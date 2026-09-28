Pitra Paksha 2026 Special: श्राद्ध की थाली में जरूर परोसें मूली का लच्छा, 5 मिनट में बनकर होगा तैयार; अनार-अदरक से बढ़ाएं स्वाद

Pitra Paksha 2026 Special Mooli Lachha: पितृपक्ष में लोग अपने पितृों की मुक्ति के लिए तर्पण करने के साथ ही ब्राह्मणों को भी जिमाते हैं. ऐसे में घर पर श्राद्ध का भोजन बनाया जाता है. उसमें कई तरह के सात्विक व्यंजन परोसे जाते हैं. ब्राह्मण भोज की थाली में सब्जियों और बाकी पकवानों के साथ सलाद भी रखा जाता है. खासतौर पर अदरक और अनार डालकर बनाया गया मूली का लच्छा खाने का स्वाद और बढ़ा देता है. इसका स्वाद चटपटा और ताजा होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है.

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अगर आप भी श्राद्ध के भोजन में कुछ ऐसा सलाद बनाना चाहते हैं जो देखने में सुंदर लगे और खाने में भी मजेदार हो, तो मूली का यह लच्छा ट्राई कर सकते हैं. इसमें अनार के दाने हल्की मिठास और खूबसूरत रंग देते हैं, जबकि अदरक इसका स्वाद और बढ़ा देता है.



मूली का लच्छा बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

1 बड़ी मूली

1 छोटा टुकड़ा अदरक

2-3 चम्मच अनार के दाने

1/2 चम्मच चाट मसाला

1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

थोड़ा सा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

1 चम्मच नींबू का रस (ऑप्शनल)

मूली का लच्छा बनाने का तरीका

1. सबसे पहले मूली को अच्छी तरह धोकर छील लें. इसके बाद एक बार फिर पानी से साफ कर लें, ताकि मिट्टी या गंदगी बिल्कुल न रहे.

2. अब मूली को मोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करें. इससे मूली के लंबे-लंबे और पतले लच्छे तैयार होंगे. कद्दूकस की हुई मूली को हल्का सा निचोड़ लें, ताकि इसमें मौजूद एक्स्ट्रा पानी निकल जाए.

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3. अब एक बड़े बाउल में मूली के लच्छे डालें. इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और अनार के दाने डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें.

4. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर दें. चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं.

5. बस तैयार है अनार और अदरक वाला चटपटा मूली का लच्छा. पितृपक्ष में श्राद्ध के सात्विक भोजन या ब्राह्मण भोज की थाली में इसे ताजा बनाकर परोस सकते हैं. अनार के लाल दाने और हरे धनिए की वजह से ये सलाद थाली में देखने में भी काफी खूबसूरत लगता है.

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