ताजमहल में दिखा 180 किलो का जापानी पहलवान, सेल्फी लेने उमड़ी भीड़, फिल्म ‘जॉन विक 4’ में कर चुके हैं काम

उत्तर प्रदेश के आगरा में दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल को देखने के लिए हर दिन देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं. लेकिन इस बार ताजमहल परिसर में एक ऐसे विदेशी मेहमान ने लोगों का ध्यान खींचा, जिनकी कद-काठी और पहचान किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है. जापान के पूर्व पेशेवर सूमो पहलवान और अभिनेता योशिनोरी ताशिरो को देखकर पर्यटक उत्साहित हो गए. उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए लोग आगे आते रहे. करीब 180 किलोग्राम वजन और 188 सेंटीमीटर लंबाई वाले ताशिरो ताजमहल परिसर में आकर्षण का केंद्र बने रहे. सूमो पहलवान के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद वह अभिनय की दुनिया में भी काम कर चुके हैं. उनकी अंतरराष्ट्रीय फिल्मोग्राफी में हॉलीवुड की चर्चित एक्शन फिल्म ‘जॉन विक: चैप्टर 4’ और चीनी फिल्म ‘डिटेक्टिव चाइनाटाउन 3’ शामिल हैं.

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योशिनोरी ताशिरो का आगरा दौरा सिर्फ ताजमहल देखने तक सीमित नहीं था. उनके यहां आने का संबंध एक जापानी टीवी शो की शूटिंग से भी बताया जा रहा है. शो का नाम ‘Operation: Drain All the Water from the Pond’ बताया गया है. इसकी एशिया एडिशन की शूटिंग के सिलसिले में टीम भारत आई है. ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षक सहायक कलंदर से फोन पर इस संबंध में बातचीत हुई. उन्होंने मौखिक तौर पर बताया कि योशिनोरी ताशिरो ताजमहल में शूटिंग के लिए आए थे. इसके लिए अनुमति दी गई थी. शूटिंग पूरी होने के बाद वह वहां से चले गए. इस तरह ताजमहल की खूबसूरती के बीच जापानी पहलवान और अभिनेता की मौजूदगी ने पर्यटकों के लिए एक अलग आकर्षण पैदा कर दिया. उनकी लंबी-चौड़ी कद-काठी के कारण लोग उन्हें देखने और उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक नजर आए.

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कौन हैं योशिनोरी ताशिरो, जिनके साथ फोटो लेने के लिए उमड़े पर्यटक

योशिनोरी ताशिरो का जन्म 13 जुलाई 1976 को जापान के टोक्यो महानगर क्षेत्र के हाचिओजी में हुआ था. उन्होंने जापान के पारंपरिक सूमो कुश्ती खेल में पेशेवर पहलवान के रूप में अपनी पहचान बनाई. सूमो के मुकाबलों में वह ‘तोऊयामा कात्सुनोरी’ नाम से उतरते थे. जापान सूमो एसोसिएशन के रिकॉर्ड के मुताबिक, ताशिरो ने जनवरी 1999 में पेशेवर सूमो कुश्ती में कदम रखा था. वह तमनोई सूमो स्टेबल से जुड़े रहे. सितंबर 2007 में उन्होंने पेशेवर कुश्ती से संन्यास ले लिया. पेशेवर सूमो में उनका सर्वोच्च स्थान मकुशिता-7 दर्ज है. अपने शुरुआती पेशेवर दौर में उन्होंने जोनोकुची डिवीजन का खिताब भी जीता था. करीब 188 सेंटीमीटर लंबाई और 180 किलोग्राम वजन के कारण उनकी शारीरिक बनावट उनकी खास पहचान रही है.

पेशेवर कुश्ती से संन्यास लेने के बाद ताशिरो ने मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने विज्ञापनों, टेलीविजन कार्यक्रमों और फिल्मों में काम किया. सूमो पहलवान के तौर पर मिली पहचान और उनकी विशिष्ट शारीरिक बनावट ने उन्हें अभिनय के क्षेत्र में भी अलग पहचान दिलाई. उनके फिल्मी सफर में ‘John Wick: Chapter 4’ और चीनी फिल्म ‘Detective Chinatown 3’ जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं. इसके अलावा वह भारत में बनी फिल्म ‘SUMO’ से भी जुड़े रहे हैं. जापान की सूमो एजेंसी की आधिकारिक प्रोफाइल में उनके विज्ञापनों और फिल्मों में किए गए काम का उल्लेख है. एक पारंपरिक खेल से शुरुआत कर फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों तक पहुंचने वाला उनका सफर उनके करियर का दिलचस्प पहलू है. यही वजह है कि ताजमहल जैसे मशहूर पर्यटन स्थल पर उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान खींचा.

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ताजमहल में शूटिंग के बाद लौटे विदेशी मेहमान

ताजमहल परिसर में ताशिरो के साथ पर्यटकों की तस्वीरें खिंचवाने का सिलसिला उनके दौरे का खास आकर्षण रहा. लोग उनकी कद-काठी और सूमो पहलवान के रूप में पहचान को लेकर उत्सुक दिखाई दिए. ताजमहल के वरिष्ठ संरक्षक सहायक कलंदर के मुताबिक, शूटिंग के लिए अनुमति दी गई थी और काम पूरा होने के बाद ताशिरो वहां से चले गए. इस तरह उनका आगरा दौरा जापानी टीवी शो की शूटिंग और ताजमहल में पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनने के साथ चर्चा में आया. ताजमहल की ऐतिहासिक खूबसूरती के बीच जापान के पूर्व सूमो पहलवान और अभिनेता की मौजूदगी ने पर्यटकों को एक अलग अनुभव दिया. हॉलीवुड फिल्म ‘जॉन विक: चैप्टर 4’ में काम कर चुके ताशिरो को करीब से देखने और उनके साथ तस्वीरें लेने का मौका कई पर्यटकों के लिए खास रहा.



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