पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर शोएब अख्तर रियल लाइफ में एक परफेक्ट फैमिली मैन हैं. शोएब ने साल 2014 में रुबाब खान से शादी रचाई थी. वो अपनी पत्नी से बेशुमार प्यार करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनियाभर में घूमने वाले शोएब अख्तर की पत्नी निजी जिंदगी में काफी शर्मीले स्वभाव की हैं?

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क्यों हिजाब पहनती हैं शोएब की पत्नी?

शोएब अख्तर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी पत्नी हिजाब पहनती हैं. हालांकि, उन्होंने कभी अपनी पत्नी पर हिजाब पहनने या पर्दा करने के लिए दबाव नहीं बनाया, बल्कि वो अपनी मर्जी से ही हिजाब पहनती हैं.

शोएब अख्तर ने अपनी पत्नी रुबाब खान के बारे में बात करते हुए कहा था- मेरी बेगम हिजाब पहनती हैं. यह उनकी खुद की मर्जी है. वो मुझसे कहती हैं कि यह उनका निजी फैसला है.

उन्होंने आगे बताया था- मेरी बीवी का कहना है कि जब लोग बाहर तस्वीरें लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करती हैं. वो जब भी मेरे साथ कहीं बाहर जाती हैं, तो लोग फोटोज लेने लगते हैं, जिससे उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है. उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या वो हिजाब पहन सकती हैं? इस पर मैंने साफ कहा था कि यह पूरी तरह आपकी मर्जी है.

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कैसी महिलाएं शोएब को हैं पसंद?

इसी इंटरव्यू में जब शोएब अख्तर से पूछा गया था कि उन्हें महिलाओं में सबसे अट्रैक्टिव बात क्या लगती है? इस पर उन्होंने जवाब दिया था कि उन्हें महिलाओं का मल्टीटास्किंग होना काफी पसंद है. महिलाएं एक साथ कई चीजों को बेहतरीन तरीके से संभाल लेती हैं. वो घर, पति, बच्चे, डिनर आउटिंग और बाहर की जिम्मेदारियों को बखूबी मैनेज करती हैं.

3 बच्चों के पिता हैं शोएब

शोएब अख्तर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 11 नवंबर 2014 को रुबाब खान से निकाह किया था. शादी के दो साल बाद नवंबर 2016 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद मिकाइल अली रखा. इसके बाद जुलाई 2019 में वो दूसरी बार पिता बने और उनके घर एक और बेटे का जन्म हुआ. फिर मार्च 2024 में उन्होंने अपनी बेटी नूरेह अली का स्वागत किया. आज वो अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं.



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