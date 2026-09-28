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मोबाइलों के दाम बढ़े... और मर गया इंटरनेट का काफी सर्च होने वाला कीवर्ड!

मोबाइल फोन की कीमत बढ़ने के साथ ही इंटरनेट पर काफी सर्च होने वाले कुछ कीवर्ड भी खत्म हो रहे हैं. क्योंकि, लोगों को जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं, उससे जुड़े कीवर्ड से कस्टमर अपनी पसंदीदा फोन खोजते हैं. अब जब उनके मन मुताबिक रेंज में मोबाइल उपलब्ध ही नहीं है, तो उन कीवर्ड से फोन तलाश करना भी बेकार होता जा रहा है.

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स्मार्ट फोन की बढ़ती कीमत की वजह से खत्म हो रहे सबसे ज्यादा सर्च होने वाले ये कीवर्ड्स (Photo - Pexels)
स्मार्ट फोन की बढ़ती कीमत की वजह से खत्म हो रहे सबसे ज्यादा सर्च होने वाले ये कीवर्ड्स (Photo - Pexels)

इन दिनों मोबाइल फोन के दाम आसमान छू रहे हैं. दो महीने पहले जो फोन 10 हजार रुपये के मिलते थे, उनकी कीमत सीधे 15 हजार तक हो गई हैं. ऐसे में इंटरनेट से काफी सर्च होने वाले कुछ कीवर्ड मर गए हैं.  मतलब अगर गूगल पर उन कीवर्ड्स को डालकर सर्च करें तो कोई रिजल्ट नहीं आता है. चलिए समझते हैं इन खत्म हो रहे कीवर्ड की कहानी के जरिए आम लोगों की परेशानी. 

आज इंटरनेट पर अगर आप Smart Phone under 10K या best Smart Phone under 10K जैसे कीवर्ड डालकर सर्च करें तो रिजल्ट कुछ गिने चुने फोन के नाम आते हैं. ये ऐसे फोन हैं, जो आउटडेटेड हैं. या फिर ऐसी कंपनियों के हैं जो ज्यादा ट्रेंड में नहीं रहते हैं. पॉपुलर और वैसी कंपनियां जिनका दायरा बड़ा है. उनके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं मिल पाती है. 

इसकी वजह साफ है. आजकल मोबाइल फोन के दाम काफी बढ़ गए हैं. वैसे फोन जो आसानी से लेटेस्ट फीचर के साथ 10 से 12 हजार में उपलब्ध थे. अब नहीं मिल रहे हैं. कुछ दिनों पहले तक बड़ी कंपनियों के 5जी फोन भी बजट में मिल जा रहे थे. अब 4जी फोन भी 10 हजार या इसके आसपास में मौजूद नहीं है. 

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क्यों खत्म हो रहे हैं ये कीवर्ड्स
गूगल का पिछले 3 महीने का डेटा देखा जाए तो   Smart Phone under 10K, best Smart Phone under 10K,  Smart Phone under 10000 जैसे कीवर्ड सर्च में काफी गिरावट दर्ज की गई है. क्योंकि, इस रेंज के प्रोडक्ट बाजार में ज्यादा पकड़ रखने वाली कंपनियां ला ही नहीं रही है. अगर इस कीमत में फोन हैं भी तो ऐसी कंपनियों के जो ज्यादा ट्रेंड में नहीं रहते हैं.

 

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स्मार्ट फोन की कीमत पिछले कुछ दिनों में बेतहाशा बढ़ी है. आलम यह है कि जो फोन लोगों 12- 12 हजार में छह महीने पहले खरीदी. अब उसके दाम घटने के बजाय और बढ़ गए हैं. वही मोबाइल फोन अब 14 हजार से कम में उपलब्ध नहीं है. पहले कभी ऐसा नहीं होता था. दो मॉडल पुराने हो जाते थे, लेटेस्ट फीचर वाले फोन लॉन्च होने के साथ उनकी कीमत कम हो जाती है. 

अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है. नए फोन लॉन्च होने के बावजूद पुराने मॉडलों की कीमत घटने की बजाय बढ़ती जा रही है. ऐसे में 10 हजार रुपये के नीचे अच्छे स्मार्ट उपलब्ध ही नहीं हैं. यही वजह है कि ऐसे प्रोडक्ट को खोजने के लिए इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले कीवर्ड भी खत्म होते जा रहे हैं. 

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