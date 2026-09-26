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8 बेटे, 5 बेटियां... 13 बच्चों का पिता बोला- घर में बच्चों की आवाज नहीं होगी तो अकेलापन खा जाएगा!

चीन के एक कपल के 13 बच्चे हैं. पिता का कहना है कि इतने बड़े परिवार में उन्हें बच्चों का साथ और खुशी मिलती है. परिवार की कहानी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोग बच्चों की परवरिश और इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं.

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रिवार के पिता का कहना है कि उन्हें अपने इतने बड़े परिवार से खुशी मिलती है. ( Photo: ITG)
रिवार के पिता का कहना है कि उन्हें अपने इतने बड़े परिवार से खुशी मिलती है. ( Photo: ITG)

चीन में एक कपल इन दिनों अपने परिवार की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इस परिवार में एक-दो नहीं, बल्कि कुल 13 बच्चे हैं. परिवार की कहानी सामने आने के बाद लोग हैरान भी हैं और इस पर अलग-अलग तरह की बातें भी कर रहे हैं. यह परिवार चीन के गुआंग्शी प्रांत के किनझोउ इलाके के एक गांव में रहता है. 49 साल के पिता और 42 साल की मां ने शादी के बाद 22 साल में 13 बच्चों का परिवार बनाया. इनके बच्चों में 8 बेटे और 5 बेटियां हैं. सबसे बड़ी बेटी 22 साल की है और उसकी शादी भी हो चुकी है. वहीं सबसे छोटा बच्चा अभी सिर्फ 2 साल का है. 

13 बच्चों के पिता को क्यों पसंद है बड़ा परिवार?
रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के पिता का कहना है कि उन्हें अपने इतने बड़े परिवार से खुशी मिलती है. बच्चों का उन्हें 'पापा' कहकर बुलाना उन्हें अच्छा लगता है. उनके लिए घर में बच्चों की मौजूदगी अकेलेपन को दूर रखने का एक जरिया भी है. गांव में रहने वाले इस परिवार की कहानी ऐसे समय में सामने आई है, जब चीन में जन्म दर कम होने को लेकर काफी चर्चा हो रही है. चीन में सरकार भी लोगों को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने वाली कई नीतियां चला रही है. 

परिवार बढ़ाने के पीछे एक और वजह बताई
इस परिवार को लेकर सामने आई रिपोर्ट में यह बात भी कही गई है कि दंपति का मानना है कि परिवार में ज्यादा लोग हों तो मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ मिलता है. यानी अगर परिवार बड़ा होगा तो गांव में उन्हें आसानी से कोई परेशान नहीं कर पाएगा. इसी सोच की वजह से परिवार के 13 बच्चे होना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग इस सोच को परिवार के आपसी साथ से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि कुछ लोग इतने बड़े परिवार को पालने और बच्चों की जरूरतें पूरी करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

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इस परिवार की कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि 22 साल की सबसे बड़ी बेटी अब शादीशुदा है, जबकि सबसे छोटा बच्चा अभी दो साल का ही है. यानी एक ही घर में अलग-अलग उम्र की कई पीढ़ियों जैसी तस्वीर देखने को मिलती है. बड़े बच्चे छोटे भाई-बहनों के साथ रहते हैं और परिवार का घर हमेशा बच्चों से भरा रहता है. पिता के मुताबिक, बच्चों की आवाज और उनका साथ उन्हें खुशी देता है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए कई सवाल
परिवार की कहानी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों ने कहा कि अगर माता-पिता अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर पा रहे हैं तो परिवार का बड़ा होना उनकी निजी पसंद है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इतने बड़े परिवार में बच्चों की पढ़ाई, कपड़े, खाना और दूसरी जरूरतों को पूरा करना कितना आसान होगा. लोगों की चर्चा सिर्फ बच्चों की संख्या को लेकर नहीं, बल्कि उनकी परवरिश और भविष्य को लेकर भी है.

चीन में यह मामला इसलिए भी ध्यान खींच रहा है क्योंकि देश लंबे समय से कम होती जन्म दर की चुनौती से जूझ रहा है. ऐसे माहौल में 13 बच्चों वाला परिवार वहां की आम तस्वीर से बिल्कुल अलग नजर आता है. फिलहाल, इस परिवार की कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है. एक तरफ पिता अपने बच्चों से मिलने वाली खुशी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चों के भविष्य को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

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