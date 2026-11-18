भारतीय रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दिया है. रामायण के दो सबसे प्रमुख जगहों को जोड़ने के लिए रेलवे ने सप्‍ताहिक ट्रेन चलाने की मंजूरी दी है. रेलवे ने नेपाल के जनकपुर धाम को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जोड़ने वाली ट्रेन का ऐलान किया है.

और पढ़ें

जनकपुर धाम नेपाल में स्थित है और अयोध्‍या उत्तर प्रदेश में है. यह दोनों स्‍थान हिंदू धर्म के लिए काफी महत्‍वपूर्ण माने जाते हैं, क्‍योंकि अयोध्‍या भगवान राम का जन्‍म स्‍थान है, जबकि जनकपुर धाम माता सीता का जन्‍म स्‍थान है. इस सर्विस के शुरू होने से दो देशों के बीच एक नया क्रॉस-बॉर्डर रेल कनेक्शन बन जाएगा.

किस रूट से होकर जाएगी ये ट्रेन?

रेल मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह सर्विस जनकपुर धाम और अयोध्या कैंट के बीच लगभग 604 km का रास्ता तय करेगी, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कस्बों और शहरों से होकर गुजरेगी.

कब-कब चलेगी ये ट्रेन?

यह ट्रेन हर शनिवार को जनकपुर धाम से और हर सोमवार को अयोध्या कैंट से चलेगी. इसके कमर्शियल स्टॉपेज में जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम शामिल होंगे.

Advertisement

मंत्रालय ने कहा कि इस सर्विस से माता सीता की जन्मभूमि माने जाने वाले जनकपुर धाम और भगवान राम की जन्मभूमि से जुड़ी अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों और टूरिस्ट के लिए यात्रा आसान हो जाएगी. इससे पढ़ाई, बिज़नेस और परिवार से जुड़े कामों के लिए भी यात्रा में मदद मिलने की उम्मीद है. मंत्रालय ने कहा कि बेहतरी कनेक्टिविटी से रास्‍ते में टूरिज्‍म ऑपरटर्स, होटलों, स्‍थानीय व्‍यापारियों और पारंपरिक कारीगरों को फायदा हो सकता है.

भारत और नेपाल के बीच रिश्‍ते होंगे मजबूत

इससे नेपाल और बिहार के बॉर्डर इलाकों में रहने वाले लोगों को ट्रांसपोर्ट का एक और ऑप्शन मिल सकता है. साथ ही दोनों देशों के बीच के रिश्‍ते और भी मजबूत होंगे. यह मंजूरी सर्विस के ऑपरेशनल इंतजाम पर भारतीय और नेपाली अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद मिली है.

---- समाप्त ----