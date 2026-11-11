8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर हो गए तो? समझें एरियर-पेंशन का नियम

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कई कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़े हैं और हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले वे सेवानिवृत्त भी हो जाएं. ऐसे कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या उन्हें बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का फायदा मिलेगा? क्या रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन भी बढ़ाई जाएगी?

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राहत की बात यह है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले रिटायर होना अपने आप में फायदे से बाहर होने की वजह नहीं है. लेकिन किसे कितना लाभ मिलेगा, यह सरकार की ओर से तय की जाने वाली प्रभावी तारीख और पात्रता की शर्तों पर निर्भर करेगा.

1 जनवरी 2026 की तारीख चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान किया था. इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी और 3 नवंबर 2025 को आयोग का गठन किया गया. आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. गत 3 नंवबर को 8वें वेतन आयोग के गठन को एक वर्ष पूरे हो गए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन आयोग के दो अन्य सदस्य हैं.

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पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखते हुए 1 जनवरी 2026 को नई वेतन व्यवस्था की संभावित प्रभावी तारीख के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, सरकार ने अभी इस तारीख को अंतिम रूप से लागू करने की घोषणा नहीं की है. वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2026 में लोकसभा में बताया था कि 8वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें अभी सरकार को नहीं सौंपी हैं. ऐसे में नई सैलरी और पेंशन कब से लागू होगी, यह फिलहाल तय नहीं है.

पहले रिटायर हुए तो क्या एरियर मिलेगा?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार नई वेतन व्यवस्था किस तारीख से प्रभावी करती है. मान लीजिए कोई कर्मचारी 2027 में रिटायर हो जाता है और सरकार बाद में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करती है. ऐसी स्थिति में कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान आने वाले पात्र महीनों के लिए पुरानी और संशोधित सैलरी का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है. यानी नई सैलरी खाते में आने की तारीख ही एरियर की पात्रता तय नहीं करेगी. अगर सरकार पिछली तारीख से नई वेतन व्यवस्था लागू करती है और कर्मचारी उस अवधि में सेवा में था, तो उसे संबंधित अवधि का बकाया मिल सकता है. हालांकि, इसके लिए अंतिम सरकारी आदेश में तय शर्तें देखना जरूरी होगा.

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रिटायरमेंट के बाद भी बढ़ सकती है पेंशन?

8वें वेतन आयोग के दायरे में पेंशन से जुड़े बदलाव भी शामिल हैं. इसलिए पहले से रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इससे फायदा मिलने की संभावना है. अगर सरकार मंजूर सिफारिशों के तहत मौजूदा पेंशनर्स की पेंशन में संशोधन करती है, तो पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की मासिक पेंशन भी बढ़ सकती है. यहां एक बात समझना जरूरी है. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को नई सैलरी का एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि वह अब सेवा में नहीं है. उसके मामले में फायदा संशोधित पेंशन के रूप में होगा. अगर सरकार नई पेंशन को पिछली तारीख से लागू करती है, तो पुरानी और संशोधित पेंशन के बीच का अंतर पेंशन एरियर बन सकता है.

सैलरी और पेंशन एरियर का हिसाब कैसे होगा?

सैलरी एरियर और पेंशन एरियर की गणना अलग-अलग तरीके से होती है.

सेवारत कर्मचारी: पात्र अवधि में पुरानी बेसिक सैलरी और संशोधित बेसिक सैलरी के बीच का अंतर निकाला जाएगा. इसके साथ लागू होने वाले अन्य भत्तों का हिसाब भी सरकारी नियमों के मुताबिक हो सकता है.

रिटायर कर्मचारी: संशोधित पेंशन और पहले मिल रही पेंशन के बीच का अंतर निकाला जाएगा. अगर नई पेंशन पिछली तारीख से लागू होती है, तो उस अवधि का बकाया एरियर बन सकता है.

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हालांकि, दोनों ही मामलों में अंतिम गणना सरकार की ओर से जारी नियमों और आदेशों के आधार पर होगी.

किन बातों पर निर्भर करेगा रिटायर कर्मचारियों का फायदा?

रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारियों के लिए तीन बातें सबसे अहम होंगी. पहली, सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को किस तारीख से प्रभावी करती है. दूसरी, नई व्यवस्था में पहले से रिटायर हो चुके पेंशनर्स को शामिल किया जाता है या नहीं. तीसरी, एरियर के भुगतान और उसकी गणना के लिए क्या शर्तें तय की जाती हैं. इसलिए अगर कोई कर्मचारी नई वेतन व्यवस्था लागू होने से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसे अभी से यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह फायदे से पूरी तरह बाहर हो जाएगा. लेकिन यह भी तय नहीं है कि हर रिटायर कर्मचारी को अपने आप एरियर मिल जाएगा. अंतिम तस्वीर सरकार की मंजूरी और लागू होने वाले नियमों से ही साफ होगी.

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