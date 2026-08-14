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'मैडम पढ़ाती नहीं, फोन चलाती हैं...', कानपुर में 7वीं का छात्र शिकायत लेकर पहुंचा पुलिस अंकल के पास

Kanpur Student Video Viral: क्या सचमुच स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी या यह बच्चों की आपसी लड़ाई का नतीजा था? कानपुर देहात के रसधान में सामने आए इस पेचीदा मामले ने 1 छात्र, 1 शिक्षिका और पूरे स्कूल को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है. छात्र की शिकायत, शिक्षिका की डांट और फिर उसके ही दूसरे वीडियो ने पूरे मामले को और भी हैरान करने वाला बना दिया.

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पुलिस को साथ लेकर स्कूल पहुंचे छात्र को शिक्षिका ने सरेआम डांटा.(Photo:ITG)
पुलिस को साथ लेकर स्कूल पहुंचे छात्र को शिक्षिका ने सरेआम डांटा.(Photo:ITG)

कानपुर देहात में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां स्कूल में पढ़ाई नहीं होने से और उसके साथ मारपीट से परेशान एक छात्र शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया. छात्र ने पुलिसकर्मियों से अपनी शिक्षिका की शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि मैडम स्कूल में पढ़ाने के बजाय आपस में बातचीत और फोन चलाने में व्यस्त रहती हैं. लेकिन कुछ देर बाद उसका एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें वह कहता नजर आ रहा कि स्कूल की मैडम जी कोई गलती नहीं है.

मामला राजपुर विकासखंड क्षेत्र के रसधान स्थित सिविलियन विद्यालय का है. छात्र की पहचान माधव मिश्रा के रूप में हुई है. जो कक्षा 7 का छात्र है आरोप है कि स्कूल में शिक्षका पढ़ाई नहीं कराती और बच्चे खेलते रहते हैं. वहीं बड़े छात्र उसके साथ मारपीट भी करते हैं.

छात्र ने पुलिस चौकी पहुंचकर अपनी परेशानी पुलिसकर्मियों को बताई. छात्र का कहना था कि जब वह स्कूल से पुलिस चौकी के लिए निकला तब भी मैडम फोन पर बात कर रही थीं. शिकायत सुनने के बाद पुलिसकर्मी छात्र को लेकर स्कूल पहुंचे.

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इसके बाद स्कूल में शिक्षिका और छात्र के बीच बातचीत हुई. इसी दौरान शिक्षिका द्वारा छात्र को डांटने का वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में शिक्षिका सायमा खान छात्र से कहती सुनाई दे रही हैं, ''जो भी परेशानी है, सीधे कहो...'', छात्र जवाब देता है, ''आप सुनती नहीं हैं.'' इसके बाद शिक्षिका बोली, ''हम नहीं सुनते हैं. अभी इतना मारेंगे मार मार के ठीक कर देंगे.'' देखें VIDEO:- 

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यह पूरा मामला 10 अगस्त सोमवार का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और शिक्षिका के व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और स्कूल के हेडमास्टर अनुपम कुमार और सहायक टीचर सायमा खां को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

इसी बीच छात्र का एक और वीडियो सामने आया, जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया. माधव मिश्रा ने साफ कहा कि स्कूल और मैडम की कोई गलती नहीं है, वह आयुष से लड़ाई के बाद गुस्से में चौकी चला गया था. उसने कहा, ''मेरा नाम माधव मिश्रा है... मैडम की और स्कूल की कोई गलती नहीं है.''

छात्र की मां ने भी स्कूल का बचाव किया और कहा कि 1 से 7 तक बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है, समय से खाना मिलता है और ड्रेस भी मिलती है. उधर, वीडियो वायरल होते ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान लेकर हेडमास्टर अनुपम कुमार और सहायक शिक्षिका सायमा खान को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

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