन जी की जिंदगी में क्यों बढ़ी धर्म की जगह? |
    TATA Aeris पर गिरा 20 टन मलबा... ऐसा हुआ कार का हाल, देखें Photos |
    42 लाख कैश, 23 किलो सोना और बैंक में लूट... अब SIT करेगी जांच, जमशेदपुर में 5 लुटेरों की तलाश |
    इमरान की पार्टी का प्रदर्शन रोकने के लिए 1 अरब रुपये खर्च करेगा कंगाल पाकिस्तान! इस्लामाबाद में धारा 144 लागू |
    बिहार में एक और जमुई जैसा कांड... किशनगंज में युवती से बदसलूकी - VIDEO
    Advertisement