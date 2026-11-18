आजकल सोशल मीडिया पर अपने रिलेशनशिप को दिखाने का तरीका भी बदल रहा है. पहले लोग अपने पार्टनर के साथ फोटोज़ डालकर दुनिया को बता देते थे कि वे रिलेशिनशिप में हैं. लेकिन अब जेन जी के बीच एक अलग तरीका देखने को मिल रहा है. इसमें पार्टनर का चेहरा दिखाए बिना उसके साथ बिताए मुमेंट्स की झलक शेयर की जाती है. कभी किसी का हाथ पकड़े हुए फोटो, कभी दो कॉफी के कप तो कभी किसी के कंधे की झलक. सोशल मीडिया की इसी स्टाइल को सॉफ्ट लॉन्च कहा जाता है.

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क्या है सॉफ्ट लॉन्च और हार्ड लॉन्च?

सॉफ्ट लॉन्च का मतलब है अपने रिश्ते की हल्की-सी झलक सोशल मीडिया पर देना, लेकिन पार्टनर की पहचान पूरी तरह सामने नहीं लाना. वहीं हार्ड लॉन्च में लोग अपने पार्टनर के साथ फोटो या वीडियो शेयर करके रिश्ते को खुलकर सबके सामने रखते हैं. यानी एक में इशारा होता है, तो दूसरे में साफ ऐलान.

रिश्ते को धीरे-धीरे सामने लाने का ट्रेंड

इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना है. जेन जी सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां बांटना चाहती है, लेकिन हर बात सबको बताना जरूरी नहीं समझती. नए रिश्ते में शुरुआत के दिनों में ही दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के सवालों का सामना करना कई लोगों को पसंद नहीं आता. सॉफ्ट लॉन्च उन्हें बिना ज्यादा जानकारी दिए अपने रिश्ते की खुशी साझा करने का मौका देता है.

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क्या कहते है आकड़ें?

फरवरी 2026 में फास्ट कंपनी में पबलिश्ड टिंडर और हैरिस पोल के एक सर्वे में ये बात सामने आई. सितंबर-अक्टूबर 2025 में अमेरिका के 2,500 सिंगल लोगों पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जेन जी सिंगल्स में 46% ने अपने रिश्ते को सॉफ्ट लॉन्च किया, जबकि 37% ने हार्ड लॉन्च किया. हालांकि ये सर्वे अमेरिका का है, इसलिए इसे भारत के सभी युवाओं पर लागू नहीं किया जा सकता.

भारत में भी ऐसा रुझान देखने को मिला है. अप्रैल 2026 में भारतीय डेटिंग ऐप क्वैक क्वैक के 8,948 यूजर्स पर किए गए सर्वे में टियर-1 और टियर-2 शहरों के 36% लोगों ने रिश्ते की हल्की झलक दिखाने को प्राथमिकता दी. हालांकि, इस सर्वे में जेन जी के साथ मिलेनियल्स भी शामिल थे.

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क्या हार्ड लॉन्च का ट्रेंड खत्म हो रहा है?

ऐसा बिल्कुल नहीं है. कई लोगों के लिए पार्टनर के साथ खुलकर फोटो शेयर करना रिश्ते को स्वीकार करने और उसके प्रति गंभीरता दिखाने का तरीका है. टिंडर के सर्वे में हार्ड लॉन्च कर चुके जेन जी के 81% लोगों ने इसे कमिटमेंट का अहम संकेत माना.

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दरअसल, जेन जी रिश्तों को छिपाने के बजाय उन्हें अपने हिसाब से दुनिया के सामने लाना चाहती है. किसी के लिए ये सॉफ्ट लॉन्च हो सकता है, तो किसी के लिए हार्ड लॉन्च. आखिरकार, रिश्ते की मजबूती सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और समझ से तय होती है.

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