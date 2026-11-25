Anant Ambani At Kashi Vishwanath Mandir: काशी की गलियों में 24 नंवबर 2026 को देव दीपावली की रौनक देखने को मिली. गंगा घाट से लेकर घर और गलियां दीपों से जगमगा रहे थे. इसी बीच देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे. इस दौरान अनंत का अंदाज किसी शाही ठाठ-बाट से ज्यादा सादगी और श्रद्धा से भरा नजर आया. माथा टेकते, पूजा की थाली संभालते और पूरे विधि-विधान से आराधना करते अनंत की तस्वीरें सामने आई हैं. खास बात रही उनका ट्रेडिशनल पिंक कुर्ता, जिसमें वह बेहद शालीन और सौम्य दिखाई दिए.



पिंक कुर्ते में दिखा अनंत का सादगी भरा अंदाज

अनंत अंबानी की तस्वीरों में उनका ट्रेडिशनल लुक खास ध्यान खींच रहा है. उन्होंने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था, जिस पर छोटी-छोटी बूटियों का खूबसूरत डिजाइन बना हुआ था. कुर्ते का सादा और ट्रेडिशनल लुक देव दीपावली जैसे धार्मिक अवसर के लिए एकदम परफेक्ट था. इसके साथ उन्होंने गोल्डन कलर का पायजामा पहना था, जो उनके पूरे लुक को सिंपल और एलिगेंट बना रहा था.

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अनंत ने अपने इस लुक में किसी तरह की भव्यता दिखाने के बजाय सिंपल कुर्ता-पायजामे को तरजीह दी. उनकी तस्वीरों में चेहरे पर शांति और पूजा के दौरान एकाग्रता साफ नजर आई. एक तस्वीर में वह पूजा की थाली और दीपक हाथ में लेकर आराधना करते दिखे, तो दूसरी में बैठकर विधि-विधान से अनुष्ठान में शामिल नजर आए.

बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेका माथा, किया जलाभिषेक

देव दीपावली की शाम अनंत अंबानी अपने प्राइवेट प्लेन से वाराणसी पहुंचे थे. यहां उन्होंने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन किए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया. करीब पांच मिनट तक चली पूजा के दौरान वह पूरी श्रद्धा के साथ बाबा की आराधना करते नजर आए.

इस मौके पर मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र भी भेंट किया गया. बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अनंत मां अन्नपूर्णा के दरबार पहुंचे और वहां भी पूरे विधि-विधान से पूजा की.

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मां अन्नपूर्णा के दरबार में 21 ब्राह्मणों ने कराया पूजन

काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने मां अन्नपूर्णा मंदिर में माथा टेका. यहां 21 ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच माता का षोडशोपचार पूजन और कुमकुमार्चन संपन्न कराया गया. इस दौरान उन्होंने मां के चरणों में श्रद्धा अर्पित की और आशीर्वाद लिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनंत ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को 5 करोड़ रुपये अर्पित किए. वहीं, मां अन्नपूर्णा के चरणों में 1 करोड़ रुपये का चढ़ावा चढ़ाया.





पहले भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर चुके हैं अनंत

यह पहली बार नहीं है जब अनंत अंबानी काशी पहुंचे हों. इससे पहले भी वह 16 जून 2026 को वाराणसी आकर बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर चुके हैं. इस बार देव दीपावली के पावन अवसर से पहले उनका काशी पहुंचना खास रहा.

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