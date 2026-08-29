जारी हुआ SBI PO प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट, सितंबर में होगी मेन परीक्षा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर रोल नंबर के अनुसार अपना परिणाम देख सकते हैं.विज्ञापन संख्या- सीआरपीडी/पीओ/2026-27/09 के तहत 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. प्रारंभिक परीक्षा 1 और 2 अगस्त, 2026 को आयोजित की गई थी. प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

और पढ़ें

ऐसे चेक करें रिजल्ट

एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं.

करियर सेक्शन में जाएं और मौजूदा रिक्तियों को खोलें.

प्रोबेशनरी ऑफिसर 2026-27 की भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

प्रारंभिक परीक्षा परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा.

पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F फंक्शन का उपयोग करें.

सितंबर में होगी मेन परीक्षा

वहीं, SBI PO प्रीलिम्स में पास हुए उम्मीदवारों को 12 सितंबर, 2026 को मेन परीक्षा में शामिल होना होगा. परीक्षा कुल 200 अंकों की होती है. वहीं, अगर एडमिट कार्ड जारी होने की बात करें, तो ये पेपर के 3 से 4 दिन पहले जारी होगी जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीदवारों को 8 या 9 सितंबर को हॉल टिकट मिल जाएगा.

---- समाप्त ----