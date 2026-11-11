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करोड़ों के ऑफर ठुकराए, स्टारडम छोड़ हाउसवाइफ बनीं भारत की पहली VJ...अब कहां और किस हाल में हैं?

भारत की पहली वीजे (VJ) रूबी भाटिया अब शोबिज की चकाचौंध से दूर परिवार संग सादगी से जिंदगी गुजार रही हैं. रूबी दो बच्चों की मां हैं. वो घर की जिम्मेदारियों में सिमटकर रह गई हैं, हालांकि ये जिंदगी उन्होंने खुद ही चुनी है.

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इंडिया की पहली VJ रूबी भाटिया (Photo: Instagram @rubybhatia123)
इंडिया की पहली VJ रूबी भाटिया (Photo: Instagram @rubybhatia123)

कभी टीवी पर राज करने वाली और तगड़ी कमाई करने वाली भारत की पहली वीजे (VJ) रूबी भाटिया ने शोबिज की दुनिया को अलविदा कह दिया है. करियर की बुलंदी पर होने के बावजूद उन्होंने पैसे और शोहरत से ज्यादा अध्यात्म, परिवार और अपनी सेहत को चुना. वो अब परिवार संग एक सिंपल लाइफ जी रही हैं. 

सादगी से जी रहीं रूबी भाटिया

पूर्व वीजे रूबी भाटिया अब अपने घर में कोई नौकर या मेड नहीं रखती हैं. घर का सारा काम वो खुद संभालती हैं. बाहरी दुनिया से कटे रहने के लिए वो एक बेसिक फोन इस्तेमाल करती हैं. 

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कुछ समय पहले Anuradha Exwaized के पॉडकास्ट 'द ओपन क्वेश्चन' में बात करते हुए, रूबी ने बताया था कि उनकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल गई है. उन्होंने कहा था- मुझे यकीन नहीं होता. मैं एक समय पर इतनी मशहूर थी कि लोग मेरा मेकअप करते थे, मेरे छोटे-मोटे काम निपटाते थे और अब मुझे अपने बच्चों के पीछे भागना पड़ता है. 

उन्होंने आगे कहा था- अब मैं खुद घर की सफाई करती हूं और बच्चों का ख्याल रखती हूं. कभी-कभी यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था. तब मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि दुनिया की हर औरत इस स्थिति से गुजर रही है. 

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रूबी ने करियर से क्यों बनाई दूरी?

रूबी ने अपने करियर के पीक टाइम पर शोबिज से दूरी बना ली थी. करियर से ब्रेक लेने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा- मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए मैं दो साल के लिए बिल्कुल शांत हो गई और घर पर ही रही.

इसी दौरान उनकी मुलाकात ऐसे शख्स से हुई, जिससे उन्होंने शादी करके घर बसा लिया. रूबी बोलीं- मैं थक चुकी थी और हम दोनों जानते थे कि हम एक-दूसरे के लिए बने हैं. इसलिए हमने शादी कर ली और फिर हमारे बच्चे हुए. इसके बाद तो मैं किचन में ही सिमटकर रह गई. 

रूबी भाटिया का कहना है कि मां बनने के बाद अगले सात सालों तक उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी. हालांकि, उन्होंने करियर के बजाय परिवार को अपनी मर्जी से चुना था. 

मां बनने के बाद बदली जिंदगी

रूबी ने स्वीकार किया कि मां बनने के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों को संभालना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. वो बोलीं- पूरे सात सालों तक मेरी जिंदगी मानो नामुमकिन सी हो गई थी. मैं हर घंटे टूट सी जाती थी. हर चीज को एक साथ संभालने की कशमकश और संघर्ष जारी रहता था. फिर स्कूल का वो पूरा सिस्टम मुझसे नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने उन्हें घर पर ही पढ़ाने का फैसला किया. 

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बिग बॉस को किया रिजेक्ट

रुबी ने यह भी खुलासा किया कि वो दो बार रियलिटी शो 'बिग बॉस' के ऑफर को ठुकरा चुकी हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें शो का पहला ऑफर उनकी शादी से पहले मिला था, जब वो मौन व्रत पर थीं. दूसरी बार वो शो में कुछ हद तक इंटरेस्टेड थीं, लेकिन इसका फॉर्मेट उन्हें पसंद नहीं आया था. रूबी के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताना सबसे ज्यादा अहम है. 

रूबी ने यह भी बताया कि वो कभी-कभी तगड़े पैसों वाले ऑफर भी ठुकरा देती हैं, क्योंकि उनमें समय और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है. इस बारे में वो बोलीं- कभी-कभी कोई मुझे फिल्म के लिए ऑफर देता है कि हम आपको 1 करोड़ रुपये देंगे, तो मैं कह देती हूं कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती. इसमें मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी और मैं इसे करना ही नहीं चाहती.

लाइफ कोच बनीं रूबी

रूबी अब एक लाइफ कोच के तौर पर काम करती हैं. वो महिलाओं की मदद के लिए कम फीस पर अपनी सेवाएं देती हैं, ताकि वो उनके सालों के अनुभवों से सीख सकें. उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी इस लाइफस्टाइल से जो आजादी मिली है, वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है. इससे उनकी अपनी जरूरतें पूरी करने लायक कमाई हो जाती है... साथ ही उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए भी अच्छा-खासा समय मिल जाता है.

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