ओडिशा के पुरी स्थित प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला. रात के आसमान में चमकता पूरा चांद मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगे पवित्र नीलचक्र के ठीक बीच नजर आया. चांद और नीलचक्र का यह अद्भुत मेल देखकर लोग हैरान रह गए. देखते ही देखते इस खूबसूरत नजारे की तस्वीरें और वीडियो लोगों का ध्यान खींचने लगे. कार्तिक पूर्णिमा की रात आसमान में पूरा चांद चमक रहा था. इसी दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा नीलचक्र भी दिखाई दे रहा था. खास बात यह थी कि चांद बिल्कुल नीलचक्र के बीच नजर आ रहा था. ऐसा लग रहा था मानो चांद नीलचक्र के अंदर ही चमक रहा हो.

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मंदिर के ऊपर लगे रंग-बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे. एक तरफ चांद की रोशनी और दूसरी तरफ मंदिर की भव्य बनावट ने इस नजारे को और भी खास बना दिया. प्रकृति और आस्था का यह खूबसूरत मेल लोगों को खूब पसंद आया.

क्या है जगन्नाथ मंदिर का नीलचक्र?

पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर नीलचक्र लगा हुआ है. यह भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक बेहद पवित्र धार्मिक प्रतीक माना जाता है. नीलचक्र अष्टधातु यानी आठ धातुओं से बना है. इसका आकार गोल है और इसमें आठ तीलियां बनी हुई हैं. मंदिर आने वाले भक्त नीलचक्र के दर्शन को भी बहुत शुभ मानते हैं. मंदिर के ऊपर लहराता लाल झंडा भी लोगों की आस्था से जुड़ा है. मान्यता है कि नीलचक्र और मंदिर का ध्वज भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा का प्रतीक हैं.

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कार्तिक पूर्णिमा का क्यों है खास महत्व?

हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और घरों व मंदिरों में दीपक जलाते हैं. कई जगहों पर इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा भी की जाती है. ओडिशा में कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार खास तरीके से मनाया जाता है. यहां इस दिन 'बोइता बंदाना' की परंपरा निभाई जाती है. इसमें लोग केले के तने और कागज से बनी छोटी नावों को पानी में प्रवाहित करते हैं. यह परंपरा ओडिशा के पुराने समुद्री व्यापार और नाविकों की याद से जुड़ी है.

प्रकृति और आस्था का खूबसूरत संगम

कार्तिक पूर्णिमा पर जगन्नाथ मंदिर के नीलचक्र के बीच दिखाई देता चांद लोगों के लिए यादगार पल बन गया. भक्तों ने इस नजारे को भगवान जगन्नाथ की कृपा से जोड़कर देखा और महाप्रभु से सुख-शांति की प्रार्थना कीयह नजारा एक बार फिर दिखाता है कि कभी-कभी प्रकृति का एक साधारण सा दृश्य भी लोगों के लिए बेहद खास बन जाता है. जब इसमें आस्था और परंपरा जुड़ जाए, तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है.

नोट: Aajtak.in इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. यह खबर वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

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