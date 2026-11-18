दुबई के अल ममजार बीच पर छठ पूजा करते श्रद्धालुओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में बड़ी संख्या में लोग समुद्र किनारे पारंपरिक तरीके से छठ पूजा करते नजर आ रहे हैं. महिलाएं पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती दिख रही हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु समुद्र में दूध भी अर्पित करते नजर आए. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई और कुछ यूजर्स ने दुबई पुलिस को टैग कर सवाल उठाए.

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इन वीडियो और तस्वीरों को दुबई में रहने वाली भारतीय प्रवासी नेहा राज ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इनमें अलग-अलग उम्र के श्रद्धालु रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे हैं. उनके हाथों में पूजा की टोकरी, फल और प्रसाद दिखाई दे रहे हैं. समुद्र के किनारे पूजा का यह नजारा और पीछे दिखती दुबई की आधुनिक इमारतें लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

समुद्र में दूध चढ़ाने पर क्यों उठे सवाल?

वायरल वीडियो के सामने आने के बाद X पर कुछ यूजर्स ने समुद्र में दूध, फूल और अन्य पूजा सामग्री अर्पित किए जाने को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंता जताई. एक पोस्ट में दुबई पुलिस को टैग करते हुए पूछा गया कि क्या इस तरह की गतिविधि की अनुमति है.

इसके बाद कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि पूजा के बाद समुद्र तट पर सफाई अभियान चलाना पड़ा. हालांकि, सोशल मीडिया पर किए गए ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

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'आस्था से समस्या नहीं, नियमों का पालन जरूरी'

इस बहस के बीच दुबई निवासी सुल्तान अलवाशाही ने अलग नजरिया रखा. उन्होंने कहा कि मामला लोगों के अपने धर्म का पालन करने का नहीं है, बल्कि ऐसी गतिविधियों के लिए निर्धारित या अधिकृत जगह चुनने का है. उन्होंने यह भी कहा कि यूएई अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों का स्वागत करता है, लेकिन वहां के कानून और नियमों का सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी है.

दुबई के सार्वजनिक समुद्र तट और पार्क स्थानीय प्रशासन के नियमों के तहत आते हैं. वहीं बड़े समूहों के आयोजन, अस्थायी ढांचे या टेंट लगाने जैसी गतिविधियों के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति की जरूरत हो सकती है.

छठ पूजा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत कई इलाकों में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है. विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इसे अपनी परंपरा के अनुसार मनाते हैं. दुबई के इस वीडियो ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विदेशों में धार्मिक परंपराओं को निभाते समय आस्था, पर्यावरण और स्थानीय नियमों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए.

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