सर्दियों में घर की दीवारों में कर लें ये 6 काम, नहीं होगी सीलन और पेंट भी नहीं उखड़ेगा

सर्दियों का मौसम आते ही घरों में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं. इन्हीं में से एक है दीवारों पर सीलन आना और पेंट का उखड़ने लगना. आपने भी देखा होगा कि ठंड के दिनों में घर की दीवारों पर जगह-जगह गीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं. कहीं पेंट फूल जाता है, तो कहीं उसकी परत पपड़ी की तरह निकलने लगती है. कई बार दीवारों के कोनों पर काले और हरे रंग के निशान भी दिखने लगते हैं. शुरुआत में लोग इसे सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. कुछ लोग दीवार पर दोबारा पेंट करवा लेते हैं, तो कुछ सीलन वाली जगह पर कपड़ा या अखबार लगाकर नमी सुखाने की कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसा करने से समस्या खत्म नहीं होती. कुछ समय बाद दीवार पर फिर से सीलन दिखाई देने लगती है.

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दरअसल, सर्दियों में दीवारों पर सीलन आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. घर के अंदर नमी बढ़ना, हवा का सही तरीके से बाहर नहीं निकलना, दीवारों में पानी का रिसाव और छत से पानी आना इसकी बड़ी वजहें हैं. अगर समय रहते इन कारणों को ठीक नहीं किया जाए, तो दीवारों का पेंट खराब होने के साथ-साथ फफूंद भी लग सकती है. आइए समझते हैं कि सर्दियों में दीवारों पर सीलन क्यों आती है, पेंट क्यों उखड़ता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.

सर्दियों में दीवारों पर सीलन क्यों आने लगती है?

सर्दियों में बाहर का तापमान काफी कम हो जाता है. इसका असर घर की दीवारों पर भी पड़ता है. दीवारें ठंडी होने लगती हैं, जबकि घर के अंदर खाना बनाने, नहाने, कपड़े सुखाने और सांस लेने से हवा में नमी बढ़ती रहती है. जब घर के अंदर की गर्म और नमी वाली हवा ठंडी दीवारों के संपर्क में आती है, तो हवा में मौजूद पानी की भाप छोटी-छोटी बूंदों में बदलने लगती है. इसे कंडेनसेशन (Condensation) कहते हैं. आसान भाषा में समझें तो जैसे सर्दियों में ठंडे पानी की बोतल के बाहर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं, उसी तरह ठंडी दीवारों पर भी नमी जमा हो सकती है.

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शुरुआत में यह नमी खिड़कियों के शीशों, दीवारों के कोनों और अलमारी के पीछे दिखाई देती है. अगर कमरे में हवा आने-जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो यह नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है. धीरे-धीरे दीवारों पर सीलन के निशान दिखाई देने लगते हैं.

दीवारों का पेंट फूलने और उखड़ने क्यों लगता है?

दीवार पर पेंट करने से पहले उसकी सतह को साफ और सूखा रखना जरूरी होता है. अगर दीवार के अंदर पहले से नमी मौजूद है, तो पेंट की पकड़ कमजोर हो सकती है. जब दीवार में लगातार पानी या नमी बनी रहती है, तो पेंट और दीवार के बीच की परत प्रभावित होने लगती है. इससे पेंट की सतह पर छोटे-छोटे बुलबुले बनने लगते हैं. कुछ समय बाद ये बुलबुले फट जाते हैं और पेंट पपड़ी की तरह निकलने लगता है.

कई बार दीवार पर सफेद रंग का पाउडर भी दिखाई देता है. ऐसा तब होता है, जब दीवार के अंदर मौजूद पानी अपने साथ नमक जैसे घुले हुए पदार्थों को सतह तक ले आता है. पानी सूखने के बाद ये पदार्थ सफेद परत के रूप में दिखाई देते हैं. इस समस्या को एफ्लोरेसेंस (Efflorescence) कहा जाता है. यही वजह है कि सीलन वाली दीवार पर बिना उसकी समस्या ठीक किए नया पेंट करवाने से ज्यादा फायदा नहीं होता. कुछ समय बाद पेंट फिर से खराब हो सकता है.

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घर की दीवारों में सीलन आने की 6 बड़ी वजहें

पहली वजह: घर में हवा का सही तरीके से बाहर नहीं निकलना

सर्दियों में ठंडी हवा से बचने के लिए लोग दरवाजे और खिड़कियां बंद रखते हैं. इससे घर के अंदर की नमी बाहर नहीं निकल पाती. खाना बनाने, नहाने और सांस लेने से बनने वाली भाप कमरे में ही जमा होती रहती है. धीरे-धीरे यह नमी दीवारों पर असर दिखाने लगती है.

दूसरी वजह: दीवारों के अंदर पानी का रिसाव

अगर घर की पानी की पाइप लाइन में कहीं लीकेज है, तो पानी धीरे-धीरे दीवार के अंदर पहुंच सकता है. कई बार पाइप में छोटा सा छेद होने के कारण भी लगातार पानी रिसता रहता है. शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, लेकिन बाद में दीवार पर गीले धब्बे, पेंट का फूलना और सीलन दिखाई देने लगती है.

तीसरी वजह: छत से पानी का रिसना

अगर घर की छत पर दरारें हैं या बारिश का पानी जमा होता है, तो वह धीरे-धीरे छत के अंदर जा सकता है. इसका असर घर की छत और उससे जुड़ी दीवारों पर दिखाई देता है. कई बार छत के कोनों पर काले धब्बे बनने लगते हैं और पेंट भी उखड़ने लगता है.

चौथी वजह: घर के अंदर कपड़े सुखाना

सर्दियों में धूप कम निकलने की वजह से लोग गीले कपड़े कमरे के अंदर सुखाते हैं. कपड़ों में मौजूद पानी धीरे-धीरे भाप बनकर हवा में मिल जाता है. इससे कमरे में नमी बढ़ती है. अगर खिड़कियां बंद रहती हैं, तो यह नमी दीवारों पर जम सकती है.

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पांचवीं वजह: बाहरी दीवारों में दरारें होना

घर की बाहरी दीवारों पर छोटी-छोटी दरारें होने से बारिश का पानी और दूसरी जगहों से आने वाली नमी अंदर पहुंच सकती है. कई बार दीवारों पर लगी खराब पेंट या प्लास्टर की परत भी पानी को अंदर जाने से नहीं रोक पाती. इससे अंदर की दीवारों पर सीलन के निशान दिखाई देने लगते हैं.

छठी वजह: जमीन से दीवारों में नमी चढ़ना

कुछ घरों में जमीन के अंदर मौजूद नमी दीवारों के निचले हिस्से से ऊपर की ओर चढ़ने लगती है. इसे राइजिंग डैम्प (Rising Damp) कहा जाता है. ऐसी स्थिति में दीवार के नीचे के हिस्से में सीलन, पेंट उखड़ने और सफेद नमक जैसी परत दिखाई दे सकती है. यह समस्या अक्सर तब होती है, जब घर की नींव और दीवारों के बीच नमी रोकने की सही व्यवस्था नहीं होती.

दीवारों पर सीलन आने से कैसे बचाएं?

अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में घर की दीवारों पर सीलन न आए, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

रोज कुछ देर खिड़कियां खोलें: सर्दियों में भी दिन के समय कुछ देर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलें. इससे कमरे के अंदर की नमी बाहर निकलने में मदद मिलती है.

कपड़े बंद कमरे में न सुखाएं: गीले कपड़ों को खुले और हवादार स्थान पर सुखाने की कोशिश करें. अगर कमरे में सुखाना जरूरी हो, तो खिड़की खोलें या एग्जॉस्ट फैन चलाएं.

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रसोई और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगाएं: खाना बनाते और नहाते समय काफी भाप बनती है. एग्जॉस्ट फैन इस नमी को बाहर निकालने में मदद करता है.

फर्नीचर दीवार से थोड़ा दूर रखें: अलमारी, सोफा और दूसरी बड़ी चीजों को दीवार से बिल्कुल सटाकर न रखें. इनके बीच थोड़ी जगह रहने से हवा का आना-जाना बना रहता है.

पाइपलाइन की जांच करवाएं: बाथरूम, रसोई और पानी की दूसरी पाइपों में लीकेज है या नहीं, समय-समय पर जांच करवाएं.

छत और बाहरी दीवारों की मरम्मत करवाएं: अगर छत पर पानी जमा होता है या दीवारों में दरारें हैं, तो उन्हें समय रहते ठीक करवाएं.

जरूरत पड़ने पर डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें: अगर कमरे में नमी बहुत ज्यादा रहती है, तो डीह्यूमिडिफायर की मदद से हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी कम की जा सकती है.

दीवार पर सीलन दिखने लगे तो तुरंत क्या करें?

अगर दीवार पर सीलन के निशान दिखाई देने लगे हैं, तो सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करें कि नमी कहां से आ रही है. सिर्फ दीवार को कपड़े से पोंछने या पंखा चलाने से समस्या खत्म नहीं होगी. अगर दीवार के किसी एक हिस्से पर लगातार गीलापन दिखाई देता है, तो पानी की पाइपलाइन या छत से रिसाव की जांच करवाएं. अगर खिड़कियों के पास, दीवार के कोनों और अलमारी के पीछे नमी है, तो इसकी वजह घर के अंदर हवा का सही तरीके से बाहर नहीं निकलना हो सकता है.

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अगर दीवार पर काले या हरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो वहां फफूंद (Mold) लग सकती है. इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. फफूंद को साफ करते समय दस्ताने और मास्क पहनें. अगर यह बड़े हिस्से में फैल गई है या बार-बार वापस आ रही है, तो विशेषज्ञ की मदद लें. एक जरूरी बात यह भी है कि सीलन वाली दीवार पर तुरंत पुट्टी या पेंट न करवाएं. पहले पानी आने की वजह को ठीक करवाएं. इसके बाद दीवार को पूरी तरह सूखने दें और जरूरत के हिसाब से डैम्प प्रूफ ट्रीटमेंट करवाएं.

क्या सीलन वाली दीवार पर दोबारा पेंट करवाना सही है?

कई लोग दीवार पर सीलन के निशान देखते ही पेंट करवाने के बारे में सोचने लगते हैं. लेकिन अगर दीवार के अंदर नमी बनी हुई है, तो नया पेंट भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा.

पेंट करवाने से पहले कुछ जरूरी काम करने चाहिए.

सबसे पहले दीवार में नमी आने की असली वजह पता करें.अगर पाइपलाइन या छत से पानी आ रहा है, तो उसकी मरम्मत करवाएं. दीवार पर लगी उखड़ी हुई पेंट और खराब प्लास्टर को हटवाएं. दीवार को अच्छी तरह सूखने दें. दीवार की हालत के अनुसार डैम्प प्रूफ ट्रीटमेंट करवाएं. इसके बाद सही प्राइमर और अच्छी क्वालिटी का पेंट लगवाएं. ध्यान रखें कि हर तरह की सीलन के लिए एक ही केमिकल या पेंट काम नहीं करता. इसलिए दीवार की स्थिति देखकर ही सही तरीका अपनाना चाहिए.

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क्या घर की दीवारों में सीलन होने से सेहत पर भी असर पड़ता है?

दीवारों में लंबे समय तक नमी रहने से फफूंद पनप सकती है. फफूंद के छोटे-छोटे कण हवा में फैल सकते हैं. ऐसे वातावरण में रहने से कुछ लोगों को छींक, नाक बंद होना, आंखों में जलन, खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. जिन लोगों को पहले से अस्थमा या सांस से जुड़ी परेशानी है, उनमें फफूंद के संपर्क में आने से लक्षण बढ़ सकते हैं. बच्चों और बुजुर्गों को भी ऐसे माहौल में परेशानी हो सकती है. इसलिए अगर घर की दीवारों पर बार-बार काले धब्बे दिखाई देते हैं या कमरे में सीलन की गंध आती है, तो इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज न करें. नमी और फफूंद की समस्या को जल्द ठीक करवाएं.

सर्दियों में दीवारों को सूखा रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखें?

सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए लोग अक्सर खिड़कियां बंद रखते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घर में हवा का आना-जाना पूरी तरह बंद कर दिया जाए. घर में थोड़ी देर ताजी हवा आने देना जरूरी है.इसके अलावा खाना बनाते समय रसोई की खिड़की या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें. नहाने के बाद बाथरूम का दरवाजा और खिड़की कुछ देर खुली रखें, ताकि भाप बाहर निकल सके. अगर घर में नमी बहुत ज्यादा है, तो हाइग्रोमीटर से कमरे की नमी माप सकते हैं.

आमतौर पर घर के अंदर 30 से 50 प्रतिशत के आसपास नमी रखना अच्छा माना जाता है. अगर कमरे में बार-बार पानी की बूंदें जमा होती हैं या दीवारें गीली रहती हैं, तो डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इससे हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी कम करने में मदद मिलती है.

आखिर में क्या समझना जरूरी है?

सर्दियों में घर की दीवारों पर सीलन और पेंट उखड़ने की समस्या सिर्फ ठंड की वजह से नहीं होती. इसके पीछे घर के अंदर ज्यादा नमी, हवा का सही तरीके से बाहर नहीं निकलना, पाइपलाइन में लीकेज, छत से पानी आना और दीवारों में दरारें जैसी वजहें हो सकती हैं. इसलिए दीवार पर सीलन दिखाई देने पर सिर्फ नया पेंट करवाना सही समाधान नहीं है. सबसे पहले नमी की असली वजह पता करें और उसे ठीक करवाएं. इसके साथ ही घर में हवा आने-जाने की व्यवस्था रखें और दीवारों को लंबे समय तक गीला न रहने दें. थोड़ी सी सावधानी से आप अपने घर को सीलन, फफूंद और पेंट उखड़ने की परेशानी से बचा सकते हैं.

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