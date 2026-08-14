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नैनीताल में सड़क हादसा, 22 यात्रियों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा, 2 की मौत

नैनीताल में रामगढ़ से मुक्तेश्वर की ओर लुक्ताधार के पास टेंपो ट्रैवलर खाई में गिर गया. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 20 यात्रियों को SDRF, NDRF और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला.

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नैनीताल में टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरने के बाद SDRF, NDRF और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान. (Photo: Representational )
नैनीताल में टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरने के बाद SDRF, NDRF और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू अभियान. (Photo: Representational )

नैनीताल में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा हो गया. रामगढ़ से करीब 3 किलोमीटर आगे मुक्तेश्वर की ओर लुक्ताधार के पास एक टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया. हादसे के समय वाहन में कुल 22 यात्री सवार थे. दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया.

जिला नियंत्रण कक्ष, नैनीताल से समय 13:35 बजे हादसे की सूचना मिलने के बाद सेनानायक SDRF श्री अर्पण यदुवंशी के निर्देशन में SDRF टीम ने त्वरित कार्रवाई की. उप निरीक्षक मनोज रावत के नेतृत्व में SDRF टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और NDRF तथा जिला पुलिस के साथ संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.

संयुक्त रेस्क्यू अभियान के दौरान SDRF टीम ने आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहन तक पहुंचकर 20 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला. वहीं, हादसे में मृत 2 व्यक्तियों के शवों को दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बाहर निकाला गया और जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया.

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घायल व्यक्तियों के नाम

(1) मनीष कुमार, उम्र 25 वर्ष
(2) कुo नंदिनी, उम्र 22 वर्ष
(3) तुषार कुमार, उम्र 21 वर्ष
(4) लक्ष्मी, उम्र 27 वर्ष
(5) मयंक, उम्र 17 वर्ष
(6) प्रदीप कुमार, उम्र 26 वर्ष
(7) कुo रितिका, उम्र 23 वर्ष
(8) हर्ष वर्मा, उम्र 26 वर्ष
(9) कुमारी पायल, उम्र 22 वर्ष
(10) आनंद, उम्र 27 वर्ष
(11) अजय, उम्र 25 वर्ष
(12) अंजलि, उम्र 22 वर्ष
(13) कुo मिस्टी, उम्र 10 माह
(14) यश कुमार, उम्र 27 वर्ष [चालक]

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मामूली रूप से घायल

(1) धर्मेंद्र, उम्र 24 वर्ष
(2) डॉली, उम्र 25 वर्ष
(3) अंजलि, उम्र 23 वर्ष
(4) धीरज, उम्र 25 वर्ष
(5) अंकित, उम्र 26 वर्ष
(6) सोनिया, उम्र 23 वर्ष

दुर्घटना में मृतक

(1) सुमित पाल सिंह पुत्र कनक पाल सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी फरीदाबाद
(2) दूसरे मृतक के बॉडी को रेस्क्यू किया जा रहा है, नाम अभी ज्ञात नहीं हो सका है.
 

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