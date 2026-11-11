Best Tiles For Home: बाथरूम से बालकनी तक, हर जगह के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, सालों तक नहीं होगी परेशानी

Best Tiles For Home: घर बनवाते समय या पुराने घर को रिपेयर कराते वक्त जब भी फर्श बिछने की बारी आती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले टाइल्स का नाम आता है. टाइल्स चुनना सबसे जरूरी कामों में से एक होता है. बाजार में आजकल टाइल्स के इतने कलर्स, डिजाइन और वैरायटी मौजूद हैं कि लोग अक्सर अपनी पसंद के हिसाब से टाइल्स खरीद लेते हैं. कई बार तो लोग बिना ज्यादा सोचे समझे सभी जगहों के लिए एक जैसी टाइल्स खरीद लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिविंग रूम, रसोई और बाथरूम में एक जैसी टाइल्स लगाना सही नहीं है?



गलत टाइल्स चुनने से फर्श पर फिसलने, दाग जमने, सफाई में दिक्कत और टाइल्स जल्दी खराब होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं. ऐसे में सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि हर जगह की जरूरत समझकर टाइल्स चुनना जरूरी है. आइए जानते हैं घर के किस हिस्से के लिए कौन-सी टाइल्स सबसे अच्छी रहेंगी.



1. लिविंग रूम में लगवाएं मजबूत और बड़ी टाइल्स: लिविंग रूम घर का ऐसा हिस्सा है जहां परिवार के सदस्यों के अलावा मेहमानों का भी आना-जाना लगा रहता है. इसलिए यहां ऐसी टाइल्स लगवानी चाहिए जो दिखने में सुंदर होने के साथ मजबूत भी हों. इसके लिए बड़ी साइज की सिरेमिक या पोर्सिलेन टाइल्स अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं.

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बड़ी टाइल्स लगाने का फायदा यह है कि फर्श पर जोड़ कम दिखाई देते हैं. इससे कमरा खुला और साफ-सुथरा नजर आता है. साथ ही धूल और गंदगी भी कम जगहों पर जमा होती है.

मैट फिनिश से मिलेगा खूबसूरत लुक: अगर आप चाहते हैं कि लिविंग रूम का फर्श ज्यादा चमकदार न दिखे और घर को एक सॉफ्ट लुक मिले तो मैट या हल्की चमक वाली टाइल्स चुन सकते हैं. हल्के बेज, ग्रे और क्रीम जैसे रंग घर के फर्नीचर और पर्दों के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं. इन रंगों की एक खासियत यह भी है कि ये जल्दी पुराने नहीं लगते.

2. रसोई में ऐसी टाइल्स लगवाएं, जिनकी सफाई हो आसान: रसोई में तेल, मसाले, पानी और खाने-पीने की चीजों के दाग लगना आम बात है. ऐसे में यहां ऐसी टाइल्स लगवानी चाहिए जिनकी सफाई करने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े. रसोई की दीवार और फर्श के लिए ऐसी टाइल्स चुनें जो नमी और रोजाना के इस्तेमाल को आसानी से झेल सकें.

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बैकस्प्लैश के लिए चुनें ग्लॉसी टाइल्स: गैस चूल्हे के पीछे वाली दीवार यानी बैकस्प्लैश पर तेल और मसालों के छींटे सबसे ज्यादा पड़ते हैं. ऐसे में यहां ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल्स लगवाना अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इनके चिकने सरफेस पर लगे दाग और तेल को कपड़े से साफ करना आसान होता है. आप चाहें तो मार्बल डिजाइन या हल्के रंगों वाली टाइल्स से किचन को मॉडर्न लुक भी दे सकते हैं.

3. बाथरूम में सुंदरता से ज्यादा रखें सुरक्षा का ध्यान: बाथरूम में टाइल्स चुनते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि फर्श गीला होने पर भी पैर न फिसलें. यहां पानी का इस्तेमाल लगातार होता है, इसलिए बहुत ज्यादा चिकनी और चमकदार टाइल्स लगवाना खतरनाक हो सकता है.

बाथरूम के फर्श के लिए मैट फिनिश और अच्छी पकड़ वाली एंटी-स्लिप टाइल्स चुनें. खासकर शॉवर एरिया और वॉशबेसिन के आसपास ऐसी टाइल्स लगवाना बेहतर रहता है, जहां पानी ज्यादा फैलता है.

बाथरूम की दीवारों के लिए अलग रखें टाइल्स: बाथरूम की दीवारों पर आप ग्लॉसी या ग्लेज्ड टाइल्स लगवा सकते हैं. ये चिकनी होती हैं, जिससे पानी के छींटे और साबुन के निशान साफ करना आसान रहता है. हालांकि, फर्श और दीवारों के लिए एक जैसी टाइल्स खरीदने के बजाय उनकी जरूरत के हिसाब से अलग ऑप्शन चुनें.

4. बेडरूम में हल्के और सुकून देने वाले रंग चुनें: बेडरूम ऐसी जगह है जहां लोग दिनभर की थकान उतारने और रेस्ट करने के लिए जाते हैं. इसलिए यहां बहुत ज्यादा चमकदार या भड़कीले कलर्स और डिजाइन वाली टाइल्स लगाने से बचना चाहिए. हल्के बेज, क्रीम, सॉफ्ट ग्रे और नेचुरल कलर्स वाली टाइल्स कमरे को शांत और खूबसूरत लुक देती हैं. आप चाहें तो स्टोन या लकड़ी जैसी फिनिश वाली टाइल्स भी चुन सकते हैं. ये कमरे को नेचुरल और स्टाइलिश लुक देने में मदद करती हैं.



5. बालकनी और छत के लिए न लगवाएं नॉर्मल टाइल्स: बालकनी, छत और बरामदे में धूप, बारिश और धूल का सीधा असर पड़ता है. ऐसे में इन जगहों पर ऐसी टाइल्स लगवानी चाहिए जो मौसम के बदलाव को सहन कर सकें और ज्यादा जल्दी खराब न हों. इसके लिए आउटडोर इस्तेमाल के लिए बनी मजबूत विट्रिफाइड या पोर्सिलेन टाइल्स चुन सकते हैं. यहां भी ऐसी टाइल्स लगवाना बेहतर है जिनकी सतह पर अच्छी पकड़ हो, ताकि बारिश के बाद फर्श फिसलन भरा न बने. स्टोन और सीमेंट फिनिश वाली टाइल्स भी बालकनी को अच्छा लुक दे सकती हैं.



6. सीढ़ियों पर भूलकर भी न लगवाएं ज्यादा चिकनी टाइल्स: घर की सीढ़ियों पर टाइल्स लगवाते समय भी सावधानी बरतनी जरूरी है. अगर यहां बहुत ज्यादा चमकदार और चिकनी टाइल्स लगा दी जाएं तो चलते समय पैर फिसल सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये परेशानी का कारण बन सकता है.

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इसलिए सीढ़ियों के लिए ऐसी मैट फिनिश वाली टाइल्स चुनें जिनमें अच्छी ग्रिप हो. टाइल्स के किनारों पर एंटी-स्लिप स्ट्रिप भी लगवाई जा सकती है, ताकि चढ़ते और उतरते समय पैर फिसलने का खतरा कम रहे.

टाइल्स खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

घर के लिए टाइल्स खरीदते समय जल्दबाजी न करें. सिर्फ कलर्स और डिजाइन देखकर फैसला लेने के बजाय इन बातों पर भी ध्यान दें.



1. जगह के हिसाब से चुनें: बाथरूम, किचन और बालकनी के लिए अलग-अलग जरूरत वाली टाइल्स खरीदें.

2. मजबूती करें चेक: ऐसी टाइल्स लें जो रोजाना के इस्तेमाल और वजन को आसानी से सहन कर सकें.

3. फिसलन का रखें ध्यान: बाथरूम, सीढ़ियों और बालकनी में अच्छी ग्रिप वाली टाइल्स लगवाएं.

4. सफाई करना हो आसान: रसोई और बाथरूम के लिए ऐसी टाइल्स चुनें जिस पर दाग-धब्बे साफ करना आसान हो.

5. क्वालिटी से समझौता न करें: टाइल्स खरीदने से पहले उनकी क्वालिटी, मोटाई और इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी जरूर लें.

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