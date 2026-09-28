Instagram चैट से शुरू हुआ प्यार, 8 दिन में शादी, ढाई साल बाद युवक को जूतों की माला पहनाई

उत्तर प्रदेश के हरदोई में Instagram पर शुरू हुई दोस्ती, आठ दिन की बातचीत और फिर मंदिर में हुई शादी की कहानी का अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ. आरोप है कि करीब ढाई साल तक महिला के साथ रहने वाले युवक को धोखे से गांव बुलाया गया. इसके बाद उसके साथ मारपीट और अभद्रता की गई. युवक का आधा सिर मुंडवा दिया गया, आधी मूंछ काट दी गई और गले में जूतों की माला पहना दी गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक हाथ जोड़कर रोता-बिलखता और रहम की गुहार लगाता नजर आ रहा है. आरोप है कि इस दौरान पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया. घटना 27 सितंबर की बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है.

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मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के डडोस कुसमरा गांव निवासी नरेंद्र के मुताबिक उसकी पहचान सोनिया यादव से Instagram के जरिए हुई थी. दोनों के बीच करीब आठ दिन तक बातचीत हुई. इसके बाद सोनिया उससे मिलने कन्नौज के गौरीघाट पहुंची. नरेंद्र का दावा है कि वह सोनिया को अपने साथ गुरुग्राम ले गया. करीब दो दिन बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली. परिवार की नाराजगी के बावजूद दोनों करीब ढाई साल तक साथ रहे. नरेंद्र के मुताबिक वह ऑटो चलाता था और इस दौरान सोनिया के साथ रहने का खर्च भी उठाता रहा. बाद में उसे पता चला कि सोनिया पहले से शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी हैं.

नरेंद्र के अनुसार सोनिया की पहली शादी से तीन बच्चे हैं. इसके बाद उसने खुर्रमपुरवा निवासी मुन्ना यादव से दूसरी शादी की, जिससे उसके छह बच्चे हुए. इस तरह सोनिया के कुल नौ बच्चे बताए गए हैं. नरेंद्र का कहना है कि जुलाई 2026 में सोनिया की तबीयत खराब हुई तो उसके कहने पर वह उसे गौरीघाट छोड़ आया. इसके बाद भी दोनों के बीच संपर्क बना रहा. नरेंद्र के मुताबिक दोनों गुरसहायगंज के एक होटल में तीन-चार बार मिले. उसका दावा है कि सोनिया ने अलग-अलग मौकों पर उससे करीब 40 हजार रुपये भी लिए थे.

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मोबाइल चेक करने पर हुआ विवाद

नरेंद्र के मुताबिक 25 सितंबर को वह बहादुरगढ़ से गुरसहायगंज पहुंचा और सोनिया से मिला. इसी दौरान उसने सोनिया का मोबाइल चेक किया. आरोप है कि मोबाइल में किसी चौथे व्यक्ति से बातचीत की जानकारी मिलने के बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान करीब पांच महीने की गर्भावस्था की सफाई कराने की बात भी सामने आई. नरेंद्र ने बताया कि गुस्से में उसने सोनिया को थप्पड़ मार दिया. इसके बाद घटनाक्रम ने दूसरा मोड़ ले लिया.

नरेंद्र का आरोप है कि सोनिया उसे खुर्रमपुरवा गांव लेकर आई. वहां उसने उसे मुन्ना यादव के घर में रिश्तेदार बताकर ठहरा दिया. बाद में मुन्ना को दोनों के संबंधों की जानकारी हो गई. आरोप है कि इसके बाद सोनिया और मुन्ना ने मिलकर नरेंद्र को पकड़ लिया. उसके सिर के आधे बाल कैंची और उस्तरे से मुंड दिए गए. उसकी आधी मूंछ भी काट दी गई. इसके बाद उसके गले में जूतों की माला पहना दी गई. नरेंद्र का आरोप है कि उसे घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान वह हाथ जोड़कर रोता रहा और रहम की गुहार लगाता रहा. आरोप है कि इसके बावजूद उसकी मदद नहीं की गई और पूरी घटना का वीडियो बनाया जाता रहा.

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बताई जा रही घटना रविवार दोपहर करीब डेढ़ बजे की है. घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया. वायरल वीडियो में युवक की हालत देखकर घटना की गंभीरता सामने आती है. उसके सिर का एक हिस्सा मुंडा हुआ नजर आ रहा है और वह हाथ जोड़कर लोगों से रहम की गुहार लगाता दिखाई देता है. उसके गले में जूतों की माला भी नजर आ रही है.

नरेंद्र ने अपने बयान में कहा कि वह ऑटो चलाता था और Instagram के जरिए उसकी पहचान सोनिया यादव से हुई थी. उसका आरोप है कि सोनिया ने उसे झांसे में लिया और दोनों करीब ढाई साल तक साथ रहे. नरेंद्र का कहना है कि इस दौरान उनके साथ रहने का पूरा खर्च भी वह उठाता रहा. उसके मुताबिक बाद में उसे पता चला कि सोनिया पहले से शादीशुदा थी और उसके कई बच्चे हैं. नरेंद्र ने आरोप लगाया कि हाल में विवाद के बाद उसे धोखे से गांव बुलाया गया. उसे बताया गया कि बच्ची को लेकर चलेंगे, लेकिन वहां उसके साथ मारपीट और अभद्रता की गई.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, आरोपियों की तलाश

हरपालपुर के क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि घटना 27 सितंबर की है. सीओ के मुताबिक थाना अरवल क्षेत्र के ग्राम गंगपुर में नरेंद्र और एक महिला के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था. इसी बात पर महिला के परिजनों ने नरेंद्र के साथ मारपीट और अभद्रता की. सीओ ने बताया कि नरेंद्र ने महिला को पहले से परिचित बताया है. पीड़ित की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं. पुलिस ने साफ किया है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं है और मामले में आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल Instagram से शुरू हुई इस कहानी के खौफनाक अंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.



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