बिहार में एक और जमुई जैसा कांड... किशनगंज में युवती से बदसलूकी - VIDEO

बिहार में युवतियों-लड़कियों के साथ बदसलूकी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं. जमुई कांड, समस्तीपुर के बाद अब किशनगंज का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, इस वीडियो में कई लड़कों का एक झुंड युवती के साथ मारपीट और घेरकर पूछताछ करते नजर आ रहा. युवकों का गुट युवती के साथ बदसलूकी करता है.

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52 सेकेंड का यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं, चार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए SIT टीम छापेमारी कर रही है.

मामला दिघलबैंक थाना क्षेत्र के तुलसिया हॉल्ट रेलवे स्टेशन के पास का बताया जा रहा है. वायरल वीडियो में कुछ युवक एक युवती को घेरकर खड़े दिखाई दे रहे हैं. युवक युवती से सवाल करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक युवक युवती का जबरदस्ती हाथ पकड़ते नजर आ रहा है. वहीं लड़कों का झुंड युवती को घेर कर खड़ा है.

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युवती से धर्म और रिश्ते को लेकर पूछताछ

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वीडियो में बाइक पर एक युवक भी नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वह युवती का परिचित है. उससे भी पूछताछ की जा रही है. युवक से उसके धर्म और युवती के साथ होने को लेकर सवाल किए जाते हैं.

इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध को लेकर भी सवाल किए जाते हैं. युवक हाथ के इशारे से प्रेम संबंध से इनकार करता दिखाई दे रहा है. वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर इसे छेड़खानी और जबरन पूछताछ से जोड़कर कई दावे किए गए. हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में मामला छेड़खानी का नहीं पाया गया है. किशनगंज के एसपी संतोष कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है.

पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो करीब चार से पांच महीने पुराना बताया जा रहा है. जांच में सामने आया कि युवती अपनी बहन के साथ एक दोस्त से मिलने गई थी. हालांकि, वायरल वीडियो में उसकी बहन नजर नहीं आ रही है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रात में ही जांच शुरू कर दी. तुलसिया हॉल्ट के पास युवती के साथ मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद दिघलबैंक थाना में मामला दर्ज किया गया. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस ने तकनीकी जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान शहजाद निवासी जागीर दहीभात के रूप में हुई है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. मामले में चार अन्य आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है. उनकी गिरफ्तारी के लिए SIT टीम लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

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पुलिस ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. एसपी संतोष कुमार ने कहा कि घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील की है कि मामले से जुड़ी किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें. सोशल मीडिया पर अपुष्ट वीडियो या जानकारी शेयर करने से भी बचने को कहा गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.



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