scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जारी हुआ SBI PO प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट, सितंबर में होगी मेन परीक्षा

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SBI PO प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. रोल नंबर के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 12 सितंबर को मुख्य परीक्षा देनी होगी. 

Advertisement
X
SBI PO प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी.
SBI PO प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. प्रोबेशनरी ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर रोल नंबर के अनुसार अपना परिणाम देख सकते हैं.विज्ञापन संख्या- सीआरपीडी/पीओ/2026-27/09 के तहत 1,500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. प्रारंभिक परीक्षा 1 और 2 अगस्त, 2026 को आयोजित की गई थी. प्रीलिम्स परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों को एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट 

  • एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं. 
  • करियर सेक्शन में जाएं और मौजूदा रिक्तियों को खोलें. 
  • प्रोबेशनरी ऑफिसर 2026-27 की भर्ती लिंक पर क्लिक करें. 
  • प्रारंभिक परीक्षा परिणाम लिंक पर क्लिक करें. 
  • एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
  • पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F फंक्शन का उपयोग करें. 

सितंबर में  होगी मेन परीक्षा 

सम्बंधित ख़बरें

CSIR NET 2026 का फाइनल आंसर की जारी.
NTA ने जारी किया CSIR-NET जून 2026 का फाइनल आंसर की
अब नहीं होगा कोई 'फेल'
मार्कशीट पर अब नहीं लिखा जाएगा 'फेल' शब्द, छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका
IIT Delhi में तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, निदेशक ने दी चेतावनी. (Image: X/@@VoiceofIITD)
IIT दिल्ली में तेज हुआ छात्रों का प्रदर्शन, निदेशक ने दी एक्शन की चेतावनी
लखनऊ में फर्जी 5 से 10 लाख में बन जाती थी फर्जी डिग्री. गैंग का पर्दाफाश. (Photo: Representational )
5-10 लाख में डिग्री! मास्टरमाइंड गिरफ्तार, फर्जी डिग्री से कर रहा था वकालत!
800 करोड़ की खड़ी कर दी कंपनी.
हर सब्जेक्ट में हो गया था फेल, फिर खड़ी कर दी 800 करोड़ की कंपनी  

वहीं, SBI PO प्रीलिम्स में पास हुए उम्मीदवारों को 12 सितंबर, 2026 को मेन परीक्षा में शामिल होना होगा. परीक्षा कुल 200 अंकों की होती है. वहीं, अगर एडमिट कार्ड जारी होने की बात करें, तो ये पेपर के 3 से 4 दिन पहले जारी होगी जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि उम्मीदवारों को 8 या 9 सितंबर को हॉल टिकट मिल जाएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Latest News in Hindi »
    थाने में बिगड़ी लड़के की तबीयत, अस्पताल में मौत... CCTV में दिखा पूरा घटनाक्रम |
    खराब रिव्यू-कमाई में गिरावट, तब भी टॉक्सिक ने तोड़े रिकॉर्ड्स, यश ने शाहरुख खान को कैसे छोड़ा पीछे? |
    'यूपी में चुनाव से पहले दोबारा होगा SIR', अखिलेश यादव का दावा, बोले-वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें |
    जारी हुआ SBI PO प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट, सितंबर में होगी मेन परीक्षा |
    EPFO Rules: अभी चली गई नौकरी तो 75% PF का पैसा तुरंत, जान लीजिए ये नियम |
    Moradabad Leopard Attack: तेंदुए का खौफ, अब किसान की ऐसे हुई मौत |
    कंगना रनौत के सपोर्ट में उर्वशी रौतेला, कृति सेनन पर साधा निशाना, ब्रालेट पहनने पर उठाए सवाल |
    बाढ़ में वीडियो बना रही थीं महिलाएं, अचानक बहने लगीं... लोग समझे तैर रही हैं, चीख सुनी तो फिर नदी में कूद पड़े |
    जंगल में नूडल्स खाकर गुजारी रात, मलबे से JCB ने निकाला... नेपाल की 97 साल की बुजुर्ग ने मौत को ऐसे दी मात |
    पंजाब में 2500 सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी, बिना इजाजत हड़ताल में हुए थे शामिल
    Advertisement