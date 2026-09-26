Himachal Pradesh offbeat places: शिमला-मनाली छोड़िए, अक्टूबर में घूम आएं हिमाचल की 7 जगहें, खूबसूरत नजारे देख मिलेगा सुकून

Himachal Pradesh offbeat places to visit in October: मॉनसून खत्म होने के बाद और सर्दिया शुरू होने से पहले लोग सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं. यही वजह है कि अक्टूबर का महीना घूमने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. मानसून का असर कम होने लगता है और पहाड़ी इलाकों में मौसम भी सुहावना होने लगता है. ऐसे में अगर आप हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हर बार शिमला और मनाली जाने की जरूरत नहीं है.

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हिमाचल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में बस मनाली और शिमला ही घूमने लगते हैं, जबकि इनके अलावा हिमाचल की वादियों में कई शानदार और खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जिन्हें एक बार देखने के बाद ही आप उनको दीवाने हो जाएंगे.

हिमाचल में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आपको पहाड़, हरियाली, झील, गांव और शांत माहौल का मजा मिल सकता है. अगर आप इस बार भीड़भाड़ से थोड़ा दूर रहकर हिमाचल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अक्टूबर में इन 7 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

1. तीर्थन वैली

कुल्लू जिले की तीर्थन वैली उन लोगों के लिए अच्छी जगह है, जिन्हें प्रकृति के बीच शांत समय बिताना पसंद है. यहां पहाड़ों के बीच बहती तीर्थन नदी, छोटे गांव और हरे-भरे जंगल देखने को मिलते हैं. अक्टूबर में यहां का मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. आप यहां गांवों में घूमने के साथ ट्रेकिंग और नदी किनारे समय बिता सकते हैं.

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2. जिभी

अगर आपको पहाड़ों में छोटे और शांत गांव पसंद हैं तो जिभी का रुख कर सकते हैं. लकड़ी के पारंपरिक घर, हरियाली और आसपास के पहाड़ इसे खास बनाते हैं. यहां का माहौल काफी सुकून देने वाला है. अक्टूबर में सुबह और शाम ठंड महसूस हो सकती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखना बेहतर है.

3. बरोट

मंडी जिले में स्थित बरोट एक शांत पहाड़ी डेस्टिनेशन है. यहां उहल नदी, पहाड़ और आसपास के जंगल आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाते हैं. बरोट उन लोगों के लिए भी अच्छा विकल्प है जो भीड़भाड़ वाले टूरिस्ट स्पॉट से अलग कुछ देखना चाहते हैं. अक्टूबर में यहां घूमने के लिए मौसम अच्छा रहता है.

4. कल्पा

किन्नौर की कल्पा घाटी से हिमालय की ऊंची चोटियों के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं. यहां सेब के बगीचे, देवदार के पेड़ और पारंपरिक किन्नौरी वास्तुकला देखने को मिलती है. अक्टूबर में यहां का मौसम काफी ठंडा हो सकता है, खासकर सुबह और रात में. इसलिए गर्म कपड़े जरूर रखें.

5. सांगला

किन्नौर की सांगला वैली अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पहाड़ी गांवों के लिए जानी जाती है. बसपा नदी के किनारे बसा यह इलाका पहाड़ों के बीच एक अलग तरह का एक्सीपीरियंस देता है. अक्टूबर में यहां आसमान साफ रहने पर पहाड़ों के शानदार नजारे देखने को मिल सकते हैं. सांगला के आसपास के गांव और स्थानीय संस्कृति भी ट्रिप को खास बना सकते हैं.

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6. चैल

शिमला के मुकाबले शांत माहौल चाहिए तो चैल अच्छा ऑप्शन हो सकता है. देवदार के घने जंगलों और पहाड़ी वातावरण के बीच बसा चैल नेचर लवर्स को पसंद आ सकता है. यहां घूमने के लिए चैल पैलेस और आसपास के जंगल जैसे स्थान देखे जा सकते हैं. अक्टूबर में यहां का मौसम घूमने के लिए सुहावना रहता है.

7. जलोरी जोत

अगर आपको पहाड़ों में ड्राइव और ट्रेकिंग का शौक है तो जलोरी जोत का प्लान बना सकते हैं. यहां से आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के शानदार नजारे दिखाई देते हैं. जलोरी जोत के आसपास ट्रेकिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं. हालांकि अक्टूबर के आखिर में मौसम तेजी से ठंडा हो सकता है, इसलिए ट्रिप से पहले सड़क और मौसम की स्थिति जरूर जांच लें.

अक्टूबर में हिमाचल जाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अक्टूबर में हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान तेजी से गिर सकता है. इसलिए हल्के कपड़ों के साथ गर्म जैकेट, मोजे और जरूरी सामान जरूर रखें. अगर आप ऊंचाई वाले या दूरदराज के इलाकों में जा रहे हैं तो यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है.

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