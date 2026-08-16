मथुरा में डंपर ने 5 लोगों को मारी टक्कर तो हाथरस में कार पलटी... यूपी में दो बड़े हादसे

उत्तर प्रदेश में रविवार सुबह दो अलग-अलग जिलों में सड़क हादसों ने कई परिवारों को झकझोर दिया. मथुरा में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े पांच लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में छह साल की बच्ची समेत दो लोगों की मौत हो गई. वहीं हाथरस में नोएडा से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि ढाई साल के बच्चे समेत चार लोग घायल हैं.

और पढ़ें

मथुरा की यह दिल दहला देने वाली घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र के औरंगाबाद इलाके में मथुरा-आगरा लिंक मार्ग पर हुई. तेज गति से आ रहे डंपर ने सड़क किनारे खड़ी मां-बेटी समेत पांच लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई.

हादसे की पूरी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने छह वर्षीय आयरा और प्रशांत चौधरी नाम के व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया.

तेज रफ्तार को लेकर उठे सवाल

स्थानीय लोगों के मुताबिक, डंपर काफी तेज रफ्तार में था. अचानक वह नियंत्रण से बाहर हुआ और सड़क किनारे खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को इलाज के लिए भेजा गया.

Advertisement

पुलिस अधीक्षक आशना चौधरी के मुताबिक, औरंगाबाद इलाके में डंपर की टक्कर से सड़क किनारे खड़े लोग इसकी चपेट में आए. स्थानीय लोगों ने बाहरी वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग की है. इस पर उचित कार्रवाई की बात कही गई है.

हाथरस में जीटी रोड पर पलटी बेकाबू कार

दूसरा दर्दनाक हादसा हाथरस जिले के सिकंदराराऊ थाना क्षेत्र में हुआ. सुबह जीटी रोड पर उमरावपुर गांव के पास नोएडा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. पलटने के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में हरदोई के बालामऊ निवासी रामजी (26), उन्नाव के आलापुर कोट निवासी अवधेश (35) और जगतपाल (50) की मौके पर ही मौत हो गई.

हादसे में उन्नाव के बांगरमऊ निवासी राजीव पाल (30), उनकी पत्नी गोल्डी (28), उनका ढाई वर्षीय बेटा नक्ष और माया (40) गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत-बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को इलाज के लिए पास के सिकंदराराऊ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला बागला अस्पताल भेज दिया है.

---- समाप्त ----