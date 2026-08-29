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खराब रिव्यू-कमाई में गिरावट, तब भी टॉक्सिक ने तोड़े रिकॉर्ड्स, यश ने शाहरुख खान को कैसे छोड़ा पीछे?

यश की फिल्म टॉक्सिक अपने दूसरे दिन भले ही खराब रिव्यूज के चलते बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह गिरी हो. मगर इसने अपने फर्स्ट डे कलेक्शन से कुछ ऐसे कारनामे कर दिए, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी. यश ने एक ही दिन में कई रिकॉर्ड तोड़े और कुछ बना भी डाले.

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टॉक्सिक से टूटे 10 बड़े रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)
टॉक्सिक से टूटे 10 बड़े रिकॉर्ड (Photo: Screengrab)

यश की फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म से लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, जो रिलीज के बाद बुरी तरह टूट गईं. फिल्म को हर तरफ से खराब रिव्यूज मिले. कुछ लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की, जिन्हें मेकर्स ने लीगल नोटिस भी भेजा है. 

टॉक्सिक का हुआ 'बंटाधार'

टॉक्सिक की बुराई इस समय सोशल मीडिया पर एक अलग ही सब्जेक्ट बन चुकी है. लगभग हर इंसान इसमें कमी निकाल रहा है. आलम ऐसा है कि खराब रिव्यू के कारण, फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने मिली है. दूसरे दिन यश की पिक्चर करीब 60% तक बॉक्स ऑफिस पर गिर गई. तीसरे दिन भी ठीक वैसा ही हाल रहा. पहले दिन शतक मारने के बाद, टॉक्सिक दूसरे दिन 40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन भी नहीं कर सकी. 

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यश की फिल्म का ऐसा हाल होना दुखद तो है, मगर तब भी टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस पर इतिहास बना चुकी है. अब आप यही सोच रहे होंगे कि इतनी गिरावट और बुरे वर्ड ऑफ माउथ के चलते, फिल्म कैसे इतिहास बना गई? तो इसका सीधा जवाब यश हैं. उन्होंने अपने स्टारडम के दम पर फर्स्ट डे ही रिकॉर्ड बना डाले. टॉक्सिक ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े हैं, जो सचमुच हैरतअंगेज करने वाली बात है.

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गिरावट में भी यश बना गए रिकॉर्ड

सबसे पहला रिकॉर्ड यश ने केजीएफ चैप्टर 2 और टॉक्सिक की बंपर ओपनिंग डे कमाई से बनाया. वो इंडियन सिनेमा जगत के पहले एक्टर बने, जिनकी फिल्म दो बार 100 करोड़ की ओपनिंग ले सकी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडियन सिनेमा की तरफ से छठवीं सबसे बड़ी ओपनिंग भी ली. 

फिर टॉक्सिक ने ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग ली. इस फिल्म से आगे रणवीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज है. यश ने रणबीर कपूर की एनिमल का रिकॉर्ड तोड़ा है. चौथा रिकॉर्ड इसने हिंदी भाषा में रिलीज के मामले में तोड़ा. टॉक्सिक हिंदी भाषा में बड़ी ओपनिंग लेने वाली दूसरी साउथ इंडियन फिल्म बनी. 

ऐसे तोड़ा शाहरुख का रिकॉर्ड!

यश ने इस फिल्म से शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान के रिकॉर्ड तोड़कर उसकी बराबरी की. पठान ने हिंदी में अपने पहले दिन 55 करोड़ कमाए थे, जिसे टॉक्सिक ने पार किया. वहीं कन्नड़ भाषा में बात करें, तो ये वहां की दूसरी 100 करोड़ की ओपनिंग करने वाली फिल्म है. इससे पहले यश की ही केजीएफ चैप्टर 2 ने 100 करोड़ पहले दिन कमाए थे. टॉक्सिक इस साल कन्नड़ सिनेमा की भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. 

वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें, तो टॉक्सिक' ने ओपनिंग डे पर 140-150 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया. दुनियाभर में ओपनिंग डे पर इतनी बड़ी कमाई करने वाली ये 11वीं फिल्म बनी. यश के स्टारडम का जलवा पहले दिन सभी के सिर चढ़कर बोला. अब देखना है कि पहले वीकेंड फिल्म कुल कितनी कमाई करती है.

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