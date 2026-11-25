26 नवंबर को संविधान दिवस है और इस मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं. दिपके ने खुद इसका ऐलान किया है और बताया है कि उनकी ये जनसभा नागपुर में होगी.

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छत्रपति संभाजीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला. दीपके ने बताया कि नागपुर की जनसभा में चुनाव आयोग की निष्पक्षता, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनकी जवाबदेही जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे.

अभिजीत दिपके ने पार्टी के युवा नेता सौरभ दास को विदेश जाने से रोके जाने के मामले पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने बताया कि सौरभ दास को ऑक्सफोर्ड यूनियन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था. लेकिन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया.

दिपके ने लिया विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम

दिपके ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का नाम लेते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपये के बैंक घोटालों के आरोपियों को देश छोड़ने दिया गया, जबकि सौरभ दास को रोका गया. उन्होंने सवाल किया कि क्या सौरभ कोई अपराधी हैं? पासपोर्ट में जन्मस्थान की गड़बड़ी पर दिपके ने कहा कि जब 2019 में पासपोर्ट जारी हुआ और उसके बाद सौरभ दो बार विदेश गए, तब ये मामला क्यों नहीं उठा. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार घबराई हुई है.

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मंदिर-मस्जिद नहीं, रोजगार और शिक्षा पर हो चुनावी चर्चा

आगामी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए दिपके ने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद किसी की सरकार बनाना या गिराना नहीं, बल्कि राजनीति को युवाओं के मुद्दों पर लाना है. उन्होंने कहा कि आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ रही है, जबकि भारत में चुनाव के समय मंदिर-मस्जिद पर बहस होती है.

उन्होंने सवाल उठाया कि मंदिर-मस्जिद की राजनीति से युवाओं को रोजगार और बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी? देश की करीब 47 प्रतिशत आबादी युवा है, इसलिए दलों को बताना चाहिए कि युवाओं के भविष्य के लिए उनके पास क्या योजना है. इसके साथ ही उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव तथा महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के मतदान आंकड़ों का हवाला देते हुए अंतिम घंटों की वोटिंग पर सवाल खड़े किए.

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उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विधानसभा क्षेत्र में अंतिम एक घंटे में करीब 89 हजार वोट पड़ने का दावा करते हुए चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग की.

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