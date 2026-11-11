घर में बजने वाली थी बहन की शहनाई, उससे पहले उठी भाई और उसके दो दोस्तों की अर्थी

झांसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. जिस घर में कुछ दिनों बाद शादी की शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब अपनों को खोने का मातम पसरा है. 25 नवंबर को अपनी इकलौती बहन की शादी की तैयारियों में जुटा 15 वर्षीय राज दो दोस्तों के साथ शादी के कार्ड बांटने निकला था, लेकिन घर लौटते समय तीनों की जिंदगी का सफर हमेशा के लिए थम गया. ललितपुर-रक्सा बाईपास पर दुर्गापुर के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक डंपर में जा फंसी और उस पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया, जहां ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. बहन की शादी के लिए कार्ड बांटने निकला भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा. जिस घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक मातम छा गया.

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शादी के कार्ड बांटकर तालबेहट से लौट रहे थे तीनों दोस्त

जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर नौ 15 वर्षिय निवासी राज की इकलौती बहन काजल की शादी 25 नवंबर को होनी है. शादी की तैयारियों के बीच राज अपने दोस्तों 23 वर्षीय हर्ष और 16 वर्षीय आयुष के साथ बाइक से ललितपुर जिले के तालबेहट में रिश्तेदारों और परिचितों को शादी के कार्ड बांटने गया था. परिजनों के अनुसार तीनों दोपहर में घर से निकले थे और शाम तक कार्ड बांटने का काम पूरा करने के बाद झांसी वापस लौट रहे थे. इसी दौरान ललितपुर-रक्सा बाईपास पर दुर्गापुर के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की स्पीड काफी तेज थी. टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी. हादसे में तीनों दोस्त बुरी तरह घायल हो गए.

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मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाया गया. मेडिकल कॉलेज के ईएमओ डॉ. अभिषेक ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों को घायल अवस्था में इमरजेंसी लाया गया था. यहां तीनों की ईसीजी जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट देखने के बाद चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पिता ने बाइक से जाने के लिए किया था मना, फिर भी नहीं माना आयुष

हादसे में जान गंवाने वाले आयुष के पिता संतोष कुमार ने बताया कि 25 नवंबर को राज की बहन की शादी है. इसी सिलसिले में आयुष शाम करीब चार बजे अपने दोस्तों के साथ तालबेहट शादी के कार्ड बांटने बाइक से गया था. उन्होंने बेटे को बाइक से जाने से मना भी किया था और बस से जाने की सलाह दी थी, लेकिन आयुष नहीं माना. वहीं रात में उन्हें फोन पर सड़क हादसे की सूचना मिली. इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. संतोष कुमार ने बताया कि बाइक पर तीन लोग सवार थे.

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दोस्त के फोन से घर पहुंची हादसे की खबर

राज के पड़ोसी अमन गौतम ने बताया कि तीनों दोपहर में शादी के कार्ड बांटने के लिए घर से निकले थे. बाद में राज के छोटे भाई के पास प्रवीण नाम के युवक का फोन आया. उसने बताया कि बबीना हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और परिवार के लोग इमरजेंसी पहुंच जाएं. अमन के मुताबिक बाइक पर राज, पड़ोसी आयुष और रिश्तेदार हर्ष सवार थे. तीनों तालबेहट में कार्ड बांटकर वापस लौट रहे थे. हादसे की खबर सुनते ही परिवार और मोहल्ले के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए.

शादी की तैयारियों वाले घर में पसरा मातम

इस हादसे ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. सबसे दर्दनाक स्थिति राज के परिवार की है, जहां 25 नवंबर को इकलौती बेटी काजल की शादी होनी है. जिस भाई के कंधों पर बहन की शादी की खुशियों में शामिल होने और मेहमानों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी थी, उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. वहीं आयुष और हर्ष के परिवारों में भी मातम पसरा हुआ है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

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