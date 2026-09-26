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'कोई आपको जानता नहीं...नेपोटिज्म के सहारे आई', मनोज तिवारी की बेटी पर भड़के सलमान खान, सुनाई खरी-खरी

मनोज तिवारी की बेटी रीति को वीकेंड का वार में सलमान से भयंकर डांट का सामना करना पड़ा है. एक्टर ने उनकी पहचान पर सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर सिंगर ने घर में काजी तौकीर को भी घेरा था. नए प्रोमो में वो सलमान के निशाने पर नजर आई हैं.

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सलमान के सामने चुप मनोज तिवारी की बेटी (Photo: x/@HotstarReality)
सलमान के सामने चुप मनोज तिवारी की बेटी (Photo: x/@HotstarReality)

लगता है कि इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी की बेटी रीति के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है. घर में उनका बर्ताव हर दिन बिगड़ता दिख रहा है. उदिति सिंह और काजी तौकीर को एक रैप बैटल के दौरान उन्होंने भद्दी गालियां दी थीं. सोशल मीडिया पर तो रीति सबके निशाने पर है हीं, मगर अब शो के होस्ट सलमान खान से भी उन्हें डांट सुननी पड़ रही है. 

बिग बॉस के वीकेंड का वार एपिसोड की क्लिप्स इस समय बाहर आ रही हैं, जिसमें सलमान खान मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी पर जमकर बरस रहे हैं. सुपरस्टार का कहना है कि उनका ये बर्ताव सही नहीं है, वो काजी से जलती हैं. उनका किया डिस (diss) टास्क काफी बेकार था. उन्होंने काजी और उदिति की बेइज्जती की. इस बात पर सलमान ने बाकी घरवालों की भी क्लास लगाई कि क्यों किसी ने रीति को उस समय टोका नहीं, जबकि वो अपनी सारी हदें पार कर गई थीं. 

सलमान के निशाने पर रीति तिवारी

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अब एक नए प्रोमो में सलमान ने रीति तिवारी के रवैये पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि मनोज तिवारी की बेटी शो में एक रॉकस्टार बनने का सपना लेकर आई थी. लेकिन जो उनकी भाषा है, वो उन्हें कहीं और लेकर जा रहा है. उनकी इन बातों से रीति पर फर्क पड़ेगा, साथ ही उनके पिता मनोज तिवारी पर भी सवाल उठेंगे. सलमान ने रीति से सवाल करते हुए कहा- कोई भी आपको तबतक नहीं जानता था जबतक आप बिग बॉस में आईं. ये हकीकत है? जिसपर रीति ने भी हामी भरी. 

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आगे सलमान ने रीति से सीधे शब्दों में कहा- देखो, आप मनोज तिवारी की बेटी हैं. अभी तक तो बाहर सब यही बोल रहे होंगे ना कि ये उनकी बेटी है, तो उनके फेम के जरिए आप बिग बॉस में आईं. एक तरह से नेपोटिज्म के सहारे आपको शो मिला. लोग कह रहे हैं कि कोई इसे जानता नहीं, पहचानता नहीं है. उन्होंने ये तक कहा कि नेपोटिज्म की लड़की है, तो सलमान इसपर चीखेगा या चिल्लाएगा नहीं. ऐसी परिस्थिति को हैंडल करने के दो तरीके हैं. एक है- भाई बजाओ, दूसरा समझाओ. आप इन दोनों में से कौनसा चुनना पसंद करेंगी?

 

अब देखना है कि आज की रात सलमान खान का गुस्सा रीति तिवारी पर कितना फूटता है. क्या रीति के बर्ताव पर उनके पिता मनोज तिवारी कुछ कहेंगे?

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