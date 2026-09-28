प्रैक्टिस ग्राउंड से भारतीय क्रिकेटर का चोरी हो गया लाखों का बल्ला, बयां किया दर्द, कहा- मैं मोदी जी के पास जाऊं क्या?

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. लेकिन उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर फैन्स के बीच चर्चाओं में आ गया है.

और पढ़ें

मैदान पर प्रैक्टिस के दौरान उनके लाखों रुपये कीमत के तीन बैट चोरी हो गए हैं, जिसके बाद चाहर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए हैरानी जाहिर भी जताई.

दीपक चाहर ने वीडियो में अपनी नाराजगी और चुटीले अंदाज में बात करते हुए कहा कि उनके चोरी हुए तीनों बैट बेहद महंगे थे. उन्होंने कहा कि कल शाम को मेरे 3 बैट ग्राउंड से चोरी हो गए. अब जिसने चुराए हैं, उसे यह तो पता नहीं होगा कि वे कितने महंगे थे.

तीनों बैट की कीमत डेढ़ लाख रुपये है. अब वो जाकर उन्हें बेच देगा या टेनिस बॉल से खेलेगा. भाई! मुझसे ही पैसे मांग लेता, मैं दे देता. चोरी की इस घटना से परेशान होकर दीपक चाहर ने मजाकिया लहजे में कहा कि अब उनके पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए कुछ ही विकल्प बचे हैं.

Advertisement

दीपक ने कहा कि मैं पुलिस के पास जाकर शिकायत कर सकता हूं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जा सकता हूं. नहीं तो फिर सीधे भगवान से प्रार्थना कर सकता हूं कि वे चोर को अक्ल दें, जिससे जो भी उनका बैट ले गया वह वापस लौटा जाए.

दीपक चाहर लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं. उन्होंने भारत के लिए अब तक 13 वनडे मैचों में 16 विकेट और 25 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं. उन्होंने अपना आखिरी वनडे दिसंबर 2022 और आखिरी टी20 मैच दिसंबर 2023 में खेला था.

आईपीएल (IPL) की बात करें तो चाहर पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे, जहां उन्होंने 8 मैचों में 8 विकेट लिए थे. इससे पहले वह लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का भी अहम हिस्सा रहे हैं. अपने खेल से ज्यादा चोटों के कारण दीपक चाहर सुर्खियों में रहे हैं.

---- समाप्त ----