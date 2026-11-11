scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

घर में बजने वाली थी बहन की शहनाई, उससे पहले उठी भाई और उसके दो दोस्तों की अर्थी

झांसी में ललितपुर-रक्सा बाईपास पर भीषण सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई. 15 वर्षीय राज, 16 वर्षीय आयुष और 23 वर्षीय हर्ष बाइक से तालबेहट में शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े डंपर में पीछे से जा घुसी. तीनों को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

Advertisement
X
हादसे की खबर मिलते ही परिवार में छा गया मातम. (Photo: ITG)
हादसे की खबर मिलते ही परिवार में छा गया मातम. (Photo: ITG)

झांसी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. जिस घर में कुछ दिनों बाद शादी की शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब अपनों को खोने का मातम पसरा है. 25 नवंबर को अपनी इकलौती बहन की शादी की तैयारियों में जुटा 15 वर्षीय राज दो दोस्तों के साथ शादी के कार्ड बांटने निकला था, लेकिन घर लौटते समय तीनों की जिंदगी का सफर हमेशा के लिए थम गया. ललितपुर-रक्सा बाईपास पर दुर्गापुर के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक डंपर में जा फंसी और उस पर सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया, जहां ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई. बहन की शादी के लिए कार्ड बांटने निकला भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा. जिस घर में बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक मातम छा गया.

शादी के कार्ड बांटकर तालबेहट से लौट रहे थे तीनों दोस्त
जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पुलिया नंबर नौ 15 वर्षिय निवासी राज की इकलौती बहन काजल की शादी 25 नवंबर को होनी है. शादी की तैयारियों के बीच राज अपने दोस्तों 23 वर्षीय हर्ष और 16 वर्षीय आयुष के साथ बाइक से ललितपुर जिले के तालबेहट में रिश्तेदारों और परिचितों को शादी के कार्ड बांटने गया था. परिजनों के अनुसार तीनों दोपहर में घर से निकले थे और शाम तक कार्ड बांटने का काम पूरा करने के बाद झांसी वापस लौट रहे थे. इसी दौरान ललितपुर-रक्सा बाईपास पर दुर्गापुर के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े डंपर से जा टकराई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की स्पीड काफी तेज थी. टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक डंपर के पिछले हिस्से में जा घुसी. हादसे में तीनों दोस्त बुरी तरह घायल हो गए.

Advertisement

मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को एंबुलेंस की मदद से झांसी मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाया गया. मेडिकल कॉलेज के ईएमओ डॉ. अभिषेक ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों को घायल अवस्था में इमरजेंसी लाया गया था. यहां तीनों की ईसीजी जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट देखने के बाद चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

Jhansi family crafting earthen lamps for seven generations (Photo- ITG)
दिवाली पर चाइनीज सामान दरकिनार, स्वदेशी दीयों की बहार!
परीक्षा में नकल का अनोखा तरीका.
परीक्षा में सेनेटरी पैड में डिवाइस छिपाकर नकल करता पकड़ा गया 'मुन्नाभाई'
RPF dogs showcased amazing stunts
आग की लपटें, दौड़ती बाइक और बम की तलाश, कुत्तों ने दिखाए करतब, Video
वायरल वीडियो में 'अंगूठाछाप' कहती सुनाई दी महिला टीटीई.(Photo:ITG)
'तुम्हारी शक्ल से नफरत है...', यात्री से बोली महिला टीटीई; हुई सस्पेंड
पत्नी ने पुलिस के सामने बयां की पूरी कहानी. (Photo: Screengrab)
लव मैरिज की थी, फिर अनबन होने लगी... फिर चाकू लेकर ससुराल पहुंचा पति

पिता ने बाइक से जाने के लिए किया था मना, फिर भी नहीं माना आयुष
हादसे में जान गंवाने वाले आयुष के पिता संतोष कुमार ने बताया कि 25 नवंबर को राज की बहन की शादी है. इसी सिलसिले में आयुष शाम करीब चार बजे अपने दोस्तों के साथ तालबेहट शादी के कार्ड बांटने बाइक से गया था. उन्होंने बेटे को बाइक से जाने से मना भी किया था और बस से जाने की सलाह दी थी, लेकिन आयुष नहीं माना. वहीं रात में उन्हें फोन पर सड़क हादसे की सूचना मिली. इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. संतोष कुमार ने बताया कि बाइक पर तीन लोग सवार थे.

Advertisement

दोस्त के फोन से घर पहुंची हादसे की खबर
राज के पड़ोसी अमन गौतम ने बताया कि तीनों दोपहर में शादी के कार्ड बांटने के लिए घर से निकले थे. बाद में राज के छोटे भाई के पास प्रवीण नाम के युवक का फोन आया. उसने बताया कि बबीना हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है और परिवार के लोग इमरजेंसी पहुंच जाएं. अमन के मुताबिक बाइक पर राज, पड़ोसी आयुष और रिश्तेदार हर्ष सवार थे. तीनों तालबेहट में कार्ड बांटकर वापस लौट रहे थे. हादसे की खबर सुनते ही परिवार और मोहल्ले के लोग मेडिकल कॉलेज पहुंच गए.

शादी की तैयारियों वाले घर में पसरा मातम
इस हादसे ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. सबसे दर्दनाक स्थिति राज के परिवार की है, जहां 25 नवंबर को इकलौती बेटी काजल की शादी होनी है. जिस भाई के कंधों पर बहन की शादी की खुशियों में शामिल होने और मेहमानों को निमंत्रण देने की जिम्मेदारी थी, उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. वहीं आयुष और हर्ष के परिवारों में भी मातम पसरा हुआ है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Abhay Deol Glass House Tour: जंगल में अभय देओल का 'शीश महल', विला में नहीं खिड़की-लगे कांच के दरवाजे, बनाया प्राइवेट पूल |
    Best Tiles For Home: बाथरूम से बालकनी तक, हर जगह के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, सालों तक नहीं होगी परेशानी |
    8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर हो गए तो? समझें एरियर-पेंशन का नियम |
    न्यूयॉर्क की जेल से आतंकियों को भेजे जा रहे थे गुप्त संदेश, ब्रिटिश एयरबेस पर हमले की साजिश का खुलासा |
    सर्दियों में घर की दीवारों में कर लें ये 6 काम, नहीं होगी सीलन और पेंट भी नहीं उखड़ेगा |
    रूस के लिए जासूसी कर रहा था अमेरिकी सैनिक? ब्रिटेन में गिरफ्तार |
    करोड़ों के ऑफर ठुकराए, स्टारडम छोड़ हाउसवाइफ बनीं भारत की पहली VJ...अब कहां और किस हाल में हैं? |
    Aaj ka Rashifal 11 नवंबर 2026: कन्या राशि वाले उधार लेन-देन से बचें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि |
    दोस्त को नहीं दी शादी की दावत तो हो गया बवाल, दो परिवारों में चले ईंट-पत्थर- VIDEO |
    दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम NCR के हर शहर की हवा Poor कैटेगरी में, देख लीजिए AQI डेटा
    Advertisement