मोकामा के विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी आज 25 नवंबर को है. शादी समारोह को यादगार बनाने के लिए नदवां में कई दिनों से चल रही तैयारियां अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं. कहीं शाही अंदाज में सजे पंडाल मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं तो कहीं महाभोज की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है. घुड़दौड़ से लेकर मेहमानों के खाने-पीने तक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. खास बात यह है कि अनंत सिंह खुद पूरी व्यवस्था की निगरानी में जुटे रहे. बताया जा रहा है कि उन्होंने मंगलवार की पूरी रात बैठकर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी काम पूरे करवाए. अब जब उनसे तैयारियों को लेकर सवाल किया गया तो उनका जवाब था- सब कुछ हो गया.

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शादी को लेकर नदवां में जिस स्तर पर इंतजाम किए गए हैं, उसकी चर्चा पहले से ही हो रही है. करीब 10 से 12 बीघा जमीन पर शादी समारोह के लिए विशाल आयोजन स्थल तैयार किया गया है. यहां बड़े-बड़े पंडाल बनाए गए हैं. जयमाला के लिए खास तौर पर जयपुर के महलों की तर्ज पर भव्य मंच तैयार किया गया है. पूरे डेकोरेशन में गुलाबी रंग की थीम रखी गई है. पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर की शाही इमारतों जैसा लुक देने की कोशिश की गई है.

जयपुर के महल जैसा जयमाला स्टेज, गुलाबी रंग में सजा पूरा परिसर

शादी समारोह का सबसे खास आकर्षण जयमाला का मंच है. इसे राजस्थानी स्थापत्य शैली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. मंच पर महलों की तरह दिखने वाले पिलर, गुंबद और सजावटी संरचनाएं लगाई गई हैं. निर्माण के दौरान लोहे के ढांचों और अन्य सजावटी हिस्सों को गुलाबी रंग से तैयार किया गया है. मंच के आसपास भी इसी थीम के मुताबिक सजावट की गई है. आयोजन स्थल पर केवल जयमाला मंच ही नहीं, बल्कि प्रवेश द्वार और पंडालों को भी खास अंदाज दिया गया है. नदवां में शादी के लिए पहुंचे मेहमानों को एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा. विशाल आयोजन स्थल पर कई दिनों से कारीगर और मजदूर लगातार काम में जुटे हुए थे.

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बारिश ने बिगाड़ा था खेल, जेसीबी से दुरुस्त कराया गया मैदान

शादी की तैयारियों के बीच मौसम ने भी आयोजकों की मुश्किलें बढ़ाई थीं. दो दिन पहले हुई बारिश के कारण आयोजन स्थल के कई हिस्सों में पानी और कीचड़ जमा हो गया था. इससे मेहमानों की आवाजाही और वाहनों के आने-जाने को लेकर परेशानी की आशंका पैदा हो गई थी. इसके बाद मैदान को दुरुस्त करने के लिए जेसीबी लगाई गई. कई जगह मिट्टी डलवाकर जमीन को समतल कराया गया, ताकि शादी के दिन मेहमानों को किसी तरह की परेशानी न हो. रातभर चले काम के बाद आयोजन स्थल को समारोह के लिए तैयार करने की कोशिश की गई.

4 लाख मेहमानों के लिए महाभोज, 500 से ज्यादा हलवाई जुटे

शिवांगी की शादी में महाभोज भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है. आयोजन में करीब चार लाख मेहमानों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है. इतने बड़े स्तर पर भोजन की व्यवस्था करना अपने आप में बड़ी चुनौती है. इसके लिए 500 से अधिक हलवाइयों और रसोइयों की टीम लगाई गई है. भोज में 150 से ज्यादा तरह के पकवान परोसे जाने की तैयारी है. मेहमानों की संख्या को देखते हुए खाने की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की गई है. अलग-अलग जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, ताकि मेहमानों को भोजन के लिए इंतजार न करना पड़े. शादी में आने वाले लोगों के स्वागत, ठहरने और खानपान की व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है.

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घुड़दौड़ में भी दिखेगा दम, मैदान में उतरेंगे कई घोड़े

शादी समारोह में घुड़दौड़ भी खास आकर्षण रहने वाली है. इसके लिए अलग-अलग इलाकों से घोड़े नदवां पहुंच चुके हैं. रेस में हिस्सा लेने वाले घोड़ों को मैदान में नियमित अभ्यास कराया गया है. घुड़सवारों के साथ घोड़े मैदान में दौड़ लगाते दिखाई दिए. आयोजन से पहले उनकी फिटनेस और रफ्तार पर खास ध्यान दिया जा रहा है. इस घुड़दौड़ को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बारूद नाम के घोड़े की हो रही है. इसके संचालक के मुताबिक, यह घोड़ा 45 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ सकता है. दावा है कि पिछले करीब डेढ़ साल में यह 15 से ज्यादा रेस जीत चुका है. जहां भी यह प्रतियोगिता में शामिल हुआ, वहां जीत हासिल की. रेस जीतने वाले को महिद्रा थार कार मिलेगी. बारूद की देखभाल और खानपान पर भी अच्छी-खासी रकम खर्च होती है. इसके संचालक ने बताया कि घोड़े पर रोजाना करीब पांच हजार रुपये खर्च किए जाते हैं. इसके भोजन में चारा, भूसा, चना और चोकर के साथ दूध, घी, काजू, पिस्ता और बादाम भी शामिल हैं. इस हिसाब से महीने का खर्च करीब डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच जाता है. घुड़दौड़ के विजेता के लिए महिंद्रा थार देने की चर्चा भी इस आयोजन को खास बना रही है. ऐसे में रेस में शामिल होने वाले घोड़ों के बीच मुकाबला देखने के लिए लोगों में उत्सुकता है. हालांकि, बारूद की पिछली जीत और उसकी रफ्तार के दावों के बावजूद असली विजेता का फैसला मैदान में ही होगा.

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रातभर बैठकर अनंत सिंह ने संभाली कमान

शादी की तैयारियों में अनंत सिंह खुद सक्रिय नजर आए. बड़े आयोजन में छोटी से छोटी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए वह लगातार लोगों से जानकारी लेते रहे. मंगलवार रात भी वह तैयारियों को लेकर बैठे रहे और काम पूरा करवाते रहे. अब शादी का दिन आ चुका है और आयोजन स्थल पर मेहमानों के स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

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