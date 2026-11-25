दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी Nvidia के CEO जेनसन हुआंग एक बार फिर चर्चा में हैं. कंपनी में वापसी के बाद उन्होंने एम्प्लाइज के सामने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं.

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उन्होंने माना कि उनसे बड़ी गलतियां हुई हैं और उनकी वजह से परिवार के साथ-साथ कंपनी के एम्प्लाइज को भी तकलीफ पहुंची है. इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि वह रोज करीब 90 मिनट थेरेपी ले रहे हैं.

जेनसन हुआंग ने मंगलवार को Nvidia के हेडक्वार्टर में सैकड़ों एम्प्लाइज के साथ पहली ऑल-हैंड्स मीटिंग की. इस दौरान उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एम्प्लाइज से माफी मांगी.

उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट यानी कामकाज के नियमों का उल्लंघन किया है. खास बात यह है कि इन नियमों को तैयार करने में उनकी भी भूमिका रही है.

पत्नी से बेवफाई की बात भी मानी

हुआंग ने अपनी पत्नी लोरी से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने उनके साथ बेवफाई की और अपने बच्चों को भी तकलीफ पहुंचाई. उन्होंने माना कि यह उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल बातचीत में से एक थी.

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उन्होंने एम्प्लाइज से भी माफी मांगी और कहा कि वह अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं. हुआंग ने बताया कि वह हर दिन करीब डेढ़ घंटे थेरेपी ले रहे हैं. इससे उन्हें अपनी गलतियों और उनसे जुड़े हालात को समझने में मदद मिल रही है.

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क्यों नहीं बनाना चाहते अपना उत्तराधिकारी?

मीटिंग में Nvidia के भविष्य को लेकर भी सवाल उठे. एम्प्लाइज ने पूछा कि अगर भविष्य में जेनसन हुआंग CEO नहीं रहते हैं तो उनकी जगह कौन लेगा? इस पर उन्होंने कहा कि वह कंपनी में पारंपरिक सक्सेशन प्लानिंग यानी उत्तराधिकारी चुनने की योजना में विश्वास नहीं करते.

उनका मानना है कि ऐसा करने से कंपनी के कुछ अधिकारियों को दूसरों से ज्यादा अहमियत मिलने का संदेश जा सकता है. उन्होंने कहा कि Nvidia में कई ऐसे काबिल लीडर्स हैं, जो कंपनी की अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं.

हर महीने एम्प्लाइज से लेंगे फीडबैक

हुआंग ने अपने काम करने के तरीके पर भी बात की. उन्होंने माना कि कई बार वह एम्प्लाइज पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं. उनका कहना था कि काम का दबाव एम्प्लाइज को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है, लेकिन कई बार यह हद से ज्यादा भी हो जाता है.

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अब वह हर महीने 360 डिग्री परफॉर्मेंस रिव्यू के जरिए एम्प्लाइज से अपने काम का फीडबैक लेंगे. यानी कर्मचारी भी बता सकेंगे कि CEO के तौर पर उनका काम कैसा है.

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3 दिसंबर को अमेरिकी सीनेट में पेश होंगे

हुआंग की वापसी के बाद भी Nvidia से जुड़े सवाल खत्म नहीं हुए हैं. कंपनी के चिप्स चीन तक पहुंचने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच हो रही है. अमेरिकी सीनेट में 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है, जिसमें हुआंग के शामिल होने की उम्मीद है.

कुल मिलाकर, वापसी के बाद हुई इस मीटिंग में जेनसन हुआंग ने अपनी निजी गलतियों से लेकर Nvidia के फ्युचर तक हर बड़े मुद्दे पर खुलकर बात की.

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